Hà Nội sẽ cấm xe máy xăng trong vành đai 1 theo khung giờ

Từ ngày 1/7/2026, Hà Nội cấm mô tô, xe gắn máy và xe hoạt động kinh doanh trên nền tảng phần mềm ứng dụng hỗ trợ kết nối vận tải lưu thông trong vùng phát thải thấp theo khung giờ/thời điểm.

Chiều 26/11, HĐND TP Hà Nội thông qua nghị quyết thay thế Nghị quyết số 47/2024/NQ-HĐND ngày 12/12/2024 của HĐND thành phố quy định thực hiện vùng phát thải thấp trên địa bàn.

Theo đó, UBND TP Hà Nội sẽ áp dụng một số biện pháp tổ chức giao thông đối với xe cơ giới sử dụng nhiên liệu hóa thạch, xe cơ giới gây ô nhiễm môi trường.

Hà Nội sẽ cấm lưu thông xe tải có khối lượng toàn bộ theo thiết kế xác định trong giấy chứng nhận đăng kiểm xe trên 3,5 tấn sử dụng nhiên liệu hóa thạch; cấm mô tô, xe gắn máy hoạt động kinh doanh trên nền tảng phần mềm ứng dụng hỗ trợ kết nối vận tải lưu thông trong vùng phát thải thấp.

Hà Nội cấm xe máy xăng trong vành đai 1 theo khung giờ. Ảnh: Vietnamnet.

Hà Nội cũng cấm mô tô, xe gắn máy khác lưu thông vào vùng phát thải thấp theo khung giờ/thời điểm hoặc khu vực.

Bên cạnh đó, thành phố sẽ hạn chế, tiến tới cấm ô tô không đáp ứng quy chuẩn khí thải mức 4 lưu thông vào vùng phát thải thấp theo khung giờ/thời điểm hoặc khu vực.

Lộ trình thực hiện vùng phát thải thấp từ năm 2026 đến năm 2030:

Từ ngày 1/7/2026, Hà Nội thực hiện vùng phát thải thấp thí điểm tại một số khu vực trong vành đai 1 như phường: Hai Bà Trưng, Cửa Nam, Hoàn Kiếm, Ô Chợ Dừa, Văn Miếu - Quốc Tử Giám, Ba Đình, Giảng Võ, Ngọc Hà, Tây Hồ.

Từ ngày 1/1/2028, thành phố thực hiện vùng phát thải thấp tại vành đai 1 và một số khu vực tại vành đai 2 trở vào gồm các phường: các phường Láng, Đống Đa, Kim Liên, Bạch Mai, Vĩnh Tuy.

Từ ngày 1/1/2030, Hà Nội thực hiện vùng phát thải thấp tại vành đai 3 trở vào.

Hà Nội khuyến khích UBND cấp xã lập vùng phát thải thấp trên địa bàn quản lý. Từ năm 2031 trở đi, các khu vực trên địa bàn thành phố đủ điều kiện sẽ phải thực hiện vùng phát thải thấp.

Về cơ chế, chính sách trong lĩnh vực phát triển hệ thống giao thông “xanh” được triển khai đồng bộ theo Kế hoạch số 267/KH-UBND ngày 30/9/2025 của UBND thành phố về việc triển khai thực hiện Chỉ thị số 20/CT-TTg ngày 12/7/2025 của Thủ tướng Chính phủ về một số nhiệm vụ cấp bách, quyết liệt ngăn chặn, giải quyết tình trạng ô nhiễm môi trường...