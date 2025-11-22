"Góc tối" bị phơi bày, loạt "phú ông, phú bà" buôn mỹ phẩm, thực phẩm chức năng vướng vòng lao lý

Rất nhiều người giàu lên nhanh chóng nhờ buôn mỹ phẩm chỉ trong vài năm, song họ cũng phải trả giá vô cùng đắt bằng những án phạt tù vì những toan tính trái pháp luật.

Theo số liệu từ Tổng cục Thống kê Việt Nam, Việt Nam hiện đang trong giai đoạn cơ cấu dân số vàng với phụ nữ chiếm 50,1% tổng dân số 100,3 triệu người. Đặc biệt, nhóm tuổi từ 15 đến 59 chiếm 62,2% vào năm 2023, tạo nên sự gia tăng nhu cầu về các sản phẩm làm đẹp.

Ngành làm đẹp hiện không chỉ là một ngành dịch vụ, mà đang dần trở thành một phần tất yếu của đời sống hiện đại – gắn liền với sức khỏe, tâm lý và chất lượng cuộc sống của mỗi cá nhân.

Theo báo cáo mới nhất từ Kirin Capital, quy mô thị trường mỹ phẩm Việt Nam năm 2024 ước đạt hơn 2,4 tỷ USD tăng 3,4% so với năm 2023.

Trong những năm bùng nổ của thị trường làm đẹp, không ít câu chuyện làm giàu thần tốc đã xuất hiện. Họ xuất hiện trên mạng xã hội với hình ảnh sang trọng: siêu xe, biệt thự, du lịch quốc tế… Thế nhưng ẩn sau những ánh hào quang đó, không ít những trường hợp bị Cơ quan chức năng “phanh phui” vì bán hàng giả, hàng nhái, hàng kém chất lượng.

Năm 2025 có thể được coi là năm rất nhiều "phú bà, phú ông" ngã ngựa, rớt đài và thậm chí dính vào lao lý cũng vì những chiêu trò hô biến hàng kém chất lượng thành thần dược làm đẹp.

Trùm thẩm mỹ viện Mailisa

Cặp vợ chồng bà Mai - ông Khánh - thường xuất hiện trên mạng xã hội, truyền thông với vẻ đẹp hào nhoáng, độ giàu có đến ngỡ ngàng.

Malisa là tên của hệ thống thẩm mỹ viện dưới sự điều hành của bà Phan Thị Mai. Ban đầu, Mailisa chỉ là một cơ sở nhỏ nằm trên đường Huỳnh Văn Bánh, TP HCM và chỉ sau chưa đầy hai thập kỷ, Mailisa đã mở rộng quy mô đến 16 chi nhánh tại các tỉnh, thành phố lớn trên cả nước. Đáng nói 16 chi nhánh của Mailisa đều là 16 tòa nhà nguy nga, lộng lẫy, và đều là của vợ chồng bà Mai ông Khánh.

Hướng đến mô hình “hàng hiệu – giá bình dân”, từ phun xăm thẩm mỹ, đến điều trị da (mụn, nám, sẹo rỗ), triệt lông, bán mỹ phẩm, Mailisa giàu lên một cách nhanh chóng.

Đến nỗi, người người phải bất ngờ vì khối tài sản kếch xù của bà Mai - ông Khánh chỉ trong thời gian ngắn: những tòa lâu đài nguy nga rộng hàng nghìn mét vuông, và đặc biệt là dàn siêu xe hiếm thấy của chồng bà Phan Thị Mai có trị giá hàng trăm tỷ đồng.

Khi mọi chuyện chưa được vỡ lẽ, nhiều số liệu cho thấy chỉ tính lũy kế 5 năm (2019-2023), tổng doanh thu của Công ty Mailisa (một trong rất nhiều công ty của bà Mai) vượt ngưỡng 1.000 tỷ đồng, tương đương trung bình hơn 200 tỷ đồng mỗi năm, một con số đáng lưu tâm so với vốn điều lệ vỏn vẹn 1 tỷ đồng.

Lợi nhuận ròng của Công ty TNHH Mai Li Sa vô cùng tốt, đạt trên 412 tỷ đồng trong cùng khung thời gian nêu trên. Như vậy, tỷ suất lợi nhuận trên doanh thu là hơn 41%, con số đáng mơ ước với rất nhiều doanh nghiệp tập đoàn lớn, điều này cho thấy cứ 10 đồng thu về, vợ chồng bà Mailisa đã "đút túi" hơn 4 đồng.

Nhưng khi Bộ Công an thông tin kết quả điều tra ban đầu về hành vi "buôn lậu" của vợ chồng bà Mai ông Khánh, người ta mới vỡ lẽ, một trong những điều làm nên sự hào nhoáng giàu có đến ngỡ ngàng của bà chủ Mailisa đến từ hành vi vi phạm pháp luật.

