Hai Bệnh viện Nhi và Phụ Sản Trung ương cơ sở 2 chính thức khánh thành, đi vào hoạt động

Hôm nay 19/8, hai bệnh viện (BV) lớn của cả nước là Nhi Trung ương cơ sở 2 và Phụ Sản Trung ương cơ sở 2 (đều ở xã Kiều Phú, Hà Nội), đã đồng loạt khánh thành, chính thức đi vào hoạt động tại Hà Nội.

Đây là những công trình y tế trọng điểm nằm trong chuỗi 250 dự án được khởi công, khánh thành nhân dịp kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9.

Cắt băng khánh thành BV Nhi Trung ương cơ sở 2

BV Nhi Trung ương cơ sở 2 có quy mô 300 giường bệnh trên diện tích 6 hecta, được đầu tư đồng bộ với hệ thống máy móc y tế hiện đại, có khả năng tiếp nhận 1.000–1.500 lượt khám ngoại trú mỗi ngày.

Phát biểu tại buổi lễ, PGS.TS Trần Minh Điển, Giám đốc BV Nhi Trung ương, nhấn mạnh: cơ sở mới không chỉ là nơi khám, chữa bệnh mà còn là “mái nhà an lành” cho trẻ em, nơi hội tụ y đức, chuyên môn và sự tận tâm. Ông khẳng định: “Công trình này là minh chứng cho khát vọng cống hiến và sự quan tâm đặc biệt của Nhà nước đối với thế hệ tương lai.”

Đại diện Bộ Y tế, Thứ trưởng Lê Đức Luận kỳ vọng cơ sở 2 sẽ nhanh chóng đi vào hoạt động hiệu quả, góp phần giảm tải cho cơ sở 1, mở rộng cơ hội tiếp cận dịch vụ y tế chất lượng cao cho trẻ em ở thủ đô và các tỉnh lân cận.

Với định hướng trở thành trung tâm Nhi khoa hiện đại ngang tầm khu vực, BV được trang bị hệ thống chẩn đoán hình ảnh tiên tiến, phòng mổ vô khuẩn một chiều, thiết bị hồi sức hiện đại như ECMO, lọc máu… Cùng với đó, đội ngũ bác sĩ giàu kinh nghiệm từ cơ sở 1 sẽ luân phiên làm việc tại đây, bảo đảm chất lượng chuyên môn đồng bộ.

BV Phụ Sản Trung ương cơ sở 2 chính thức đi vào hoạt động

Cũng trong sáng 19/8, BV Phụ Sản Trung ương cơ sở 2 chính thức khánh thành. Công trình được xây dựng trên khu đất gần 60.000 m², tổng vốn đầu tư khoảng 950 tỷ đồng, quy mô 300 giường bệnh.

Theo quy hoạch, cơ sở mới có thể tiếp nhận khoảng 1.000 lượt khám mỗi ngày, với 11 khoa lâm sàng, 4 khoa cận lâm sàng và nhiều phòng chức năng hỗ trợ. Điểm nhấn của BV là định hướng trở thành BV thông minh – xanh – số hóa, với hệ thống điều hành ứng dụng công nghệ số và trí tuệ nhân tạo.

Đội ngũ y bác sĩ có chuyên môn cao đã được điều chuyển, bố trí hợp lý, sẵn sàng tiếp nhận bệnh nhân ngay sau lễ khánh thành. Bên cạnh chuyên môn, BV còn chú trọng cải thiện trải nghiệm người bệnh với các phòng điều phối, chăm sóc khách hàng, bảo đảm phục vụ toàn diện và nhân văn.

Tại lễ khánh thành, GS.TS Nguyễn Duy Ánh, Giám đốc BV Phụ sản Trung ương, nhấn mạnh: "Cơ sở 2 của BV Phụ sản Trung ương là công trình mang ý nghĩa khoa học và nhân văn sâu sắc. Vị trí của BV đặt tại cửa ngõ Thủ đô, giúp giảm tải cho cơ sở trung tâm và tạo điều kiện thuận lợi cho người dân khu vực ngoại thành, các tỉnh lân cận tiếp cận dịch vụ y tế chất lượng cao. Đây cũng là bước tiến quan trọng trong chiến lược phát triển sứ mệnh và tầm nhìn của Bệnh viện, hướng tới bệnh viện chuyên khoa đầu ngành chuẩn quốc tế".

Tại buổi lễ, Thứ trưởng Bộ Y tế Trần Văn Thuấn kỳ vọng BV sẽ phát huy vai trò là BV hàng đầu về sản phụ khoa và sơ sinh, tiếp tục đột phá về chất lượng, góp phần chăm sóc sức khỏe toàn diện cho người dân trên địa bàn. Ông cũng đề nghị BV Phụ sản Trung ương tiếp tục phát huy ưu thế nguồn nhân lực chất lượng cao, đẩy mạnh nghiên cứu khoa học, công nghệ và hợp tác quốc tế, khẩn trương đưa cơ sở mới vào hoạt động nhanh chóng, hiệu quả.

Việc khánh thành cùng lúc hai cơ sở mới của hai BV tuyến trung ương có ý nghĩa đặc biệt trong bối cảnh nhu cầu khám, chữa bệnh nhi khoa và sản khoa ngày càng tăng cao. Đây không chỉ là bước đi chiến lược nhằm giảm tải cho các BV trung tâm tại nội đô, mà còn là minh chứng rõ nét cho chủ trương đầu tư hạ tầng y tế bền vững, hướng đến một hệ thống y tế công bằng, hiện đại.