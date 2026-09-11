Giá vàng thế giới 11/9 lao dốc, giảm 2,2 triệu đồng/lượng

Theo dữ liệu từ Goldprice, giá vàng thế giới sáng 11/9 giao dịch ở mức 4.323 USD/ounce, giảm 77 USD/ounce so với mức 4.400 USD/ounce của phiên sáng 10/9.

Quy đổi theo tỷ giá Vietcombank sáng nay 26.110 đồng/USD, giá vàng thế giới tương đương 136,1 triệu đồng/lượng. So với mức 138,3 triệu đồng/lượng của sáng 10/9, giá vàng thế giới giảm 2,2 triệu đồng/lượng.

Giá vàng thế giới sáng 11/9 giảm mạnh, lùi về 4.323 USD/ounce sau phiên tăng trước đó. Ảnh: Reuters.

So với tuần trước, khi giá vàng ở mức 4.479 USD/ounce, kim loại quý hiện thấp hơn 156 USD/ounce, tương đương 3,5%. Trong vòng 30 ngày, Goldprice ghi nhận giá vàng tăng 51 USD/ounce, tương đương 1,2%.

Giá vàng thế giới giảm mạnh sau nhịp phục hồi trước đó, lùi sâu khỏi vùng 4.400 USD/ounce. Thị trường tiếp tục theo dõi diễn biến đồng USD, lợi suất trái phiếu Mỹ và kỳ vọng chính sách lãi suất của Fed.

Giá vàng trong nước chiều 10/9

Ở phiên đóng cửa chiều 10/9, SJC, DOJI và Bảo Tín Minh Châu cùng niêm yết vàng miếng SJC ở mức 143,6-146,6 triệu đồng/lượng mua vào - bán ra, không có sự thay đổi so với phiên buổi sáng.

Chênh lệch giữa giá mua - bán ở mức 3 triệu đồng/lượng.

Đối với vàng nhẫn, DOJI và Bảo Tín Minh Châu cùng niêm yết ở mức 144-148 triệu đồng/lượng mua vào - bán ra. Tại SJC, giá vàng nhẫn 9999 được ghi nhận ở mức 143,1-146,1 triệu đồng/lượng.

DOJI và Bảo Tín Minh Châu tiếp tục có giá bán vàng nhẫn cao nhất trong nhóm khảo sát, ở mức 148 triệu đồng/lượng, cao hơn giá đóng cửa phiên của SJC 1,9 triệu đồng/lượng.