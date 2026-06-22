Giá vàng SJC hôm nay tăng 1,5 triệu đồng/lượng

Giá vàng miếng SJC sáng 22/6 niêm yết ở mức 148,7 triệu đồng/lượng ở chiều mua vào, bán ra ở mức 145,7 triệu đồng/lượng, tăng 1,5 triệu đồng/lượng so với phiên giao dịch sáng 20/6.

Sáng 22/6, Công ty vàng bạc đá quý Sài Gòn, Doji, Bảo Tín Minh Châu niêm yết giá vàng miếng SJC ở mức 148,7 triệu đồng/lượng ở chiều mua vào, bán ra ở mức 145,7 triệu đồng/lượng, tăng 1,5 triệu đồng/lượng so với phiên giao dịch sáng 20/6.

Mức chênh lệch giữa giá mua vào và bán ra hiện là 3 triệu đồng/lượng.

Đối với vàng nhẫn, SJC giao dịch mua vào, bán ra ở mức 145,6-148,6 triệu đồng/lượng, tăng 1,5 triệu đồng/lượng so với sáng 20/6.

Tập đoàn DOJI niêm yết giá vàng nhẫn ở mức 145,7-148,7 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), chênh lệch mua - bán ở ngưỡng 3 triệu đồng/lượng, tăng 1,5 triệu đồng/lượng so với phiên giao dịch tuần trước.

Trong khi đó, tại Bảo Tín Minh Châu, vàng nhẫn được giao dịch ở mức 145,7-148,7 triệu đồng/lượng, chênh lệch mua bán ở ngưỡng 3 triệu đồng/lượng, tăng 1,5 triệu đồng/lượng so với ngày 20/6.

Giá vàng thế giới tăng gần 1 triệu đồng/lượng

Dữ liệu từ Goldprice cho thấy giá vàng thế giới trong phiên sáng 22/6 giao dịch ở mức 4.186 USD/ounce. Quy đổi theo tỷ giá USD tại ngân hàng khoảng 26.442 đồng/USD, giá vàng tương đương khoảng hơn 133,4 triệu đồng/lượng (chưa bao gồm thuế và phí), tăng 900 nghìn đồng/lượng so với tuần trước.

Mức chênh lệch giá bán giữa vàng SJC và vàng thế giới hiện là 15,3 triệu đồng/lượng.

Theo Trading Economics, thị trường kim loại quý toàn cầu vừa trải qua một phiên chao đảo mạnh mẽ khi giá vàng thế giới chính thức thủng lưới dưới ngưỡng 4.150 USD/ounce. Đà lao dốc này phản ánh sự cộng hưởng đầy căng thẳng giữa bóng ma lạm phát từ giá dầu leo thang và những biến động khó lường ngay trong ngày khai mạc vòng đàm phán hạt nhân Mỹ - Iran.

Căng thẳng địa chính trị tại Trung Đông lập tức bị đẩy lên nấc thang mới sau tuyên bố cứng rắn của Tổng thống Mỹ Donald Trump. Ông Trump cảnh báo sẽ kích hoạt các chiến dịch quân sự áp đảo nếu lực lượng Hezbollah không chấm dứt ngay các đợt tập kích nhắm vào Israel, đồng thời răn đe Tehran về bất kỳ mưu toan nào nhằm phong tỏa trở lại Eo biển chiến lược Hormuz. Phản ứng trước thông điệp từ Nhà Trắng, truyền thông Iran đưa tin nước này đã đơn phương đình chỉ bàn đàm phán. Dù vậy, các nguồn tin cận tin với cuộc đối thoại tiết lộ với giới báo chí rằng các kênh tiếp xúc hậu trường giữa hai quốc gia vẫn đang được nỗ lực duy trì nhằm cứu vãn tình thế.

Bên cạnh áp lực từ chảo lửa vùng Vịnh, sức cầu đối với tài sản không sinh lời như vàng còn bị bóp nghẹt bởi làn sóng thắt chặt tiền tệ quyết liệt từ Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed). Sau khi giữ nguyên lãi suất điều hành vào tuần trước, cơ quan này đã phát đi những tín hiệu thắt chặt mạnh mẽ dưới thời tân Chủ tịch Kevin Warsh. Hiện tại, có tới 9 trên tổng số 19 nhà hoạch định chính sách của Fed đồng thuận về kịch bản sẽ có ít nhất một đợt tăng lãi suất bổ sung trong năm nay. Động thái này khiến giới đầu cơ quốc tế nhanh chóng đẩy mạnh tỷ lệ đặt cược vào một đợt nâng lãi suất ngay trong kỳ họp tháng 9 tới, trực tiếp tiếp thêm sức mạnh cho đồng bạc xanh và đẩy giá vàng vào thế phòng thủ bị động.

Giá bitcoin nhích nhẹ 0,5%

Về thị trường tiền mã hóa, theo dữ liệu từ Coin Desk, trong phiên giao dịch ngày 22/06/2026, giá Bitcoin đang nỗ lực neo giữ dòng vốn trước các cú sốc địa chính trị mới, hiện giao dịch quanh ngưỡng 64.490 USD/BTC, nhích nhẹ 0,5% trong 24 giờ qua. Nhịp biến động này diễn ra trong bối cảnh tâm lý giới đầu cơ quốc tế bị xáo trộn mạnh mẽ ngay ngày đầu mở màn vòng đàm phán hạt nhân Mỹ - Iran.

So với mức giá của 7 ngày trước (65.590 USD/BTC), đồng tiền kỹ thuật số có vốn hóa lớn nhất hành tinh ghi nhận mức sụt giảm 1,7%. Việc trục tâm lý cốt lõi 65.000 USD liên tục bị thách thức phản ánh trạng thái cơ cấu danh mục quyết liệt của các quỹ phòng hộ vĩ mô.

Tính chung trong vòng 1 tháng qua, Bitcoin gánh chịu mức sụt giảm 16,6% so với mức ghi nhận một tháng trước (77.342 USD/BTC). Việc biên độ tổn thất chu kỳ 30 ngày tiếp tục neo ở mức hai chữ số là minh chứng cho thấy thị trường tài sản số đang phải trải qua một pha "thay máu" danh mục toàn diện nhằm thích ứng với mặt bằng lãi suất mới của Fed.

Theo Binance, khối lượng giao dịch trong 24h là khoảng hơn 116 tỷ USD. BTC ghi nhận vốn hóa thị trường hiện tại là 1.292 tỷ USD chiếm 49,7% tổng giá trị thị trường tiền mã hoá.

Theo dữ liệu của Coin Glass, trong 10 đồng tiền mã hóa có giá trị vốn hóa lớn nhất thị trường tiền mã hóa, có tới 6 đồng tiền mã hoá chứng kiến xu hướng giảm so với 24h trước đó.