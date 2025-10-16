Hà Nội yêu cầu làm rõ vụ thịt, trứng bốc mùi vào bếp ăn trường học

Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội Vũ Thu Hà yêu cầu UBND xã Bình Minh chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan kiểm tra, làm rõ thông tin thực phẩm không đảm bảo an toàn vào bữa ăn bán trú tại Trường Tiểu học Cự Khê, xã Bình Minh.

Ngày 16/10, Phó Chủ tịch UBND TP. Hà Nội Vũ Thu Hà yêu cầu UBND xã Bình Minh chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan kiểm tra, làm rõ thông tin thực phẩm không đảm bảo an toàn được sử dụng trong bữa ăn bán trú tại Trường Tiểu học Cự Khê (xã Bình Minh, huyện Thanh Oai).

Lãnh đạo thành phố yêu cầu xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm (nếu có) và báo cáo kết quả trước ngày 18/10.

Thực phẩm không an toàn được phát hiện và lập biên bản ngay khi đơn vị cung cấp bàn giao cho nhà trường. Ảnh: Trường Tiểu học Cự Khê.

Trước đó, ngày 15/10, mạng xã hội lan truyền thông tin phản ánh của phụ huynh Trường Tiểu học Cự Khê (xã Bình Minh, huyện Thanh Oai, Hà Nội) về chất lượng thực phẩm phục vụ bữa ăn bán trú không đảm bảo an toàn.

Theo phản ánh, nhiều túi trứng cút đã bóc vỏ được đưa đến trường có dấu hiệu bốc mùi, chảy nước. Cùng ngày, tổ giám sát gồm phụ huynh học sinh và đại diện nhà trường tiến hành kiểm tra thực tế việc giao nhận thực phẩm tại bếp ăn bán trú.

Kết quả cho thấy, xe tải vận chuyển thực phẩm của Hợp tác xã Canh Nậu – đơn vị cung ứng cho Công ty TNHH TM&DV Nhật Anh – không có hệ thống bảo ôn. Một số thực phẩm như thịt và trứng có mùi lạ. Tổ giám sát đã lập biên bản, yêu cầu thay toàn bộ trứng cút bằng trứng gà. Riêng phần thịt, sau khi mở túi bảo quản, mùi đã giảm và tiếp tục được sử dụng chế biến.

Thông tin giám sát được phụ huynh chia sẻ trong nhóm Zalo của nhà trường, sau đó lan truyền rộng rãi trên mạng xã hội, gây nhiều bức xúc trong dư luận.

Theo báo Kinh tế & Đô thị, Phòng Văn hóa – Xã hội xã đã làm việc với các bên liên quan gồm: BGH trường Tiểu học Cự Khê, đại diện phụ huynh học sinh (PHHS) trường Tiểu học Cự Khê, đơn vị cung cấp suất ăn là Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ Nhật Anh, đơn vị cung ứng thực phẩm cho Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ Nhật Anh là Hợp tác xã Canh Nậu, Phòng Văn hóa - Xã hội xã đã lập biên bản làm việc về lĩnh vực an toàn vệ sinh thực phẩm.

Nội dung biên bản thống nhất, nêu rõ tổ giám sát của phụ huynh học sinh đã hoạt động có trách nhiệm, kịp thời phối hợp cùng với nhà trường và Công ty TNHH Thương mại & Dịch vụ Nhật Anh trong quá trình xảy ra sự việc.

Toàn bộ thực phẩm được tổ giám sát do phụ huynh và nhà trường, nhân viên phụ trách tiếp nhận của Công ty TNHH Thương mại & Dịch vụ Nhật Anh đánh giá không đạt yêu cầu đã được trả lại và bổ sung kịp thời bằng thực phẩm mới có sự giám sát chứng kiến của phụ huynh. Trách nhiệm thuộc về đơn vị cung ứng thực phẩm là Hợp tác xã Canh Nậu do khâu vận chuyển không đúng theo quy định.

Phòng Văn hóa - Xã hội Bình Minh đề nghị Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ Nhật Anh tìm nhà cung cấp thực phẩm khác đảm bảo ATTP, thay thế các dụng cụ bếp đảm bảo vệ sinh, an toàn, đúng quy định. Trong quá trình hậu kiểm nếu vẫn còn xảy ra vi phạm, UBND xã Bình Minh sẽ yêu cầu dừng cung cấp đối với Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ Nhật Anh.

Trường Tiểu học Cự Khê được yêu cầu tăng cường quản lý giám sát, thực hiện đúng quy trình vệ sinh an toàn thực phẩm. Nhà trường tổ chức tập huấn công tác vệ sinh an toàn thực phẩm cho đội ngũ cán bộ, nhân viên phụ trách công tác bán trú và cấp chứng nhận đã tập huấn các nội dung về đảm bảo an toàn thực phẩm do Hiệu trưởng ký; kịp thời báo cáo ngay về UBND xã qua Phòng Văn hóa – Xã hội xã khi có vấn đề bất thường xảy ra.

Đồng thời đề nghị phụ huynh tiếp tục tăng cường đồng hành giám sát cùng nhà trường để đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm, báo ngay cho cơ quan chức năng khi phát hiện các vấn đề bất thường, không cung cấp thông tin khi chưa được kiểm chứng trên mạng xã hội.

Tổ y tế và tổ giáo dục thuộc Phòng Văn hóa - Xã hội xã cần thường xuyên kiểm tra, giám sát công tác tổ chức bữa ăn bán trú tại các cơ sở giáo dục trên địa bàn.

