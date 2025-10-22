Giá vàng SJC hôm nay giảm hơn 4 triệu đồng/lượng

Giá vàng miếng SJC niêm yết ở mức 146.500.000 đồng/lượng ở chiều mua vào, bán ra ở mức 148.500.000 đồng/lượng, giảm 4.100.000 đồng/lượng so với chốt phiên giao dịch hôm qua.

Giá vàng SJC giảm mạnh

Sáng 22/10, Công ty vàng bạc đá quý Sài Gòn, Doji, Bảo Tín Minh Châu niêm yết giá vàng miếng SJC ở mức 146.500.000 đồng/lượng ở chiều mua vào, bán ra ở mức 148.500.000 đồng/lượng, giảm 4.100.000 đồng/lượng so với chốt phiên giao dịch hôm qua.

Mức chênh lệch giữa giá mua vào và bán ra hiện là 2.000.000 đồng/lượng.

Giá vàng miếng SJC so với thế giới. Ảnh: Tiến Dũng

Giá vàng nhẫn hôm nay. Ảnh: Tiến Dũng.

Đối với vàng nhẫn tròn 9999, SJC giao dịch mua vào - bán ra ở mức 145.500.000 – 148.000.000. Chênh lệch mua bán ở ngưỡng 2.500.000 đồng/lượng, giảm 5.300.000 đồng/lượng so với phiên 21/10.

Tập đoàn DOJI niêm yết giá ở mức 145.000.000 – 148.000.000 đồng/lượng (mua vào – bán ra), chênh lệch mua - bán ở ngưỡng 3.000.000 đồng/lượng, giảm 6.500.000 đồng/lượng so với chốt phiên giao dịch hôm qua.

Trong khi đó, tại Bảo Tín Minh Châu, vàng nhẫn được giao dịch ở mức 156.500.000 – 159.500.000 đồng/lượng, chênh lệch mua - bán ở ngưỡng 3.000.000 đồng/lượng, tăng 1.000.000 đồng/lượng so với ngày 21/10.

Diễn biến giá vàng thế giới

Dữ liệu từ Goldprice, giá vàng thế giới trong phiên sáng 16/10 giao dịch ở mức 4.097 USD/ounce. Quy đổi theo tỷ giá USD tại ngân hàng khoảng 26.353 đồng/USD, giá vàng tương đương khoảng hơn 130.200.000 đồng/lượng (chưa bao gồm thuế và phí).

Như vậy, mức chênh lệch giữa bán giữa vàng SJC và vàng thế giới hiện là 18.300.000 đồng/lượng.

Theo Trading Economics, giá vàng giao ngay đã hứng chịu đợt sụt giảm mạnh nhất kể từ tháng 4 năm 2013, giảm tới 6,2% trong phiên giao dịch mới đây, sau khi chạm mức cao kỷ lục 4.382 USD vào đầu tuần. Sự sụt giảm đột ngột này một phần là hậu quả của hoạt động chốt lời ồ ạt của nhà đầu tư, cùng với sự tăng giá của đồng USD và nhu cầu trú ẩn an toàn giảm bớt nhờ tâm lý thị trường toàn cầu cải thiện.

Nguyên nhân chính thúc đẩy sự lạc quan trở lại là tin tức về việc dịu bớt căng thẳng thương mại Mỹ-Trung Quốc. Tổng thống Donald Trump và Chủ tịch Tập Cận Bình dự kiến sẽ gặp nhau vào tuần tới để tìm cách giải quyết các tranh chấp về thuế quan và tránh leo thang thêm nữa. Thông tin này đã làm giảm đáng kể rủi ro địa chính trị, khiến dòng vốn quay trở lại các tài sản rủi ro hơn.

Ngoài ra, việc kết thúc đợt mua vàng theo mùa vụ ở Ấn Độ cũng gây thêm áp lực lên nhu cầu vàng vật chất.

Tuy nhiên, bất chấp mức giảm mạnh này, giá vàng vẫn ghi nhận mức tăng trưởng ấn tượng 55% tính từ đầu năm. Kim loại quý vẫn được hỗ trợ bởi kỳ vọng Fed tiếp tục nới lỏng chính sách tiền tệ và nhu cầu vẫn còn đối với tài sản trú ẩn an toàn, cho thấy xu hướng tăng giá dài hạn của vàng chưa hề chấm dứt.

Giá Bitcoin giảm 1,4%

Giá Bitcoin giảm. Ảnh: Coin Desk.

Về giá bitcoin, theo dữ liệu từ Coin Desk, hôm nay giá bitcoin giao dịch ở mức 108.324 USD/BTC, giảm 1,4% trong vòng 24h qua. Trong 24h qua, giá Bitcoin neo cao nhất ở mức 113.500 USD/BTC.

Theo Binance, khối lượng giao dịch trong 24h là khoảng hơn 84 tỷ USD. BTC ghi nhận vốn hóa thị trường hiện tại là 2.161 tỷ USD chiếm 58,5% tổng giá trị thị trường tiền mã hoá.

Theo dữ liệu của Coin Glass, trong 10 đồng tiền mã hóa có giá trị vốn hóa lớn nhất thị trường tiền mã hóa, có tới 8 đồng tiền mã hoá chứng kiến xu hướng giảm so với 24 giờ trước đó.