Bước đầu điều tra, công an xác định trong thời gian từ năm 2020 đến năm 2024, với mục đích nhập mỹ phẩm về Việt Nam bán kiếm lời thông qua chuỗi thẩm mỹ viện Mailisa, bà Mai cùng chồng là Hoàng Kim Khánh thỏa thuận mua mỹ phẩm sản xuất tại Quảng Châu, Trung Quốc với giá rẻ, không đảm bảo chất lượng và thành phần theo công bố, không đủ điều kiện cấp Giấy chứng nhận lưu hành tự do (CFS) tại Trung Quốc.

Sau đó, câu kết với các đối tượng người Trung Quốc, ký kết hợp đồng ngụy tạo, thay đổi nguồn gốc mỹ phẩm (từ Quảng Châu, Trung Quốc thành Hồng Kông) để được cấp CFS tại Hồng Kông, tổ chức nhập lậu về Việt Nam và quảng cáo là mỹ phẩm được sản xuất tại Hồng Kông thu hút thị hiếu, sự tin tưởng của khách hàng trong nước, bán với giá cao gấp nhiều lần, thu lời bất chính hàng nghìn tỷ đồng (chỉ tính riêng 3/100 sản phẩm chủ đạo hệ thống Mailisa cung cấp trên thị trường).

Ngân 98 – Ngân Collagen

DJ Ngân 98 giới thiệu các viên uống giảm cân trên Facebook cá nhân.

Ở tuổi 27, Ngân 98 nhiều lần khiến người theo dõi ngạc nhiên, trầm trồ khi khoe khối tài sản khổng lồ, từ penthouse 80 tỷ đồng, loạt xe sang đến hàng chục sổ đỏ. Cô cũng cùng chồng, ca sĩ Lương Bằng Quang, thường xuyên du lịch nước ngoài, có cuộc sống sang chảnh đáng mơ ước.

Với công việc làm DJ tại những tụ điểm ăn chơi, quán bar mức lương 200 triệu đồng/tháng như lời đồn, người ta không khỏi thắc mắc tại sao cô lại có được khối tài sản kếch xù như vậy?

Tuy nhiên, DJ dường như chỉ là "nghề tay trái", thu nhập chính của Ngân 98 đến từ việc quảng cáo, bán các sản phẩm giảm cân, điển hình là Super Detox X3, X7 từ năm 2021. Những công dụng "thần thánh" như giảm cân không cần ăn kiêng, đảm bảo xuống cân trong 15 ngày được nữ DJ tung hô, thu hút hàng nghìn thậm chí hàng triệu lượt mua vì tin tưởng.

Ngân 98 còn cho sản xuất sản phẩm "viên rau củ Collagen" không có hồ sơ công bố, không được cấp phép lưu hành. Để qua mắt lực lượng chức năng, sản phẩm này được đóng gói là hàng tặng kèm, không bán nhưng vẫn được bán với giá 870.000-1,1 triệu đồng/liệu trình.

Bên cạnh đó, theo điều tra ban đầu của Cơ quan chức năng, Ngân 98 thành lập Công ty TNHH Thương mại - Dịch vụ ZuBu cùng Hộ kinh doanh ZuBu shop, trực tiếp điều hành và hưởng lợi nhuận hàng trăm tỷ đồng. Tuy nhiên, cô cho người khác đứng tên nhằm che giấu dòng tiền bất minh.

Hoàng Hường - bà "trùm" livestream

Hoàng Hường tạo dựng hình ảnh mạnh thường quân làm thiện nguyện, song cũng có rất nhiều phát ngôn gây tranh cãi.

Một "phú bà" khác cũng được nhiều báo chí nhắc tới gần đây là Hoàng Hường (tên thật: Hoàng Thị Hường). Đây là một trong những cái tên khủng trong làng livestream, nhận được sự tin tưởng của hàng trăm nghìn khán giả, đặc biệt là nhóm trung niên nhờ tạo dựng hình ảnh mạnh thường quân làm thiện nguyện, bán các sản phẩm từ nước súc miệng, kem đánh răng đến viên uống xương khớp...

Độ giàu có của Hoàng Hường cũng không kém cạnh các đại gia kinh doanh lâu năm khi sở hữu nhiều tòa nhà lớn ở vị trí đắc địa, bất động sản trải khắp các tỉnh, thành từ Bắc vào Nam.

Đầu tháng 10, Cục Cảnh sát môi trường phối hợp với Cơ quan cảnh sát điều tra, Bộ Công an tuyên bố về những vi phạm quy định về kế toán, gây hậu quả nghiêm trọng xảy ra tại các Công ty, hộ kinh doanh thuộc hệ sinh thái Hoàng Hường.

Hoàng Hường còn gây chú ý bởi danh sách dài những sai phạm liên quan quảng cáo thực phẩm chức năng, phát ngôn và các hoạt động kinh doanh gây tranh cãi.

Từ hình ảnh một “đại gia thời thượng”, những trường hợp điển hình kể trên đã vướng vòng lao lý vì những vi phạm trong hoạt động kinh doanh. Với sai phạm này, "phú ông, phú bà" có thể phải khép lại giấc mơ làm giàu thần tốc từ mỹ phẩm, thực phẩm chức năng giả.