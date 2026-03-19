Danh mục này không phải là nhiệm vụ hành chính cụ thể, mà là hệ thống các vấn đề trọng tâm, có tính liên ngành, quy mô lớn và tác động sâu rộng, đòi hỏi cách tiếp cận mới để giải quyết.

Hà Nội đánh giá đây là những "bài toán" mà các phương thức quản lý và mô hình phát triển truyền thống khó có thể xử lý triệt để, cần các cách tiếp cận trên nền tảng khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số.

Thành phố cho rằng việc xác định các "bài toán" dưới dạng câu hỏi chiến lược thể hiện sự chuyển đổi tư duy trong quản trị phát triển, từ triển khai các giải pháp riêng lẻ sang đặt vấn đề nhằm tìm kiếm các lời giải tổng thể, có hệ thống.

Đồng thời, cách tiếp cận này nhằm huy động sự tham gia rộng rãi của các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp, chuyên gia, nhà khoa học và toàn xã hội trong nghiên cứu, đề xuất và triển khai các giải pháp mới, mang tính đột phá, phát huy trí tuệ và nguồn lực tổng hợp của toàn xã hội, theo Hà Nội.

Trên cơ sở danh mục này, Hà Nội cho biết sẽ tiếp tục cụ thể hóa thành các chương trình, đề án, nhiệm vụ và dự án, đồng thời huy động hiệu quả nguồn lực của Nhà nước và xã hội để từng bước giải quyết các bài toán lớn, góp phần thúc đẩy phát triển nhanh và bền vững thủ đô.

Hà Nội đưa ra 30 “bài toán” chiến lược, tìm lời giải phát triển. Ảnh: Báo Nhân Dân.

Hà Nội khuyến khích các tổ chức, doanh nghiệp, viện nghiên cứu, trường đại học và các chủ thể liên quan tham gia đề xuất, đăng ký thực hiện các nhiệm vụ, dự án. Thành phố sẽ tạo điều kiện tiếp cận các cơ chế hỗ trợ và hợp tác theo quy định của pháp luật và của thành phố.

Hà Nội chia thành 4 nhóm vấn đề trọng tâm, gồm: các điểm nghẽn đô thị kéo dài; không gian đô thị; kiến tạo tăng trưởng kinh tế, làm chủ công nghệ; và an ninh, an sinh xã hội gắn với phát triển bền vững.

Ở nhóm điểm nghẽn đô thị kéo dài, Hà Nội đặt ra nhiều câu hỏi để tìm lời giải như: Mô hình nào giúp giải quyết nhanh tình trạng ùn tắc giao thông đô thị trong điều kiện hạn chế quỹ đất? Cơ chế nào xác lập trật tự, kỷ cương và vệ sinh đô thị thủ đô bền vững thông qua quản trị hiện đại và giám sát tự động? Cách thức nào để giải quyết hiệu quả tình trạng ngập úng đô thị trong điều kiện biến đổi khí hậu và đô thị hóa cao/nhanh?...

Ở nhóm điểm nghẽn không gian đô thị, Hà Nội đặt ra nhiều câu hỏi để tìm lời giải như: Cách thức nào để quản trị và khai thác hiệu quả tài nguyên không gian đô thị đa tầng (ngầm, mặt đất, tầm thấp, tầng cao)? Cách thức nào thiết lập hành lang bay và hệ thống quản lý an toàn nhằm kích hoạt "kinh tế không gian tầm thấp" cho thủ đô?...

Nhóm lớn nhất với 16 bài toán tập trung vào kiến tạo tăng trưởng kinh tế và làm chủ công nghệ. Trong đó, Hà Nội đặt mục tiêu đổi mới mô hình quản trị theo hướng phục vụ, cung cấp dịch vụ công toàn trình, cá thể hóa, tự động hóa dựa trên dữ liệu.

Thành phố cũng tìm kiếm mô hình tăng trưởng mới dựa trên năng suất các nhân tố tổng hợp (TFP) và kinh tế tri thức; thúc đẩy kinh tế dữ liệu trở thành động lực chủ đạo, phấn đấu kinh tế số chiếm khoảng 40% GRDP vào năm 2030.

Ở nhóm an ninh, an sinh xã hội và phát triển bền vững, Hà Nội đặt ra 4 bài toán lớn, trong đó có việc xây dựng “pháo đài dữ liệu”, hệ thống an ninh thông minh và mô hình an sinh xã hội đa tầng, vận hành linh hoạt trên nền tảng dữ liệu lớn.