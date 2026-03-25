Giá vàng SJC tăng gần 5 triệu đồng/lượng

Sáng 25/3, Công ty vàng bạc đá quý Sài Gòn, Doji, Bảo Tín Minh Châu niêm yết giá vàng miếng SJC ở mức 172 triệu đồng/lượng ở chiều mua vào, bán ra ở mức 175 triệu đồng/lượng, tăng 4,8 triệu đồng/lượng so với phiên giao dịch hôm qua (24/3).

Mức chênh lệch giữa giá mua vào và bán ra hiện là 3 triệu đồng/lượng.

Đối với vàng nhẫn tròn 9999, SJC giao dịch mua vào - bán ra ở mức 171,8 - 174,8 triệu đồng/lượng. Chênh lệch mua bán ở ngưỡng 3 triệu đồng/lượng, tăng 4,8 triệu đồng/lượng so với sáng 24/3.

Tập đoàn DOJI niêm yết giá ở mức 172 - 175 triệu đồng/lượng (mua vào – bán ra), chênh lệch mua - bán ở ngưỡng 3 triệu đồng/lượng, tăng 4,8 triệu đồng/lượng so với phiên giao dịch hôm qua.

Trong khi đó, tại Bảo Tín Minh Châu, vàng nhẫn được giao dịch ở mức 172,5 – 175,5 triệu đồng/lượng, chênh lệch mua - bán ở ngưỡng 3 triệu đồng/lượng, tăng 5 triệu đồng/lượng so với ngày 24/3.

Giá vàng thế giới phục hồi hơn 2%

Dữ liệu từ Goldprice, giá vàng thế giới trong phiên sáng 25/3 giao dịch ở mức 4.590 USD/ounce. Quy đổi theo tỷ giá USD tại ngân hàng khoảng 26.359 đồng/USD, giá vàng tương đương khoảng hơn 145,9 triệu đồng/lượng (chưa bao gồm thuế và phí), tăng 5 triệu đồng/lượng so với hôm qua (24/3).

Mức chênh lệch giá bán giữa vàng SJC và vàng thế giới hiện là 29,1 triệu đồng/lượng.

Theo Trading Economics, giá vàng thế giới ghi nhận cú lội ngược dòng ngoạn mục khi tăng hơn 2%, áp sát ngưỡng 4.600 USD/ounce. Đà phục hồi mạnh mẽ này được tiếp sức bởi những tín hiệu ngoại giao mới, thắp lên hy vọng về một lối thoát cho cuộc xung đột kéo dài tại Trung Đông sau chuỗi ngày bán tháo tàn khốc.

Tâm điểm của sự chú ý đổ dồn vào các báo cáo cho thấy Washington đang nỗ lực thúc đẩy đàm phán với Tehran. Theo truyền thông Israel, Mỹ đang tìm kiếm một thỏa thuận ngừng bắn kéo dài một tháng để tạo không gian cho các cuộc thương lượng. Cùng lúc đó, tờ New York Times tiết lộ Chính phủ Mỹ đã gửi tới Iran một đề xuất gồm 15 điểm nhằm giải quyết triệt để cuộc xung đột hiện nay. Sự lạc quan này đã lấn át thông tin Tổng thống Donald Trump ra lệnh triển khai thêm khoảng 2.000 quân tới khu vực, trong bối cảnh Nhà Trắng đang cân nhắc các phương án nhằm phá vỡ sự kiểm soát của Iran đối với eo biển Hormuz.

Trước nhịp hồi phục này, giá vàng từng ghi nhận mức sụt giảm kinh hoàng tới 25% so với đỉnh cao thiết lập hồi đầu tháng 3. Cơn ác mộng lạm phát do giá năng lượng phi mã từ cuộc chiến với Iran đã từng khiến giới đầu tư tin rằng các ngân hàng trung ương lớn sẽ phải duy trì lãi suất ở mức "hủy diệt". Thậm chí, Thống đốc Cục Dự trữ Liên bang (Fed) Michael Barr vừa lên tiếng cảnh báo cơ quan này có thể cần giữ lãi suất ở mức cao trong một thời gian dài để đối phó với áp lực giá cả dai dẳng.

Giá bitcoin tăng 0,3%

Về giá Bitcoin, theo dữ liệu từ Coin Desk, hôm nay (25/3) giá Bitcoin giao dịch quanh ngưỡng 70.612 USD/BTC, ghi nhận mức tăng 0,3% trong 24 giờ qua sau những rung lắc từ thông điệp của Fed. Dòng tiền tiếp tục tái cơ cấu khi những tác động từ chính sách tiền tệ bắt đầu được thị trường hấp thụ, biến các nhịp điều chỉnh này thành vùng tích lũy mới trong bối cảnh các tài sản truyền thống đang nỗ lực thu hồi thanh khoản.

So với mức giá của 7 ngày trước (74.467 USD/BTC), đồng tiền kỹ thuật số lớn nhất thế giới ghi nhận mức giảm thực tế 5,2%. Dù chịu áp lực điều chỉnh ngắn hạn theo xu hướng chung, Bitcoin vẫn cho thấy lực cầu chống đỡ chủ động, phản ánh bản lĩnh của một "hầm trú ẩn thế hệ mới" khi giữ được nền giá ổn định hơn so với sự biến động cực đoan của thị trường vàng trong tuần qua.

Tính chung trong vòng 1 tháng qua, Bitcoin ghi nhận mức tăng trưởng 6,6% so với mức ghi nhận một tháng trước (66.237 USD/BTC). Con số này cho thấy xung lực tăng trưởng dài hạn đang chiếm ưu thế, nỗ lực cân bằng trước những áp lực từ căng thẳng địa chính trị tại vùng Vịnh và các chuyển động quân sự mới nhất của Mỹ tại eo biển Hormuz.

Theo Binance, khối lượng giao dịch trong 24h là khoảng hơn 194 tỷ USD. BTC ghi nhận vốn hóa thị trường hiện tại là 1.412 tỷ USD chiếm 50,2% tổng giá trị thị trường tiền mã hoá.

Theo dữ liệu của Coin Glass, trong 10 đồng tiền mã hóa có giá trị vốn hóa lớn nhất thị trường tiền mã hóa, có 8 đồng tiền mã hoá đều chứng kiến xu hướng tăng so với 24h trước đó.