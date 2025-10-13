Giá vàng SJC hôm nay giao dịch ở mức 143,6 triệu đồng/lượng

VietTimes - Giá vàng miếng SJC ở mức 141,6 triệu đồng/lượng ở chiều mua vào, bán ra ở mức 143,6 triệu đồng/lượng, tăng 800.000 đồng/lượng so với chốt phiên giao dịch tuần trước.

Sáng 13/10, Công ty vàng bạc đá quý Sài Gòn, Doji, Bảo Tín Minh Châu niêm yết giá vàng miếng SJC ở mức 141,6 triệu đồng/lượng ở chiều mua vào, bán ra ở mức 143,6 triệu đồng/lượng, tăng 800.000 đồng/lượng so với chốt phiên giao dịch tuần trước.

Mức chênh lệch giữa giá mua vào và bán ra hiện là 2 triệu đồng/lượng.

Giá vàng miếng SJC so với thế giới. Ảnh: Tiến Dũng.

Giá vàng nhẫn hôm nay. Ảnh: Tiến Dũng.

Đối với vàng nhẫn tròn 9999, SJC giao dịch mua vào - bán ra ở mức 137.400.000 – 140.100.000. Chênh lệch mua bán ở ngưỡng 2.700.000 đồng/lượng, tăng 600.000 đồng/lượng so với phiên 11/10.

Tập đoàn DOJI niêm yết giá ở mức 137.900.000 – 140.900.000 đồng/lượng (mua vào – bán ra), chênh lệch mua - bán ở ngưỡng 3.000.000 đồng/lượng, đi tăng 1.100.000 đồng/lượng so với chốt phiên giao dịch tuần trước.

Trong khi đó, tại Bảo Tín Minh Châu, vàng nhẫn được giao dịch ở mức 139.200.000 – 142.200.000 đồng/lượng, chênh lệch mua - bán ở ngưỡng 3.000.000 đồng/lượng, tăng 800.000 đồng/lượng so với ngày 11/10.

Diễn biến giá vàng thế giới

Dữ liệu từ Goldprice, giá vàng thế giới trong phiên sáng 13/10 giao dịch ở mức 4.049 USD/ounce. Quy đổi theo tỷ giá USD tại ngân hàng khoảng 26.367 đồng/USD, giá vàng tương đương khoảng hơn 128.700.000 đồng/lượng (chưa bao gồm thuế và phí).

Như vậy, mức chênh lệch giữa bán giữa vàng SJC và vàng thế giới hiện là 14.700.000 đồng/lượng.

Theo Trading Economics, mức tăng giá này chủ yếu xuất phát từ căng thẳng thương mại Mỹ - Trung gia tăng và những lo lắng kinh tế bao trùm thị trường.

Được biết, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã đe dọa áp đặt thuế bổ sung 100% lên hàng xuất khẩu Trung Quốc và áp dụng các biện pháp kiểm soát xuất khẩu mới đối với phần mềm quan trọng, có hiệu lực từ ngày 1/11. Mặc dù sau đó ông đã dịu giọng, khẳng định Mỹ muốn hỗ trợ Trung Quốc, nhưng những lời đe dọa đã đủ để làm rung chuyển thị trường.

Theo đó, Bắc Kinh cũng đã lên tiếng bảo vệ các biện pháp hạn chế xuất khẩu đất hiếm mới của mình và cảnh báo đang chuẩn bị các biện pháp tương ứng để đáp trả bất kỳ mức thuế quan mới nào từ phía Mỹ.

Đồng thời, việc Chính phủ Mỹ đóng cửa đã kéo dài sang tuần thứ hai, khiến thị trường thiếu vắng các chỉ số kinh tế quan trọng để đánh giá sức khỏe nền kinh tế. Sự thiếu minh bạch dữ liệu này càng làm gia tăng lo lắng và thúc đẩy dòng tiền chảy vào vàng.

Giới giao dịch vẫn duy trì kỳ vọng rộng rãi rằng Cục Dự trữ Liên bang (Fed) sẽ thực hiện thêm các đợt cắt giảm lãi suất 25 điểm cơ bản tại mỗi cuộc họp còn lại trong năm nay, giúp giảm giá trị đồng USD và hỗ trợ mạnh mẽ cho giá vàng.

Về mặt địa chính trị, Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết cuộc chiến ở Gaza đã kết thúc khi ông đến Israel. Mặc dù tin tức này có thể làm giảm bớt nhu cầu trú ẩn an toàn cấp bách, nhưng những yếu tố vĩ mô và căng thẳng thương mại Mỹ-Trung vẫn đang chi phối, giữ giá vàng ở mức cao.

Bitcoin tăng 4,7%

Giá Bitcoin tăng mạnh. Ảnh: Coin Desk.

Về giá bitcoin, theo dữ liệu từ Coin Desk, hôm nay giá bitcoin giao dịch ở mức 115.475 USD/BTC, tăng 4,7% trong vòng 24h qua. Trong 24h qua, giá Bitcoin neo cao nhất ở mức 115.800 USD/BTC.

Theo Binance, khối lượng giao dịch trong 24h là khoảng hơn 154 tỷ USD. BTC ghi nhận vốn hóa thị trường hiện tại là 2.229 tỷ USD chiếm 59,1% tổng giá trị thị trường tiền mã hoá.

Theo dữ liệu của Coin Glass, trong 10 đồng tiền mã hóa có giá trị vốn hóa lớn nhất thị trường tiền mã hóa, cả 10 đồng tiền mã hoá chứng kiến xu hướng tăng so với 24 giờ trước đó.