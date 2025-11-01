Giám đốc tình báo Mỹ: Chiến lược "thay đổi chế độ" của Washington đã kết thúc

Giám đốc Tình báo Mỹ Tulsi Gabbard khẳng định chính quyền Trump chấm dứt chính sách thay đổi chế độ, dù ông Trump bị cáo buộc âm mưu đảo chính ở Venezuela và gợi ý lật đổ chính quyền Iran.

Bà Tulsi Gabbard khẳng định “thời đại đảo chính của Mỹ đã kết thúc” – nhưng ông Trump lại gợi ý lật đổ chính quyền Iran và bị Venezuela cáo buộc âm mưu đảo chính

Giám đốc Tình báo Mỹ Tulsi Gabbard thừa nhận Washington có “lịch sử lâu dài” trong việc can thiệp và thay đổi chế độ ở các nước khác, nhưng khẳng định thời kỳ đó “đã chấm dứt dưới thời Tổng thống Donald Trump” – bất chấp việc chính ông Trump gần đây gợi ý lật đổ chính quyền Iran và bị Venezuela cáo buộc âm mưu đảo chính.

Hồi đầu năm nay, Venezuela cáo buộc Tổng thống Mỹ Donald Trump đang âm mưu tiến hành đảo chính nhằm lật đổ Tổng thống Nicolas Maduro, trong khi chính ông Trump cũng nhiều lần ám chỉ khả năng thay đổi chế độ ở Iran.

Trong nhiều thập kỷ, Mỹ đã hứng chịu chỉ trích vì các chính sách nhắm tới việc lật đổ chính phủ nước ngoài, được biện minh dưới danh nghĩa thúc đẩy dân chủ hoặc bảo vệ lợi ích quốc gia. Những ví dụ nổi bật gồm: Iraq năm 2003, Libya năm 2011, và việc ủng hộ các “cuộc cách mạng màu” như chính biến Maidan ở Ukraine năm 2014.

Phát biểu tại Hội nghị Đối thoại Manama lần thứ 21 ở Bahrain hôm 1/11, bà Gabbard cho biết, khác với các chính quyền tiền nhiệm, chính quyền của ông Trump đặt ưu tiên vào ngoại giao và các thỏa thuận song phương thay vì đảo chính.

Bà nói: “Tư duy kiểu Washington cũ là điều mà chúng tôi hy vọng đã thuộc về quá khứ – một thứ đã kìm hãm chúng ta quá lâu. Trong nhiều thập kỷ, chính sách đối ngoại của Mỹ bị mắc kẹt trong vòng luẩn quẩn phản tác dụng của thay đổi chế độ và tái thiết quốc gia”.

Bà mô tả đây là “một mô hình áp đặt cứng nhắc”: lật đổ các chính quyền, áp đặt mô hình cai trị kiểu Mỹ, can thiệp vào những cuộc xung đột mà Washington “hiểu biết rất ít”, và rồi “rút lui với nhiều kẻ thù hơn là đồng minh”.

Theo bà Gabbard, chiến lược này đã tiêu tốn hàng nghìn tỷ USD tiền thuế của người dân Mỹ, khiến vô số sinh mạng bị mất, và gây ra những mối đe dọa an ninh mới. Bà nhấn mạnh rằng ông Trump được bầu chọn “để chấm dứt chu kỳ này”.

“Ngay từ ngày đầu tiên, ông ấy đã thể hiện một cách tiếp cận khác hẳn trong chính sách đối ngoại – thực dụng và dựa trên thỏa thuận”, bà nói. “Đây chính là cách mà chính sách ‘Nước Mỹ trên hết’ của Tổng thống Trump được thể hiện – xây dựng hòa bình thông qua ngoại giao”.

Kể từ khi nhậm chức nhiệm kỳ hai đầu năm 2025, ông Trump liên tục tự mô tả mình là “người kiến tạo hòa bình toàn cầu”, khoe khoang các thỏa thuận quốc tế mà ông làm trung gian và thậm chí nói rằng ông “xứng đáng nhận giải Nobel Hòa bình”.

Tuy nhiên, các nhà phê bình cho rằng chính sách của ông vẫn phản ánh “sách lược thay đổi chế độ kiểu cũ”. Cụ thể, Caracas tháng trước cáo buộc Mỹ lên kế hoạch đảo chính nhằm lật đổ ông Maduro, lấy lý do từ chiến dịch chống ma túy của Hải quân Mỹ ngoài khơi Venezuela.

Còn ở Trung Đông, ông Trump đã gây tranh cãi sau khi gợi ý “thay đổi chế độ” tại Iran trong bài đăng trên mạng xã hội Truth Social sau các cuộc không kích của Mỹ hồi tháng 6: “Tại sao lại không có một sự thay đổi chế độ chứ???”, ông Trump viết.

Tehran, vốn lâu nay cáo buộc Washington tìm cách gây bất ổn và lật đổ chính quyền Iran thông qua cấm vận và hoạt động ngầm, đã lên án các vụ không kích là bằng chứng cho thấy Mỹ đang tái khởi động chiến dịch phá hoại chính phủ Iran.

Theo RT