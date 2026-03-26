Giá vàng SJC tăng 1,5 triệu đồng/lượng

Giá vàng miếng SJC sáng 26/3 niêm yết ở mức 170,5 triệu đồng/lượng ở chiều mua vào, bán ra ở mức 173,5 triệu đồng/lượng, giảm 1,5 triệu đồng/lượng so với phiên giao dịch hôm qua (25/3).

Sáng 26/3, Công ty vàng bạc đá quý Sài Gòn, Doji, Bảo Tín Minh Châu niêm yết giá vàng miếng SJC ở mức 170,5 triệu đồng/lượng ở chiều mua vào, bán ra ở mức 173,5 triệu đồng/lượng, giảm 1,5 triệu đồng/lượng so với phiên giao dịch hôm qua (25/3).

Mức chênh lệch giữa giá mua vào và bán ra hiện là 3 triệu đồng/lượng.

Giá vàng SJC hôm nay.

Giá vàng nhẫn hôm nay.

Đối với vàng nhẫn tròn 9999, SJC giao dịch mua vào - bán ra ở mức 170,3 - 173,3 triệu đồng/lượng. Chênh lệch mua bán ở ngưỡng 3 triệu đồng/lượng, giảm 1,5 triệu đồng/lượng so với sáng 25/3.

Tập đoàn DOJI niêm yết giá ở mức 170,5 - 173,5 triệu đồng/lượng (mua vào – bán ra), chênh lệch mua - bán ở ngưỡng 3 triệu đồng/lượng, giảm 1,5 triệu đồng/lượng so với phiên giao dịch hôm qua.

Trong khi đó, tại Bảo Tín Minh Châu, vàng nhẫn được giao dịch ở mức 171 – 174 triệu đồng/lượng, chênh lệch mua - bán ở ngưỡng 3 triệu đồng/lượng, tăng 5 triệu đồng/lượng so với ngày 25/3.

Giá vàng thế giới điều chỉnh 2 triệu đồng/lượng

Dữ liệu từ Goldprice, giá vàng thế giới trong phiên sáng 26/3 giao dịch ở mức 4.529 USD/ounce. Quy đổi theo tỷ giá USD tại ngân hàng khoảng 26.359 đồng/USD, giá vàng tương đương khoảng hơn 143,9 triệu đồng/lượng (chưa bao gồm thuế và phí), giảm 2 triệu đồng/lượng so với hôm qua (25/3).

Mức chênh lệch giá bán giữa vàng SJC và vàng thế giới hiện là 29,6 triệu đồng/lượng.

Theo Trading Economics, giá vàng thế giới vật lộn quanh ngưỡng 4.500 USD/ounce, chật vật tìm điểm tựa để duy trì đà hồi phục của hai phiên trước đó. Thị trường tài chính toàn cầu đang rơi vào trạng thái bất ổn cực độ trước những thông điệp trái chiều từ Washington và Tehran về triển vọng đàm phán hòa bình.

Phía Mỹ khẳng định các nỗ lực ngoại giao vẫn đang được tiến hành. Chính quyền Tổng thống Donald Trump được cho là đã gửi một bản đề xuất 15 điểm tới Iran thông qua trung gian Pakistan, nhằm giải quyết xung đột và khai thông eo biển Hormuz. Tuy nhiên, Tehran đã dội một "gáo nước lạnh" vào kỳ vọng này khi tuyên bố không có ý định đối thoại với Mỹ và bác bỏ thẳng thừng đề nghị ngừng bắn. Thay vào đó, Iran đưa ra các điều kiện riêng, bao gồm quyền kiểm soát chủ quyền tuyệt đối đối với tuyến đường thủy chiến lược này.

Căng thẳng càng bị đẩy lên nấc thang mới khi Mỹ ra lệnh triển khai thêm hàng nghìn binh sĩ tới Trung Đông, làm dấy lên lo ngại về một cuộc tấn công trên bộ quy mô lớn. Trong suốt tháng này, vàng đã phải chịu áp lực bán tháo tàn khốc khi giá năng lượng phi mã do đứt gãy nguồn cung từ cuộc chiến Iran thổi bùng nỗi lo lạm phát. Điều này buộc các ngân hàng trung ương lớn phải thực hiện bước chuyển mình "diều hâu", thắt chặt chính sách tiền tệ và đẩy lợi suất trái phiếu lên cao, trực tiếp triệt tiêu sức hấp dẫn của kim loại quý.

Giá bitcoin tăng 0,8%

Về giá Bitcoin, theo dữ liệu từ Coin Desk, hôm nay (26/3) giá Bitcoin giao dịch quanh ngưỡng 71.200 USD/BTC, ghi nhận mức tăng 0,8% trong 24 giờ qua sau những rung lắc từ thông điệp của Fed. Dòng tiền tiếp tục tái cơ cấu khi những tác động từ chính sách tiền tệ bắt đầu được thị trường hấp thụ, biến các nhịp điều chỉnh này thành vùng tích lũy mới trong bối cảnh các tài sản truyền thống đang nỗ lực thu hồi thanh khoản.

So với mức giá của 7 ngày trước (71.212 USD/BTC), đồng tiền kỹ thuật số lớn nhất thế giới ghi nhận mức giảm thực tế không đáng kể. Dù chịu áp lực điều chỉnh ngắn hạn theo xu hướng chung, Bitcoin vẫn cho thấy lực cầu chống đỡ chủ động, phản ánh bản lĩnh của một "hầm trú ẩn thế hệ mới" khi giữ được nền giá ổn định hơn hẳn so với sự biến động cực đoan của thị trường vàng trong tuần qua.

Tính chung trong vòng 1 tháng qua, Bitcoin ghi nhận mức tăng trưởng ấn tượng 10,8% so với mức ghi nhận một tháng trước (64.251 USD/BTC). Con số này cho thấy xung lực tăng trưởng dài hạn đang chiếm ưu thế tuyệt đối, nỗ lực cân bằng trước những áp lực từ căng thẳng địa chính trị tại vùng Vịnh và các chuyển động quân sự mới nhất của Mỹ tại eo biển Hormuz.

﻿ Giá Bitcoin hôm nay. Ảnh: Tiến Dũng.

Theo Binance, khối lượng giao dịch trong 24h là khoảng hơn 174 tỷ USD. BTC ghi nhận vốn hóa thị trường hiện tại là 1.424 tỷ USD chiếm 50,2% tổng giá trị thị trường tiền mã hoá.

Theo dữ liệu của Coin Glass, trong 10 đồng tiền mã hóa có giá trị vốn hóa lớn nhất thị trường tiền mã hóa, có 7 đồng tiền mã hoá đều chứng kiến xu hướng tăng so với 24h trước đó.