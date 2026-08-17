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Giá vàng hôm nay 17/8: Vàng thế giới giảm nhẹ

Minh Quân
Minh Quân

Giá vàng thế giới sáng 17/8 giảm nhẹ so với phiên cuối tuần trước, nhưng vẫn duy trì trên vùng 4.300 USD/ounce.

Theo dữ liệu từ Goldprice, giá vàng thế giới sáng 17/8 giao dịch ở mức 4.371 USD/ounce, giảm 6 USD/ounce so với mức 4.377 USD/ounce trong phiên sáng 15/8.

Quy đổi theo tỷ giá Vietcombank sáng nay 26.330 đồng/USD, giá vàng thế giới tương đương 138,8 triệu đồng/lượng. So với mức 138,9 triệu đồng/lượng của sáng 15/8, giá vàng thế giới giảm 100.000 đồng/lượng.

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Giá vàng thế giới sáng 17/8 giảm nhẹ so với phiên sáng 15/8, nhưng vẫn giữ trên vùng 4.300 USD/ounce. Ảnh: Reuters.

So với tuần trước, khi giá vàng thế giới ở 4.323 USD/ounce, kim loại quý hiện cao hơn 48 USD/ounce, tương đương 1,1%. Trong vòng 30 ngày, giá vàng tăng 367 USD/ounce, tương đương 9,16%.

Giá vàng giảm nhẹ sau nhịp phục hồi cuối tuần trước, nhưng vẫn giữ trên vùng 4.300 USD/ounce. Reuters trước đó ghi nhận vàng được hỗ trợ bởi đồng USD yếu hơn và kỳ vọng Fed chưa vội nâng lãi suất sau các dữ liệu kinh tế Mỹ. Tuy nhiên, khi giá đã tăng mạnh trong một tháng qua, áp lực chốt lời ngắn hạn vẫn có thể xuất hiện.

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