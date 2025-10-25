Kỳ tích ở Bệnh viện Nhi Trung ương: Trẻ bại não đầu tiên tự bước đi sau 8 năm điều trị

Từ ca bệnh bại não co cứng hai chi dưới, Bệnh viện Nhi Trung ương đã làm nên dấu mốc mới trong lĩnh vực thần kinh nhi, mở ra hy vọng hồi phục vận động cho hàng nghìn trẻ em mắc bại não trên cả nước.

Phẫu thuật kết hợp công nghệ điện sinh lý thần kinh

Câu chuyện về bé trai N.P (8 tuổi, ở Ninh Bình) là minh chứng sống động cho bước tiến vượt bậc của y học nhi Việt Nam. Bé từng phải mang nẹp, tập luyện phục hồi chức năng suốt nhiều năm vì bại não thể co cứng hai chi dưới. Nhưng, sau ca phẫu thuật đặc biệt tại Bệnh viện (BV) Nhi Trung ương – BV nhi khoa hàng đầu Việt Nam - điều kỳ diệu đã đến: Bé có thể tự đứng và bước đi vững vàng – điều mà trước đây gia đình chỉ dám mơ ước.

Đó là thành quả của kỹ thuật cắt rễ thần kinh lưng chọn lọc dưới hướng dẫn điện sinh lý, lần đầu tiên BV Nhi Trung ương triển khai, được BV công bố hôm nay, 25/10.

Bé trai N.P bước những bước đầu tiên

Theo BSCKII. Lê Nam Thắng, Trưởng khoa Ngoại Thần kinh, Phó Giám đốc Trung tâm Thần kinh, đây là kỹ thuật phức tạp đòi hỏi sự phối hợp chặt chẽ giữa nhiều chuyên ngành. Trong ca mổ, các bác sĩ tiếp cận tủy sống, bộc lộ các rễ thần kinh cảm giác, sau đó dùng kích thích điện sinh lý để xác định chính xác những rễ thần kinh gây co cứng. Nhờ đó, ê kíp chỉ cắt bỏ phần cần thiết, đồng thời bảo tồn hoàn toàn chức năng vận động và cảm giác cho trẻ.

Theo ThS.BS Nguyễn Thị Thảo, Khoa Thăm dò chức năng Thần kinh, “điện sinh lý thần kinh giúp chúng tôi nhìn thấy chính xác phản ứng cơ của từng rễ thần kinh, tránh cắt nhầm và đặc biệt bảo vệ được chức năng đại, tiểu tiện. Đây là ưu điểm vượt trội so với các phương pháp cũ.”

Nhờ sự phối hợp ăn ý giữa các chuyên khoa Ngoại Thần kinh, Thăm dò chức năng và Phục hồi chức năng, ca mổ đầu tiên đã thành công trọn vẹn. Chỉ sau vài tuần, tình trạng co cứng của bệnh nhi giảm rõ rệt, các cơ mềm mại hơn, trẻ có thể tự đứng và tập đi lại với sự hỗ trợ của chuyên viên phục hồi chức năng.

Một năm chuẩn bị cho bước đi dài

Đằng sau thành công của ca phẫu thuật là hành trình gần một năm chuẩn bị kỹ lưỡng của BV. Trung tâm Thần kinh đã thành lập nhóm làm việc đa chuyên khoa, xây dựng quy trình kỹ thuật, lựa chọn bệnh nhi phù hợp và tổ chức đào tạo nhân lực bài bản.

Ca phẫu thuật kỳ tích

Năm 2024, BV cử các bác sĩ sang BV Trẻ em Alabama (Mỹ), trung tâm thần kinh hàng đầu để học tập chuyên sâu kỹ thuật này. Khi trở về, họ hoàn thiện quy trình, hội chẩn, và tự tin làm chủ công nghệ.

TS.BS Cao Vũ Hùng, Giám đốc Trung tâm Thần kinh, chia sẻ: “Thành công này không chỉ mở ra hướng điều trị mới cho trẻ bại não thể co cứng, mà còn thể hiện năng lực làm chủ kỹ thuật tiên tiến về Thần kinh và Phục hồi chức năng của BV, để tự tin triển khai nhiều kỹ thuật chuyên sâu trong thời gian tới.”

Sau phẫu thuật, phục hồi chức năng đóng vai trò quyết định. BSCKI. Trần Vĩnh Sơn, Phó Trưởng khoa Phục hồi chức năng cho biết, bệnh nhi N.P đã được theo dõi và tập luyện suốt 8 năm qua. Ngay sau mổ, trẻ bước vào chương trình tập luyện đặc biệt kéo dài nhiều tháng. Ban đầu là giai đoạn kiểm soát đau, duy trì vận động khớp; tiếp đó là phục hồi toàn diện, tăng sức cơ, cải thiện thăng bằng và phối hợp vận động.

Nhờ sự kiên trì của gia đình và hỗ trợ tận tâm của đội ngũ y bác sĩ, chỉ sau vài tuần, bé N.P đã có thể tự bước đi, điều mà cha mẹ em từng nghĩ là không thể. Người mẹ xúc động: “Chúng tôi đã khóc khi thấy con tự đứng dậy. Suốt 8 năm, đây là lần đầu tiên con có thể bước đi mà không cần nẹp.”

Tập phục hồi chức năng cho bé

Thành công của ca phẫu thuật không chỉ mang lại niềm vui cho một gia đình, mà còn mở ra hy vọng lớn cho hàng nghìn trẻ bại não khác. Kỹ thuật cắt rễ thần kinh lưng chọn lọc dưới hướng dẫn điện sinh lý giúp giảm co cứng hiệu quả, bảo tồn cảm giác và chức năng sinh lý, đồng thời tạo nền tảng để trẻ phục hồi vận động, hòa nhập cộng đồng.

Với sự tiên phong của BV Nhi Trung ương, Việt Nam đang tiến những bước dài trong điều trị bại não, căn bệnh từng khiến nhiều gia đình phải “gửi giấc mơ hồi phục” ra nước ngoài. Giờ đây, giấc mơ ấy đã thành hiện thực, ngay trên đất nước mình.