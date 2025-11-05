Giá vàng SJC hôm nay giảm 1,2 triệu đồng/lượng

Vàng miếng SJC niêm yết ở mức 145 triệu đồng/lượng ở chiều mua vào, bán ra ở mức 147 triệu đồng/lượng, giảm 1,2 triệu đồng/lượng so với hôm 4/11.

Sáng 5/11, Công ty vàng bạc đá quý Sài Gòn, Doji, Bảo Tín Minh Châu niêm yết giá vàng miếng SJC ở mức 145.000.000 đồng/lượng ở chiều mua vào, bán ra ở mức 147.000.000 đồng/lượng, giảm 1.200.000 đồng/lượng so với hôm 4/11.

Mức chênh lệch giữa giá mua vào và bán ra hiện là 2.000.000 đồng/lượng.

Giá vàng miếng SJC so với thế giới. Ảnh: Tiến Dũng

Giá vàng nhẫn hôm nay. Ảnh: Tiến Dũng.

Đối với vàng nhẫn tròn 9999, SJC giao dịch mua vào - bán ra ở mức 142.200.000 – 144.700.000. Chênh lệch mua bán ở ngưỡng 2.500.000 đồng/lượng, giảm 1.200.000 đồng/lượng so với phiên 4/11.

Tập đoàn DOJI niêm yết giá ở mức 143.500.000 – 146.500.000 đồng/lượng (mua vào – bán ra), chênh lệch mua - bán ở ngưỡng 3.000.000 đồng/lượng, giảm 1.500.000 đồng/lượng so với phiên giao dịch hôm qua.

Trong khi đó, tại Bảo Tín Minh Châu, vàng nhẫn được giao dịch ở mức 144.300.000 – 147.300.000 đồng/lượng, chênh lệch mua - bán ở ngưỡng 3.000.000 đồng/lượng, giảm 2.200.000 đồng/lượng so với ngày 4/11.

Diễn biến giá vàng thế giới

Dữ liệu từ Goldprice, giá vàng thế giới trong phiên sáng 5/11 giao dịch ở mức 3.953 USD/ounce. Quy đổi theo tỷ giá USD tại ngân hàng khoảng 26.351 đồng/USD, giá vàng tương đương khoảng hơn 125.700.000 đồng/lượng (chưa bao gồm thuế và phí), giảm 1.300.000 đồng/lượng so với hôm qua.

Mức chênh lệch giữa bán giữa vàng SJC và vàng thế giới hiện là 21.300.000 đồng/lượng.

Theo Trading Economics, giá vàng đang duy trì gần mức thấp nhất kể từ đầu tháng 10. Kim loại quý đang chịu áp lực đáng kể do kỳ vọng về việc Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) cắt giảm lãi suất đang giảm dần. Một số quan chức Fed gần đây đã lên tiếng thận trọng về việc nới lỏng chính sách hơn nữa, phù hợp với giọng điệu của Chủ tịch Powell vào tuần trước, cho rằng đợt cắt giảm lãi suất vừa qua có thể là sự điều chỉnh cuối cùng trong năm nay.

Sự chú ý của nhà đầu tư đã chuyển sang các báo cáo về thị trường lao động tư nhân, những dữ liệu có trọng số lớn hơn khi thông tin từ chính phủ vẫn còn hạn chế do chính phủ liên bang đang đóng cửa. Thêm vào áp lực giảm giá cho vàng, căng thẳng thương mại Mỹ-Trung đang hạ nhiệt và Trung Quốc đã chấm dứt việc miễn thuế lâu nay đối với một số nhà bán lẻ vàng, động thái có khả năng làm chậm lại làn sóng mua vàng tại thị trường tiêu dùng lớn nhất thế giới này.

Tuy nhiên, bất chấp những yếu tố tiêu cực trên, tâm lý tránh rủi ro rộng hơn trên các thị trường tài chính vẫn có thể đóng vai trò hỗ trợ nhu cầu đối với tài sản trú ẩn an toàn, giúp vàng không bị giảm sâu hơn.

Giá Bitcoin giảm 5%

Về giá bitcoin, theo dữ liệu từ Coin Desk, hôm nay giá bitcoin giao dịch ở mức 101.828 USD/BTC, giảm 5% trong vòng 24h qua.

Giá Bitcoin hôm nay. Ảnh: Tiến Dũng.

Theo Binance, khối lượng giao dịch trong 24h là khoảng hơn 96 tỷ USD. BTC ghi nhận vốn hóa thị trường hiện tại là 2.030 tỷ USD chiếm 57,3% tổng giá trị thị trường tiền mã hoá.

Theo dữ liệu của Coin Glass, trong 10 đồng tiền mã hóa có giá trị vốn hóa lớn nhất thị trường tiền mã hóa, cả 10 đồng tiền mã hoá chứng kiến xu hướng giảm so với 24 giờ trước đó.