Bắt ca sĩ Lương Bằng Quang và một đối tượng liên quan vụ Ngân 98

Ca sĩ Lương Bằng Quang và Võ Thị Ngọc Ngân (Ngân 98) bị khởi tố về tội Đưa hối lộ, Lê Sỹ Cường bị khởi tố về tội Môi giới hối lộ.

Ngày 23/10, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Phòng Cảnh sát kinh tế, Công an TP.HCM đã khởi tố bị can đối với Lương Bằng Quang (SN 1982, ở phường Chánh Hưng, TP.HCM) và Võ Thị Ngọc Ngân (Ngân 98) về tội Đưa hối lộ; Lê Sỹ Cường (38 tuổi, ngụ phường Bến Thành) về tội Môi giới hối lộ. Đồng thời, cơ quan điều tra thi hành lệnh bắt tạm giam đối với Lương Bằng Quang và Lê Sỹ Cường.

Động thái này nằm trong quá trình mở rộng điều tra vụ án “Sản xuất, buôn bán hàng giả là thực phẩm” do Võ Thị Ngọc Ngân điều hành thông qua Công ty TNHH TM-DV ZuBu và Hộ kinh doanh ZuBu shop. Theo kết quả điều tra, sau khi bị cơ quan chức năng kiểm tra và phát hiện sai phạm trong hoạt động kinh doanh vào tháng 7/2024, Ngân và Quang đã đưa 8 tỷ đồng cho Cường nhằm mục đích không bị xử lý.

Hiện Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP.HCM vẫn đang tiếp tục mở rộng vụ án, xử lý tất cả các đối tượng có liên quan.

Lương Bằng Quang tại cơ quan điều tra. Ảnh: Báo CAND.

Trước đó, Ngân 98 lập Công ty TNHH TMDV ZuBu và hộ kinh doanh ZuBu Shop, đưa mẹ ruột và nhân viên đứng tên để hợp thức hóa hoạt động, nhưng thực chất tự điều hành toàn bộ kinh doanh, tài chính. Bị can ký hợp đồng gia công với các công ty sản xuất thực phẩm bảo vệ sức khỏe Super Detox X3, X7, X1000 và viên rau củ Collagen cùng loại.

Khi nhà máy đầu tiên bị phát hiện dùng chất cấm, Ngân 98 đổi sang Công ty Nanotesla để tiếp tục sản xuất, song hai đơn vị thực chất cùng một hệ thống. Các sản phẩm dạng gói không có giấy phép lưu hành vẫn được Ngân 98 bán tràn lan qua website, Facebook, TikTok, in mã vạch liên kết trực tiếp đến trang shopngan98.

Toàn bộ tiền thanh toán được chuyển vào tài khoản cá nhân hoặc người thân, sau đó gom về tài khoản của Ngân 98. Từ năm 2023 đến tháng 7/2024, Ngân thu về khoảng 120 tỷ đồng từ việc kinh doanh trái phép này.

Kết luận giám định và định giá đối với lô hàng thực phẩm bảo vệ sức khỏe vi phạm, cảnh sát xác định sản phẩm thực phẩm bảo vệ sức khỏe X1000 dạng hộp, trị giá gần 600 triệu đồng là hàng giả; 3 sản phẩm Collagen dạng gói là hàng giả có chứa chất cấm sibutramine và phenolphthalein, theo quy định tại khoản 3, Nghị định số 98 của Chính phủ vì có chỉ tiêu thành phần chất lượng không đúng so với bảng công bố chất lượng sản phẩm và trên bao bì sản phẩm.

Các chất cấm chứa trong 3 sản phẩm Collagen dạng gói có tác dụng giảm cảm giác thèm ăn, nhuận tràng, có tác dụng phụ gây ảnh hưởng đến tim mạch, gây đau tim, loạn nhịp tim, huyết áp cao, gây rối loạn tiêu hóa, có nguy cơ gây ung thư.

Ngày 13/10, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP.HCM đã khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với Võ Thị Ngọc Ngân về tội Sản xuất, buôn bán hàng giả là thực phẩm.