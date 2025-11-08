Giúa vàng SJC hôm nay giao dịch ở mốc 148.400.000 đồng/lượng

VietTimes - Giá vàng miếng SJC ở mức 146.400.000 đồng/lượng ở chiều mua vào, bán ra ở mức 148.400.000 đồng/lượng, đi ngang so với hôm 7/11.

Sáng 8/11, Công ty vàng bạc đá quý Sài Gòn, Doji, Bảo Tín Minh Châu niêm yết giá vàng miếng SJC ở mức 146.400.000 đồng/lượng ở chiều mua vào, bán ra ở mức 148.400.000 đồng/lượng, đi ngang so với hôm 7/11.

Mức chênh lệch giữa giá mua vào và bán ra hiện là 2.000.000 đồng/lượng.

Đối với vàng nhẫn tròn 9999, SJC giao dịch mua vào - bán ra ở mức 143.300.000 – 145.800.000. Chênh lệch mua bán ở ngưỡng 2.500.000 đồng/lượng, đi ngang so với phiên 7/11.

Giá vàng miếng SJC so với thế giới. Ảnh: Tiến Dũng

Giá vàng nhẫn hôm nay. Ảnh: Tiến Dũng.

Tập đoàn DOJI niêm yết giá ở mức 145.000.000 – 148.000.000 đồng/lượng (mua vào – bán ra), chênh lệch mua - bán ở ngưỡng 3.000.000 đồng/lượng, đi ngang so với phiên giao dịch hôm qua.

Trong khi đó, tại Bảo Tín Minh Châu, vàng nhẫn được giao dịch ở mức 145.800.000 – 148.800.000 đồng/lượng, chênh lệch mua - bán ở ngưỡng 3.000.000 đồng/lượng, đi ngang so với ngày 7/11.

Diễn biến giá vàng thế giới

Dữ liệu từ Goldprice, giá vàng thế giới trong phiên sáng 7/11 giao dịch ở mức 4.001 USD/ounce. Quy đổi theo tỷ giá USD tại ngân hàng khoảng 26.358 đồng/USD, giá vàng tương đương khoảng hơn 127.000.000 đồng/lượng (chưa bao gồm thuế và phí), đi ngang so với hôm qua.

Mức chênh lệch giữa bán giữa vàng SJC và vàng thế giới hiện là 21.400.000 đồng/lượng.

Theo Trading Economics, giá vàng tiếp tục nới rộng đà tăng từ phiên trước. Kim loại quý được hỗ trợ bởi bức tranh thị trường lao động Mỹ mong manh, điều này làm tăng khả năng Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) sẽ nới lỏng chính sách tiền tệ, qua đó làm giảm chi phí cơ hội của việc nắm giữ một tài sản không sinh lời như vàng thỏi.

Giá Bitcoin tăng 0,6%

Về giá bitcoin, theo dữ liệu từ Coin Desk, hôm nay giá bitcoin giao dịch ở mức 102.682 USD/BTC, tăng 0,6% trong vòng 24h qua.

Giá Bitcoin hôm nay. Ảnh: Tiến Dũng.

Theo Binance, khối lượng giao dịch trong 24h là khoảng hơn 112 tỷ USD. BTC ghi nhận vốn hóa thị trường hiện tại là 2.048 tỷ USD chiếm 57,4% tổng giá trị thị trường tiền mã hoá.

Theo dữ liệu của Coin Glass, trong 10 đồng tiền mã hóa có giá trị vốn hóa lớn nhất thị trường tiền mã hóa, cả 10 đồng tiền mã hoá chứng kiến xu hướng tăng so với 24 giờ trước đó.