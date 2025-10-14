Giá vàng SJC hôm nay tăng 2,8 triệu đồng

VietTimes - Giá vàng miếng SJC niêm yết ở mức 144,9 triệu đồng/lượng ở chiều mua vào, bán ra ở mức 146,4 triệu đồng/lượng, tăng 2,8 triệu đồng/lượng so với chốt phiên giao dịch hôm qua.

Vàng tiếp tục tăng mạnh

Sáng 14/10, Công ty vàng bạc đá quý Sài Gòn, Doji, Bảo Tín Minh Châu niêm yết giá vàng miếng SJC ở mức 144,9 triệu đồng/lượng ở chiều mua vào, bán ra ở mức 146,4 triệu đồng/lượng, tăng 2.800.000 đồng/lượng so với chốt phiên giao dịch hôm qua.

Mức chênh lệch giữa giá mua vào và bán ra hiện là 1,5 triệu đồng/lượng.

Giá vàng miếng SJC so với thế giới. Ảnh: Tiến Dũng

Giá vàng nhẫn hôm nay. Ảnh: Tiến Dũng.

Đối với vàng nhẫn tròn 9999, SJC giao dịch mua vào - bán ra ở mức 141.600.000 – 143.800.000. Chênh lệch mua bán ở ngưỡng 2.700.000 đồng/lượng, tăng 3.700.000 đồng/lượng so với phiên 13/10.

Tập đoàn DOJI niêm yết giá ở mức 142.500.000 – 145.500.000 đồng/lượng (mua vào – bán ra), chênh lệch mua - bán ở ngưỡng 3.000.000 đồng/lượng, đi tăng 4.600.000 đồng/lượng so với chốt phiên giao dịch hôm qua.

Trong khi đó, tại Bảo Tín Minh Châu, vàng nhẫn được giao dịch ở mức 141.000.000 – 144.000.000 đồng/lượng, chênh lệch mua - bán ở ngưỡng 3.000.000 đồng/lượng, tăng 1.800.000 đồng/lượng so với ngày 13/10.

Vàng thế giới lập kỷ lục mới

Dữ liệu từ Goldprice, giá vàng thế giới trong phiên sáng 14/10 giao dịch ở mức 4.134 USD/ounce. Quy đổi theo tỷ giá USD tại ngân hàng khoảng 26.367 đồng/USD, giá vàng tương đương khoảng hơn 121.300.000 đồng/lượng (chưa bao gồm thuế và phí).

Như vậy, mức chênh lệch giữa bán giữa vàng SJC và vàng thế giới hiện là 14.900.000 đồng/lượng.

Theo Trading Economics, giá vàng thế giới đã tăng vọt qua mốc 4.100 USD/ounce, thiết lập mức cao kỷ lục mới. Đà tăng phi mã này đến từ sự kết hợp giữa căng thẳng thương mại Mỹ-Trung leo thang và kỳ vọng Fed cắt giảm lãi suất, kích hoạt mạnh mẽ nhu cầu đối với các tài sản trú ẩn an toàn.

Lực đẩy chính đến từ quyết định của Tổng thống Mỹ Donald Trump nhằm khơi lại căng thẳng thương mại với Trung Quốc. Động thái này đã ngay lập tức làm lung lay tâm lý nhà đầu tư, thúc đẩy một cuộc tháo chạy khỏi các tài sản rủi ro và đổ xô vào vàng.

Song song với yếu tố địa chính trị, chính sách tiền tệ Mỹ tiếp tục hỗ trợ mạnh mẽ cho vàng. Các nhà giao dịch hiện đang đặt cược 97% khả năng Fed sẽ cắt giảm lãi suất trong tháng 10 và kỳ vọng tuyệt đối vào một đợt cắt giảm tiếp theo trong tháng 12. Việc lãi suất giảm khiến đồng USD suy yếu làm tăng sức hấp dẫn của kim loại quý này.

Thị trường còn phải đối mặt với những thông tin bất ổn khác. Theo đó, tình trạng chính phủ Mỹ đóng cửa vẫn tiếp diễn, làm gia tăng sự lo lắng và bất ổn, đặc biệt khi Nhà Trắng bắt đầu tiến hành sa thải hàng loạt nhân viên liên bang.

Trên mặt trận địa chính trị, dù Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố cuộc chiến ở Gaza đã kết thúc khi ông đến Israel để giám sát việc thả con tin, tuyên bố này vẫn tạo thêm một lớp bất ổn cho các thị trường toàn cầu vốn đã nhạy cảm.

Tất cả các yếu tố trên đã tạo nên một môi trường hoàn hảo, đưa vàng lên mức đỉnh lịch sử mới và củng cố vị thế là kênh trú ẩn an toàn hàng đầu thế giới.

Bitcoin giảm 1%

Giá Bitcoin điều chỉnh Ảnh: Coin Desk.

Về giá bitcoin, theo dữ liệu từ Coin Desk, hôm nay giá bitcoin giao dịch ở mức 114.319 USD/BTC, giảm 1% trong vòng 24h qua. Trong 24h qua, giá Bitcoin neo cao nhất ở mức 115.900 USD/BTC.

Theo Binance, khối lượng giao dịch trong 24h là khoảng hơn 97 tỷ USD. BTC ghi nhận vốn hóa thị trường hiện tại là 2.278 tỷ USD chiếm 59,1% tổng giá trị thị trường tiền mã hoá.

Theo dữ liệu của Coin Glass, trong 10 đồng tiền mã hóa có giá trị vốn hóa lớn nhất thị trường tiền mã hóa, có 6 đồng tiền mã hoá chứng kiến xu hướng tăng so với 24 giờ trước đó.