Giá vàng SJC hôm nay gần 149 triệu đồng/lượng

Giá vàng SJC tăng nhẹ

Sáng 23/10, Công ty vàng bạc đá quý Sài Gòn, Doji, Bảo Tín Minh Châu niêm yết giá vàng miếng SJC ở mức 146.600.000 đồng/lượng ở chiều mua vào, bán ra ở mức 148.600.000 đồng/lượng, tăng 100.000 đồng/lượng so với chốt phiên giao dịch hôm qua.

Mức chênh lệch giữa giá mua vào và bán ra hiện là 2.000.000 đồng/lượng.

Giá vàng miếng SJC so với thế giới. Ảnh: Tiến Dũng

Giá vàng nhẫn hôm nay. Ảnh: Tiến Dũng.

Đối với vàng nhẫn tròn 9999, SJC giao dịch mua vào - bán ra ở mức 145.400.000 – 147.900.000. Chênh lệch mua bán ở ngưỡng 2.500.000 đồng/lượng, giảm 100.000 đồng/lượng so với phiên 22/10.

Tập đoàn DOJI niêm yết giá ở mức 145.500.000 – 148.500.000 đồng/lượng (mua vào – bán ra), chênh lệch mua - bán ở ngưỡng 3.000.000 đồng/lượng, tăng 500.000 đồng/lượng so với chốt phiên giao dịch hôm qua.

Trong khi đó, tại Bảo Tín Minh Châu, vàng nhẫn được giao dịch ở mức 149.900.000 – 152.900.000 đồng/lượng, chênh lệch mua - bán ở ngưỡng 3.000.000 đồng/lượng, giảm 6.600.000 đồng/lượng so với ngày 22/10.

Diễn biến giá vàng thế giới

Dữ liệu từ Goldprice, giá vàng thế giới trong phiên sáng 23/10 giao dịch ở mức 4.087 USD/ounce. Quy đổi theo tỷ giá USD tại ngân hàng khoảng 26.353 đồng/USD, giá vàng tương đương khoảng hơn 130.000.000 đồng/lượng (chưa bao gồm thuế và phí).

Như vậy, mức chênh lệch giữa bán giữa vàng SJC và vàng thế giới hiện là 18.600.000 đồng/lượng.

Theo Trading Economics, giá vàng đánh dấu phiên giảm thứ ba liên tiếp trong bối cảnh áp lực bán tiếp tục gia tăng sau chuỗi ngày liên tục lập các mức cao kỷ lục gần đây. Kim loại quý hiện đã thấp hơn khoảng 6% so với mức đỉnh lịch sử và đang trải qua tuần giảm giá mạnh nhất trong hơn 5 năm.

Sự thoái lui này chủ yếu được thúc đẩy bởi tâm lý lạc quan về một thỏa thuận thương mại tiềm năng giữa Mỹ và Trung Quốc. Thị trường đang hướng tới cuộc gặp sắp tới giữa Tổng thống Donald Trump và Chủ tịch Tập Cận Bình, kết hợp với những phát biểu mang tính hòa giải gần đây của ông Trump đối với Bắc Kinh. Việc căng thẳng thương mại dịu đi đã làm giảm đáng kể sức hấp dẫn của vàng như một nơi trú ẩn an toàn tuyệt đối.

Mặc dù có sự sụt giảm mạnh, vàng vẫn duy trì mức tăng trưởng ấn tượng khoảng 55% tính từ đầu năm và hơn 5% trong tháng này. Kim loại quý vẫn được hỗ trợ bởi kỳ vọng rằng Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) sẽ thực hiện hai lần cắt giảm lãi suất bổ sung vào cuối năm nay, qua đó giữ chi phí cơ hội của việc nắm giữ vàng ở mức thấp.

Bên cạnh đó, căng thẳng địa chính trị cũng tiếp tục cung cấp một nền tảng hỗ trợ ngầm cho vàng. Thị trường ghi nhận thông báo của Hoa Kỳ về các lệnh trừng phạt mới đối với Nga, sau các báo cáo cho thấy hội nghị thượng đỉnh Trump-Putin đã bị hoãn lại sau khi Moscow từ chối lệnh ngừng bắn ở Ukraine, duy trì sự thận trọng trong giới đầu tư.

Giá Bitcoin giảm 0,1%

Về giá bitcoin, theo dữ liệu từ Coin Desk, hôm nay giá bitcoin giao dịch ở mức 108.270 USD/BTC, giảm 0,1% trong vòng 24h qua. Trong 24h qua, giá Bitcoin neo cao nhất ở mức 108.400 USD/BTC.

Theo Binance, khối lượng giao dịch trong 24h là khoảng hơn 87 tỷ USD. BTC ghi nhận vốn hóa thị trường hiện tại là 2.158 tỷ USD chiếm 58,4% tổng giá trị thị trường tiền mã hoá.

Theo dữ liệu của Coin Glass, trong 10 đồng tiền mã hóa có giá trị vốn hóa lớn nhất thị trường tiền mã hóa, có tới 8 đồng tiền mã hoá chứng kiến xu hướng giảm so với 24 giờ trước đó.