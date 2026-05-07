Lễ hội Đà Nẵng Food Tour 2026 có trải nghiệm ẩm thực gì đặc biệt cho du khách?

Nhằm đem đến cho du khách hành trình trải nghiệm giá trị văn hoá ẩm thực đặc sắc xứ Quảng, Lễ hội Đà Nẵng Food Tour 2026 sẽ đưa trải nghiệm ẩm thực gánh đến với từng du khách.

Ẩm thực gánh "chạm vị" du khách

Ngày 7/5, Sở VH-TT&DL TP Đà Nẵng tổ chức công bố Lễ hội Đà Nẵng Food Tour 2026 với nhiều hoạt động trải nghiệm đa sắc màu, đa trải nghiệm, nhằm lan toả giá trị thương hiệu du lịch Đà Nẵng thông qua việc khai thác câu chuyện văn hoá ẩm thực xứ Quảng.

Theo Sở VH-TT&DL TP Đà Nẵng, Lễ hội Đà Nẵng Food Tour 2026 sẽ diễn ra từ ngày 20/5 đến ngày 24/5 tại Công viên Biển Đông, Quảng trường biển Tam Thanh và nhiều địa điểm khác trên địa bàn thành phố Đà Nẵng.

Sự kiện mở ra hành trình trải nghiệm ẩm thực – văn hóa – du lịch đặc sắc, nơi câu chuyện về con người, vùng đất và bản sắc xứ Quảng được thể hiện bằng ngôn ngữ hiện đại, sống động, đánh thức mọi giác quan của du khách. Không những vậy, lễ hội còn mục tiêu đưa Đà Nẵng trở thành điểm đến ẩm thực hàng đầu khu vực với quy mô được mở rộng và các hoạt động chưa từng có.

Bà Nguyễn Thị Anh Thi, Phó Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng phát biểu tại buổi công bố Lễ hội Đà Nẵng Food Tour 2026.

Phát biểu tại buổi công bố, bà Nguyễn Thị Anh Thi, Phó Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng cho biết lễ hội năm nay không chỉ đơn thuần là một sự kiện ẩm thực thường niên, mà còn là một hành trình trải nghiệm - nơi ẩm thực được kể bằng ngôn ngữ của cảm xúc, của ký ức và của sự sáng tạo.

“Điểm nhấn nổi bật của Lễ hội Đà Nẵng Food Tour 2026 chính là cách tiếp cận mới, đưa ẩm thực xứ Quảng bước ra khỏi khuôn khổ thưởng thức thông thường để trở thành một trải nghiệm đa giác quan, nơi du khách có thể “chạm - cảm - sống” cùng văn hóa địa phương”, bà Anh Thi chia sẻ.

Theo Sở VH-TT&DL TP Đà Nẵng, Lễ hội năm nay được mở rộng quy mô, đầu tư sáng tạo với hơn 100 gian hàng, 70 gánh vị đường phố cùng đại nhạc hội đa giác quan bên bờ biển. Không chỉ thưởng thức, du khách còn được trực tiếp sống cùng ẩm thực xứ Quảng qua chuỗi hoạt động tương tác, tái hiện bức tranh ẩm thực xứ Quảng từ truyền thống đến hiện đại.

Mở đầu chuỗi sự kiện Lễ hội Đà Nẵng Food Tour 2026 là hoạt động diễu hành “Gánh vị Đà Nẵng” (diễn ra vào lúc 17h ngày 20/5/2026) lần đầu tiên được tổ chức nhằm tái hiện sinh động văn hóa ẩm thực đường phố xứ Quảng.

Hơn 70 gánh ẩm thực đặc sản địa phương, hải sản, hương vị đại ngàn đến ẩm thực quốc tế và thức uống thanh mát mùa hè sẽ được diễu hành dọc bãi biển Phạm Văn Đồng sẽ đưa du khách trở về với những miền ký ức thân thuộc. Cùng với đó là tiếng rao đặc trưng của người dân miền Trung hòa quyện cùng nhịp quay đều của những vòng xe xích lô chở đầy gánh vị quê hương, tạo nên một “dòng chảy” văn hóa đặc sắc, sống động và giàu cảm xúc.

“Không chỉ là hoạt động trình diễn, “Gánh vị Đà Nẵng” còn là hình thức quảng bá sáng tạo, tôn vinh ẩm thực Đà Nẵng”, bà Nguyễn Thị Hoài An, Phó Giám đốc Sở VH-TT&DL TP Đà Nẵng cho hay.

