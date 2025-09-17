Giá vàng SJC tăng 300.000 đồng/lượng

Giá vàng miếng SJC được niêm yết ở mức 130.300.000 đồng/lượng ở chiều mua vào, bán ra ở mức 132.300.000 đồng/lượng, tăng 300.000 đồng/lượng so với chốt phiên giao dịch hôm qua.

Giá vàng SJC tăng nhẹ

Cập nhật giá vàng hôm nay (16/9), Công ty vàng bạc đá quý Sài Gòn, Doji, Bảo Tín Minh Châu niêm yết giá vàng miếng SJC ở mức 130.300.000 đồng/lượng ở chiều mua vào, bán ra ở mức 132.300.000 đồng/lượng, tăng 300.000 đồng/lượng ở chiều mua và chiều bán so với chốt phiên giao dịch hôm qua.

Mức chênh lệch giữa giá mua vào và bán ra hiện là 2.000.000 đồng/lượng.

Giá vàng miếng SJC tăng nhẹ. Ảnh: Tiến Dũng.

Giá vàng nhẫn hôm nay. Ảnh: Tiến Dũng.

Đối với vàng nhẫn tròn 9999, SJC giao dịch mua vào - bán ra ở mức 126.600.000 – 129.300.000. Chênh lệch mua bán ở ngưỡng 2.700.000 đồng/lượng, tăng 600.000 đồng/lượng ở chiều mua và 300.000 đồng/lượng ở chiều bán so với phiên 16/9.

Tập đoàn DOJI niêm yết giá ở mức 126.800.000 – 129.800.000 đồng/lượng (mua vào – bán ra), chênh lệch mua - bán ở ngưỡng 3.000.000 đồng/lượng, tăng 600.000 đồng/lượng so với chốt phiên giao dịch hôm qua.

Trong khi đó, tại Bảo Tín Minh Châu, vàng nhẫn được giao dịch ở mức 127.600.000 – 130.600.000 đồng/lượng, chênh lệch mua - bán ở ngưỡng 3.000.000 đồng/lượng, tăng 800.000 đồng/lượng ở cả 2 chiều so với ngày 16/9.

Giá vàng thế giới neo ở mức đỉnh

Dữ liệu từ Goldprice, giá vàng thế giới trong phiên sáng 15/9 giao dịch ở mức 3.679 USD/ounce, đi ngang với hôm qua. Quy đổi theo tỷ giá USD tại ngân hàng khoảng 26.468 đồng/USD, giá vàng tương đương khoảng hơn 117.300.000 đồng/lượng (chưa bao gồm thuế và phí).

Như vậy, mức chênh lệch giữa bán giữa vàng SJC và vàng thế giới hiện là 15.000.000 đồng/lượng.

Theo Trading Economics, giá vàng tiếp tục neo ở mức kỷ lục khi các nhà đầu tư tập trung vào dữ liệu kinh tế mạnh mẽ hơn dự kiến của Mỹ và chờ đợi quyết định chính sách tiền tệ quan trọng từ Cục Dự trữ Liên bang (Fed) vào thứ hôm nay.

Doanh số bán lẻ tháng 8 của Mỹ đã tăng cao hơn dự báo, cùng với mức tăng lớn nhất trong bảy tháng của giá nhập khẩu, bất chấp kỳ vọng giảm nhẹ. Tuy nhiên, song song với những dấu hiệu phục hồi này, thị trường lao động Mỹ cho thấy sự hạ nhiệt. Điều này đã củng cố niềm tin rằng Fed sẽ thực hiện đợt cắt giảm lãi suất 25 điểm cơ bản đầu tiên kể từ tháng 12, và có thể mở ra một chu kỳ nới lỏng chính sách kéo dài đến năm 2026.

Thị trường đang đặc biệt chú ý đến bản Tóm tắt Dự báo Kinh tế hàng quý của Fed, cũng như cuộc họp báo của Chủ tịch Jerome Powell để tìm kiếm các tín hiệu về định hướng chính sách tương lai.

Trong bối cảnh đó, vàng đã ghi nhận mức tăng ấn tượng 40% trong năm nay. Sự tăng trưởng này được hỗ trợ bởi nhiều yếu tố, bao gồm căng thẳng thương mại và địa chính trị, nhu cầu mạnh mẽ từ các ngân hàng trung ương và dòng vốn đầu tư liên tục chảy vào các quỹ ETF vàng.

Giá Bitcoin tăng 1,4%

Theo dữ liệu từ Coin Desk, hôm nay giá bitcoin giao dịch ở mức 116.702 USD/BTC, tăng 1,4% trong vòng 24h qua. Trong 24h qua, giá Bitcoin neo cao nhất ở mức 116.900 USD/BTC.

Giá Bitcoin tăng. Ảnh: Coin Desk.

Theo Binance, khối lượng giao dịch trong 24h là khoảng hơn 89 tỷ USD. BTC ghi nhận vốn hóa thị trường hiện tại là 2.324 tỷ USD chiếm 56,3% tổng giá trị thị trường tiền mã hoá.

10 đồng tiền mã hoá lớn nhất. Ảnh: Coin Glass.

Theo dữ liệu của Coin Glass, trong 10 đồng tiền mã hóa có giá trị vốn hóa lớn nhất thị trường tiền mã hóa, có tới 7 đồng tiền mã hoá chứng kiến xu hướng giảm so với 24 giờ trước đó.