Giá vàng SJC gần chạm mốc 143 triệu

Sáng 11/10, Công ty vàng bạc đá quý Sài Gòn, Doji, Bảo Tín Minh Châu niêm yết giá vàng miếng SJC ở mức 140,8 triệu đồng/lượng ở chiều mua vào, bán ra ở mức 142,8 triệu đồng/lượng, tăng 900.000 đồng/lượng so với chốt phiên giao dịch hôm qua.

Mức chênh lệch giữa giá mua vào và bán ra hiện là 2 triệu đồng/lượng.

Giá vàng miếng SJC so với thế giới. Ảnh: Tiến Dũng.

Giá vàng nhẫn hôm nay. Ảnh: Tiến Dũng.

Đối với vàng nhẫn tròn 9999, SJC giao dịch mua vào - bán ra ở mức 136.800.000 – 139.500.000. Chênh lệch mua bán ở ngưỡng 2.700.000 đồng/lượng, tăng 600.000 đồng/lượng so với phiên 10/10.

Tập đoàn DOJI niêm yết giá ở mức 136.800.000 – 139.800.000 đồng/lượng (mua vào – bán ra), chênh lệch mua - bán ở ngưỡng 3.000.000 đồng/lượng, đi ngang đồng/lượng so với chốt phiên giao dịch hôm qua.

Trong khi đó, tại Bảo Tín Minh Châu, vàng nhẫn được giao dịch ở mức 138.400.000 – 141.400.000 đồng/lượng, chênh lệch mua - bán ở ngưỡng 3.000.000 đồng/lượng, tăng 600.000 đồng/lượng so với ngày 10/10.

Diễn biến giá vàng thế giới

Dữ liệu từ Goldprice, giá vàng thế giới trong phiên sáng 11/10 giao dịch ở mức 4.017 USD/ounce. Quy đổi theo tỷ giá USD tại ngân hàng khoảng 26.384 đồng/USD, giá vàng tương đương khoảng hơn 127.800.000 đồng/lượng (chưa bao gồm thuế và phí).

Như vậy, mức chênh lệch giữa bán giữa vàng SJC và vàng thế giới hiện là 14.800.000 đồng/lượng.

Theo Trading Economics, giá vàng tiến sát mức cao nhất mọi thời đại là 4.059 USD thiết lập trước đó. Kim loại quý đã nhận được cú hích mạnh mẽ từ sự tái leo thang căng thẳng địa chính trị giữa Mỹ và Trung Quốc.

Thị trường trở nên lo ngại tột độ khi Tổng thống Mỹ Trump tuyên bố không cần thiết gặp Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình tại Hàn Quốc theo kế hoạch. Phát ngôn này đi kèm với động thái chuẩn bị tăng thuế nhập khẩu lên hàng hóa Trung Quốc, làm dấy lên nguy cơ chiến tranh thương mại bùng phát trở lại. Sự bất ổn này thúc đẩy mạnh mẽ dòng vốn đầu tư tìm đến vàng như một kênh trú ẩn an toàn tuyệt đối.

Kim loại quý đang trên đà kết thúc tuần tăng giá thứ tám liên tiếp (tăng khoảng 3% trong tuần), đưa mức tăng trưởng từ đầu năm lên khoảng 52%. Đà tăng phi mã này được hậu thuẫn bởi nhiều yếu tố vĩ mô:

Theo đó, giới đầu tư tin rằng Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) sẽ thực hiện cắt giảm lãi suất 25 điểm cơ bản tại các cuộc họp còn lại trong năm. Lãi suất giảm làm suy yếu đồng USD và giảm chi phí nắm giữ vàng (tài sản không sinh lời). Tăng trưởng toàn cầu chậm lại, áp lực lạm phát dai dẳng và xu hướng các tổ chức lớn đa dạng hóa danh mục đầu tư ra khỏi tài sản Mỹ và đồng USD tiếp tục củng cố vững chắc cho đà tăng của vàng.

Mặc dù Chính phủ Israel đã phê chuẩn lệnh ngừng bắn với Hamas (dự kiến có hiệu lực trong 24 giờ), tin tức tích cực này chỉ gây ra sự điều chỉnh nhẹ, không đủ sức làm chệch hướng xu hướng tăng giá chủ đạo. Thị trường đang tập trung vào những rủi ro lớn hơn từ chính sách thương mại và tiền tệ toàn cầu.

Bitcoin giảm mạnh 6,4%

Giá Bitcoin giảm mạnh. Ảnh: Coin Desk.

Về giá bitcoin, theo dữ liệu từ Coin Desk, hôm nay giá bitcoin giao dịch ở mức 113.365 USD/BTC, giảm 6,4% trong vòng 24h qua. Trong 24h qua, giá Bitcoin neo cao nhất ở mức 122.000 USD/BTC.

Theo Binance, khối lượng giao dịch trong 24h là khoảng hơn 145 tỷ USD. BTC ghi nhận vốn hóa thị trường hiện tại là 2.415 tỷ USD chiếm 59,2% tổng giá trị thị trường tiền mã hoá.

Theo dữ liệu của Coin Glass, trong 10 đồng tiền mã hóa có giá trị vốn hóa lớn nhất thị trường tiền mã hóa, cả 10 đồng tiền mã hoá chứng kiến xu hướng điều chỉnh so với 24 giờ trước đó.