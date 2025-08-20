Hàng nghìn nhân viên y tế sẽ ứng trực 24/24h phục vụ lễ kỷ niệm Quốc khánh 2/9

Bộ Y tế huy động lực lượng y tế hùng hậu với hàng trăm tổ ứng trực khắp Hà Nội, từ Quảng trường Ba Đình đến các tuyến phố diễu binh, diễu hành, sẵn sàng ứng phó với dịch bệnh, ngộ độc, tai nạn...

Huy động lực lượng y tế lớn nhất từ trước đến nay

Trao đổi với VietTimes chiều nay (20/8), ông Hà Anh Đức, Cục trưởng Cục Quản lý Khám, chữa bệnh (Bộ Y tế), cho hay Bộ đã ban hành Kế hoạch bảo đảm công tác y tế bao trùm toàn bộ các lĩnh vực liên quan đến công tác y tế, từ an toàn thực phẩm, phòng chống dịch bệnh, đến kịch bản ứng phó thảm họa.

Công tác chuẩn bị đã được triển khai từ nhiều ngày trước, bao gồm cả các đoàn kiểm tra môi trường, thực phẩm và dịch tễ...

Ông Hà Anh Đức cho biết lực lượng tham gia lên tới hàng nghìn nhân viên y tế.

Theo ông Hà Anh Đức, lực lượng tham gia lên tới hàng nghìn nhân viên y tế, cùng hàng trăm tổ y tế phân bổ dọc các tuyến đường, những nơi các đoàn diễu hành đi qua, sẵn sàng đáp ứng khi có tình huống y tế khẩn cấp.

Với quy mô lớn và lượng người khổng lồ, việc đưa xe cứu thương vào khu vực trung tâm và các tuyến phố diễu hành là gần như bất khả thi.

“Thay vào đó, chúng tôi bố trí các lều y tế và tổ thầy thuốc lưu động trên các tuyến đường để xử trí cấp cứu ban đầu. Những trường hợp vượt quá khả năng, lực lượng y tế sẽ phối hợp đưa người bệnh tới cơ sở y tế gần nhất” - TS Hà Anh Đức nhấn mạnh.

Khuyến cáo cho người dân

Lễ kỷ niệm dự kiến thu hút hơn 30.000 người tại Quảng trường Ba Đình và hàng triệu người trên khắp các tuyến phố Hà Nội. Để đảm bảo an toàn, Cục trưởng Cục Quản lý Khám, chữa bệnh khuyến cáo người dân khi tham gia các sự kiện của Lễ kỷ niệm:

– Người dân nên cài đặt ứng dụng A80 để biết vị trí các điểm y tế ứng trực.

– Người cao tuổi, người có bệnh nền nên cân nhắc lựa chọn điểm xem phù hợp hoặc theo dõi sự kiện qua tivi, radio để tránh rủi ro sức khỏe.

– Người tham dự cần uống đủ nước, mang theo vật dụng che nắng, che mưa, và tuân thủ điều trị nếu đang dùng thuốc.

– Khi có dấu hiệu bất thường về sức khỏe, cần chủ động nhờ lực lượng chức năng hỗ trợ và rời khỏi khu vực đông người.

“Chúng tôi mong người dân có ý thức bảo vệ sức khỏe bản thân và cộng đồng. Nếu mỗi người đều chủ động thì sự kiện trọng đại này sẽ diễn ra trọn vẹn, an toàn và trang nghiêm”, TS Hà Anh Đức nhắn nhủ.

Siết chặt phòng, chống dịch, đảm bảo an toàn thực phẩm

Để bảo đảm an toàn tuyệt đối cho Lễ kỷ niệm 80 năm Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh 2/9, Bộ Y tế đã ban hành Kế hoạch bảo đảm công tác y tế, huy động toàn ngành vào cuộc với các biện pháp phòng chống dịch, vệ sinh môi trường, an toàn thực phẩm và cấp cứu y tế khẩn cấp.

Ban điều phối công tác y tế phục vụ Lễ kỷ niệm, diễu binh, diễu hành do Thứ trưởng Bộ Y tế Trần Văn Thuấn làm Trưởng ban và ông Hà Anh Đức làm Phó ban.

Theo Thứ trưởng Thuấn, Bộ Y tế phối hợp cùng UBND TP Hà Nội xây dựng phương án ứng phó cụ thể với dịch bệnh, tăng cường giám sát, xử lý kịp thời ca nghi ngờ. Các tổ y tế thường trực sẵn sàng lấy mẫu xét nghiệm và triển khai biện pháp cách ly, xử lý dịch. Các đội đáp ứng nhanh được củng cố để sẵn sàng hành động. Công tác kiểm tra, giám sát dịch bệnh sẽ được thực hiện liên tục trước và trong thời gian diễn ra sự kiện.

Hệ thống cấp cứu và các chuyên gia hàng đầu của các Bệnh viện Bạch Mai, Việt Đức... được huy động

Tại Quảng trường Ba Đình, công tác khử khuẩn bề mặt, vệ sinh môi trường sẽ được triển khai đồng bộ. Bộ Y tế cũng bố trí dung dịch sát khuẩn tay nhanh đạt chuẩn để phục vụ người dân, đại biểu.

Công tác kiểm tra an toàn thực phẩm được thực hiện tại các khách sạn, nhà hàng, cơ sở cung cấp thực phẩm phục vụ sự kiện. Các tổ y tế thường trực được bố trí để kiểm soát chất lượng nguyên liệu, sản phẩm, kể cả thực phẩm tài trợ. Nếu xảy ra ngộ độc thực phẩm, lực lượng y tế sẽ triển khai xử lý khẩn trương.

Bộ Y tế phối hợp với Bộ Quốc phòng, Bộ Công an và các bệnh viện lớn trên địa bàn Hà Nội tổ chức trực cấp cứu 24/24. Các tổ y tế, xe cứu thương, vật tư, thuốc men đã được chuẩn bị đầy đủ. Một số bệnh viện bố trí sẵn từ 5–10 giường bệnh để tiếp nhận các tình huống bất thường.

Trong phương án ứng phó thảm họa, khủng bố hóa học, sinh học, Bộ Y tế sẽ phối hợp cùng các lực lượng quốc phòng, công an và các viện chuyên ngành để xác định nguyên nhân, xử trí kịp thời, hạn chế thấp nhất hậu quả nếu sự cố xảy ra.