Chuỗi sự kiện tôn vinh văn hoá ẩm thực xứ Quảng

Tiếp nối chuỗi hoạt động, Lễ khai mạc Đà Nẵng Food Tour 2026 diễn ra lúc 19h30 ngày 21/5 tại Công viên Biển Đông. Đêm khai mạc sẽ tái hiện câu chuyện ẩm thực xứ Quảng bằng những hoạt cảnh giàu cảm xúc, giao thoa giữa nghệ thuật biểu diễn và trải nghiệm ẩm thực trực tiếp tạo nên không gian lễ hội sống động.

Đặc biệt, du khách sẽ đắm chìm vào không gian “Tinh hoa ẩm thực xứ Quảng” (diễn ra từ 16h-23h, các ngày 20/5 - 24/5) tại Công viên Biển Đông với hơn 200 gian hàng ẩm thực địa phương, vùng miền và quốc tế, cùng các sản phẩm OCOP và nông sản tiêu biểu. Không gian được thiết kế mở, gần gũi, mang đến hành trình khám phá ẩm thực phong phú, nơi du khách không chỉ thưởng thức đặc sản xứ Quảng mà còn trải nghiệm sự đa dạng văn hóa ẩm thực và cảm nhận giá trị phía sau mỗi món ăn.

Song hành lễ hội là không gian check-in “Sắc màu xứ Quảng” cùng khu “Trải nghiệm tinh hoa xứ Quảng”, nơi du khách có thể thưởng thức ẩm thực, trực tiếp chế biến món ăn, trải nghiệm nghề truyền thống và hòa mình vào các màn trình diễn nghệ thuật ẩm thực tương tác.

Bên cạnh đó, không khí lễ hội Beer Fest Night, kết hợp trò chơi tương tác, âm nhạc, khung giờ ưu đãi cùng 5.000 combo Food & Beer; Đại nhạc hội được dàn dựng theo mô hình “concert đa giác quan” hứa hẹn trở thành điểm hẹn giải trí sôi động bên biển dành cho người dân và du khách.

Các đại biểu bấm nút khởi động Lễ hội Đà Nẵng Food Tour 2026 tại buổi công bố lễ hội.

Không chỉ ở Công viên Biển Đông, hành trình trải nghiệm ẩm thực của lễ hội còn nối dài đến biển Tam Thanh và sắc vị Hội An với chủ đề Ngày hội ẩm thực “Vị Biển”, diễn ra từ 22/5-24/5 sẽ mang đến trải nghiệm hải sản tươi sống, không gian làng chài, lễ hội bia và các hoạt động văn hóa biển đặc sắc, góp phần mở rộng trải nghiệm lễ hội ra không gian biển phía Nam thành phố.

Trong khi đó, Ngày hội “Bánh dân gian Hội An Đông” diễn ra từ 8h - 16h ngày 23/5, tại chợ Cẩm Châu là dịp tôn vinh giá trị ẩm thực truyền thống thông qua trình diễn, thi chế biến và trải nghiệm cùng nghệ nhân. Tại đây, du khách có thể trực tiếp tham gia làm bánh cùng nghệ nhân, cảm nhận sự tinh tế trong từng công đoạn. Không gian mang đậm nét hoài cổ, nơi những món bánh mộc mạc trở thành biểu tượng của văn hóa và ký ức, góp phần bảo tồn và lan tỏa di sản ẩm thực địa phương.

Cũng trong khuôn khổ lễ hội, Đà Nẵng sẽ giới thiệu đến du khách chuỗi tour ẩm thực đặc trưng Đà Nẵng 2026 được thiết kế chuyên sâu, triển khai xuyên suốt từ tháng 5- 12/2026 với 5 chương trình: Đà Nẵng Food Tour, Hội An Food Tour, Điện Bàn Food Tour, Tam Kỳ Food Tour và Đại Lộc Food Tour, nhằm mở rộng không gian trải nghiệm về phía Nam và các vùng lân cận, gắn ẩm thực với đời sống bản địa, sinh kế cộng đồng và không gian di sản.

Để hỗ trợ du khách di chuyển, Sở VH-TT&DL TP Đà Nẵng đã phối hợp cùng Green SM trong vai trò “Nhà tài trợ di chuyển”, cung cấp ưu đãi giảm giá lên đến 20% cho mỗi chuyến đi dành cho du khách tham gia food tour và lưu trú trên địa bàn. Bên cạnh đó, Lễ hội Đà Nẵng Food Tour 2026 được đồng hành cùng ShopeeFood trong vai trò đối tác công nghệ khi lần đầu tiên đưa Bản đồ số Ẩm thực Đà Nẵng - ShopeeFood vào vận hành giúp du khách dễ dàng khám phá, lựa chọn và trải nghiệm các địa điểm ẩm thực.