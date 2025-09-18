Giá vàng SJC giảm 300.000 đồng/lượng

Giá vàng miếng SJC ở mức 130 triệu đồng/lượng ở chiều mua vào, bán ra ở mức 132 triệu đồng/lượng, giảm 300.000 đồng/lượng ở cả 2 chiều so với chốt phiên giao dịch hôm qua.

Sáng nay (18/9), Công ty vàng bạc đá quý Sài Gòn, Doji, Bảo Tín Minh Châu niêm yết giá vàng miếng SJC ở mức 130 triệu đồng/lượng ở chiều mua vào, bán ra ở mức 132 triệu đồng/lượng, giảm 300.000 đồng/lượng ở cả 2 chiều so với chốt phiên giao dịch hôm qua.

Mức chênh lệch giữa giá mua vào và bán ra hiện là 2 triệu đồng/lượng.

Giá vàng miếng SJC giảm nhẹ. Ảnh: Tiến Dũng.

Giá vàng nhẫn hôm nay. Ảnh: Tiến Dũng.

Đối với vàng nhẫn tròn 9999, SJC giao dịch mua vào - bán ra ở mức 126.300.000 – 129.000.000. Chênh lệch mua bán ở ngưỡng 2.700.000 đồng/lượng, giảm 300.000 đồng/lượng ở cả 2 chiều so với phiên 17/9.

Tập đoàn DOJI niêm yết giá ở mức 126.800.000 – 129.800.000 đồng/lượng (mua vào – bán ra), chênh lệch mua - bán ở ngưỡng 3.000.000 đồng/lượng, đi ngang so với chốt phiên giao dịch hôm qua.

Trong khi đó, tại Bảo Tín Minh Châu, vàng nhẫn được giao dịch ở mức 127.600.000 – 130.600.000 đồng/lượng, chênh lệch mua - bán ở ngưỡng 3.000.000 đồng/lượng, đi ngang so với ngày 17/9.

Diễn biến giá vàng thế giới

Dữ liệu từ Goldprice, giá vàng thế giới trong phiên sáng 15/9 giao dịch ở mức 3.655 USD/ounce, đi ngang với hôm qua. Quy đổi theo tỷ giá USD tại ngân hàng khoảng 26.445 đồng/USD, giá vàng tương đương khoảng hơn 116.500.000 đồng/lượng (chưa bao gồm thuế và phí).

Như vậy, mức chênh lệch giữa bán giữa vàng SJC và vàng thế giới hiện là 15.500.000 đồng/lượng.

Theo Trading Economics, giá vàng đã giảm sau khi đạt mức cao kỷ lục 3.704 USD/ounce trong một thời gian ngắn. Đà tăng đột biến này đến sau quyết định được mong đợi từ lâu của Cục Dự trữ Liên bang (Fed).

Fed đã cắt giảm lãi suất chuẩn 0,25 điểm phần trăm. Quyết định này được thông qua với tỉ lệ bỏ phiếu 11-1. Thống đốc Stephen Miran là người duy nhất phản đối, ông ủng hộ mức giảm lớn hơn là 0,5 điểm phần trăm.

Các nhà hoạch định chính sách cũng đã đưa ra cảnh báo về tình trạng tăng trưởng việc làm chậm lại và lạm phát gia tăng, nhấn mạnh những rủi ro dai dẳng đối với nhiệm vụ kép của Fed.

Mặc dù có sự điều chỉnh nhẹ, giá vàng vẫn có một năm đầy ấn tượng, tăng khoảng 41% từ đầu năm đến nay. Hiệu suất vượt trội này được hỗ trợ bởi nhiều yếu tố, bao gồm hoạt động mua vào mạnh mẽ của các ngân hàng trung ương, nhu cầu trú ẩn an toàn, và sự dịch chuyển khỏi đồng đô la Mỹ đang suy yếu.

Giá Bitcoin tăng 0,2%

Theo dữ liệu từ Coin Desk, hôm nay giá bitcoin giao dịch ở mức 116.886 USD/BTC, tăng 0,2% trong vòng 24h qua. Trong 24h qua, giá Bitcoin neo cao nhất ở mức 117.200 USD/BTC.

Giá Bitcoin tăng. Ảnh: Coin Desk.

Theo Binance, khối lượng giao dịch trong 24h là khoảng hơn 126 tỷ USD. BTC ghi nhận vốn hóa thị trường hiện tại là 2.327 tỷ USD chiếm 56% tổng giá trị thị trường tiền mã hoá.

10 đồng tiền mã hoá lớn nhất. Ảnh: Coin Glass.

Theo dữ liệu của Coin Glass, trong 10 đồng tiền mã hóa có giá trị vốn hóa lớn nhất thị trường tiền mã hóa, có tới 9 đồng tiền mã hoá chứng kiến xu hướng tăng so với 24 giờ trước đó.