Giá vàng SJC hôm nay tăng 500.000 đồng/lượng

Sáng 6/11, Công ty vàng bạc đá quý Sài Gòn, Doji, Bảo Tín Minh Châu niêm yết giá vàng miếng SJC ở mức 145.500.000 đồng/lượng ở chiều mua vào, bán ra ở mức 147.500.000 đồng/lượng, tăng 500.000 đồng/lượng so với hôm 5/11.

Mức chênh lệch giữa giá mua vào và bán ra hiện là 2.000.000 đồng/lượng.

Giá vàng miếng SJC so với thế giới. Ảnh: Tiến Dũng

Giá vàng nhẫn hôm nay. Ảnh: Tiến Dũng.

Đối với vàng nhẫn tròn 9999, SJC giao dịch mua vào - bán ra ở mức 142.700.000 – 145.200.000. Chênh lệch mua bán ở ngưỡng 2.500.000 đồng/lượng, tăng 500.000 đồng/lượng so với phiên 5/11.

Tập đoàn DOJI niêm yết giá ở mức 143.800.000 – 146.800.000 đồng/lượng (mua vào – bán ra), chênh lệch mua - bán ở ngưỡng 3.000.000 đồng/lượng, tăng 300.000 đồng/lượng so với phiên giao dịch hôm qua.

Trong khi đó, tại Bảo Tín Minh Châu, vàng nhẫn được giao dịch ở mức 144.800.000 – 147.800.000 đồng/lượng, chênh lệch mua - bán ở ngưỡng 3.000.000 đồng/lượng, tăng 500.000 đồng/lượng so với ngày 5/11.

Diễn biến giá vàng thế giới

Dữ liệu từ Goldprice, giá vàng thế giới trong phiên sáng 6/11 giao dịch ở mức 3.971 USD/ounce. Quy đổi theo tỷ giá USD tại ngân hàng khoảng 26.355 đồng/USD, giá vàng tương đương khoảng hơn 126.300.000 đồng/lượng (chưa bao gồm thuế và phí), tăng 600.000 đồng/lượng so với hôm qua.

Mức chênh lệch giữa bán giữa vàng SJC và vàng thế giới hiện là 21.200.000 đồng/lượng.

Theo Trading Economics, giá vàng được hỗ trợ bởi tâm lý tránh rủi ro chung trên thị trường, vốn đang duy trì nhu cầu đối với kim loại quý. Tuy nhiên, các nhà đầu tư đang đánh giá lại triển vọng chính sách của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) sau khi báo cáo việc làm được công bố với số liệu mạnh hơn dự kiến.

Cụ thể, các nhà tuyển dụng tư nhân của Mỹ đã tăng thêm 42.000 việc làm trong tháng 10, vượt qua dự báo 25.000, củng cố quan điểm rằng Fed khó có thể vội vàng cắt giảm lãi suất thêm nữa, đặc biệt trong bối cảnh lạm phát vẫn cao hơn mục tiêu và việc chính phủ đóng cửa làm chậm trễ các dữ liệu lao động quan trọng khác.

Một số quan chức Fed đã lặp lại quan điểm gần đây của Chủ tịch Powell, cho rằng đợt cắt giảm lãi suất vào tháng trước có thể là lần cuối cùng trong năm nay. Thêm vào áp lực giảm giá đối với vàng, căng thẳng thương mại đã dịu bớt và việc Trung Quốc xóa bỏ ưu đãi miễn thuế lâu đời đối với một số nhà bán lẻ vàng có thể làm chậm lại nhu cầu của người tiêu dùng tại thị trường vàng lớn nhất thế giới này. Dù vậy, bất ổn rộng rãi trên các thị trường tài chính vẫn giúp vàng neo ở mức giá tương đối cao.

Giá Bitcoin tăng 2,6%

Về giá bitcoin, theo dữ liệu từ Coin Desk, hôm nay giá bitcoin giao dịch ở mức 101.828 USD/BTC, tăng 2,6% trong vòng 24h qua.

Giá Bitcoin hôm nay. Ảnh: Tiến Dũng.

Theo Binance, khối lượng giao dịch trong 24h là khoảng hơn 102 tỷ USD. BTC ghi nhận vốn hóa thị trường hiện tại là 2.063 tỷ USD chiếm 57,5% tổng giá trị thị trường tiền mã hoá.

Theo dữ liệu của Coin Glass, trong 10 đồng tiền mã hóa có giá trị vốn hóa lớn nhất thị trường tiền mã hóa, cả 10 đồng tiền mã hoá chứng kiến xu hướng tăng so với 24 giờ trước đó.