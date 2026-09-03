Giá vàng thế giới hôm nay 3/9 tăng nhẹ

Giá vàng thế giới sáng 3/9 tăng trở lại so với sáng 2/9, nhưng vẫn thấp hơn đáng kể so với mức ghi nhận cùng thời điểm tuần trước.

Theo dữ liệu từ Goldprice, giá vàng thế giới sáng 3/9 giao dịch ở mức 4.383 USD/ounce, tăng 34 USD/ounce so với sáng 2/9.

Quy đổi theo tỷ giá Vietcombank sáng nay 26.260 đồng/USD, giá vàng thế giới tương đương 138,8 triệu đồng/lượng. So với mức 137,7 triệu đồng/lượng của ngày 2/9, giá vàng thế giới quy đổi tăng 1,1 triệu đồng/lượng.

Giá vàng thế giới sáng 3/9 tăng nhẹ sau nhịp giảm sâu, nhưng vẫn thấp hơn đáng kể so với cùng thời điểm tuần trước. Ảnh: Reuters.

So với tuần trước, khi giá vàng ở mức 4.619 USD/ounce, kim loại quý hiện thấp hơn 236 USD/ounce, tương đương 5,1%. Trong vòng 30 ngày, Goldprice ghi nhận giá vàng tăng 105 USD/ounce, tương đương 2,47%.

Giá vàng thế giới tăng trở lại sau nhịp giảm sâu, tuy nhiên mặt bằng giá hiện vẫn thấp hơn vùng đỉnh của tuần trước. Diễn biến này cho thấy thị trường còn thận trọng, trong bối cảnh nhà đầu tư tiếp tục theo dõi đồng USD, lợi suất trái phiếu Mỹ và kỳ vọng chính sách lãi suất của Fed.

Giá vàng trong nước phiên gần nhất

Ở phiên cập nhật gần nhất vào chiều 31/8, SJC và DOJI cùng niêm yết giá vàng miếng SJC ở mức 145,7-148,7 triệu đồng/lượng mua vào - bán ra.

Đối với vàng nhẫn, SJC niêm yết vàng nhẫn 9999 ở mức 145,2-148,2 triệu đồng/lượng. DOJI giao dịch nhẫn tròn 9999 Hưng Thịnh Vượng ở mức 144,5-148,5 triệu đồng/lượng.

Tại Bảo Tín Minh Châu, giá cập nhật chiều 2/9 cho thấy vàng miếng SJC ở mức 144,8-148,7 triệu đồng/lượng. Vàng nhẫn tròn trơn Bảo Tín Minh Châu được niêm yết ở mức 144,8-148,8 triệu đồng/lượng.