Chủ tịch Công ty vàng Việt Nam mượn 30 tài khoản mua bán vàng lậu

Cơ quan điều tra xác định Chủ tịch Công ty Vàng Việt Nam Trần Như My mượn 30 tài khoản người thân để che giấu giao dịch trong vụ buôn lậu hơn 546kg vàng, trị giá hơn 1.200 tỷ đồng.

Buôn lậu hơn 500 kg vàng về Việt Nam

Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an vừa hoàn tất kết luận điều tra, đề nghị truy tố 11 bị can trong vụ án Buôn lậu, Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng, xảy ra tại tỉnh Lào Cai, Công ty cổ phần Đầu tư và Kinh doanh Vàng Việt Nam và các tổ chức, địa phương liên quan.

Trong đó, Trần Như My (Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần Đầu tư và kinh doanh Vàng Việt Nam) và Phùng Thị Thuyết (Phó tổng giám đốc Công ty Vàng Việt Nam) và một người khác bị đề nghị truy tố tội Vi phạm về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng.

8 bị can bị đề nghị truy tố tội Buôn lậu, gồm: Trần Thị Hoàn (40 tuổi, kinh doanh vàng bạc), Vàng Thị Phượng (25 tuổi, lao động tự do), Trần Thành Hiếu (38 tuổi), Lương Thị Bích Hà (31 tuổi), Liềng Thị Thực (24 tuổi), Nông Thị Thùy Linh (40 tuổi, cùng trú tại Lào Cai, đều là nhân viên Công ty Hoàn Huế), Phạm Tuấn Hải (55 tuổi, trú ở Lào Cai, cựu Giám đốc Công ty TNHH Kinh doanh Thương mại và Dịch vụ Thăng Long), Nguyễn Thị Phương Nga (48 tuổi, trú ở Lào Cai, lao động tự do).

Theo kết luận điều tra, từ tháng 9/2024 đến ngày 17/12/2024, Trần Thị Hoàn (40 tuổi, ở Lào Cai) đã thỏa thuận với đối tượng có tên là "Bà Béo" và Phạm Tuấn Hải (55 tuổi, nguyên Giám đốc Công ty TNHH Kinh doanh Thương mại và Dịch vụ Thăng Long) tổ chức 2 đường dây buôn lậu tổng số hơn 546kg vàng, trị giá hơn 1.200 tỷ đồng từ Trung Quốc qua cửa khẩu quốc tế Lào Cai về Việt Nam tiêu thụ.

Trong đó, Hoàn mua từ "Bà Béo" hơn 97,3kg vàng, trị giá hơn 208 tỷ đồng; mua của Phạm Tuấn Hải 449kg vàng, trị giá gần 1.000 tỷ đồng.

Để thực hiện việc mua bán vàng lậu, "Bà Béo" thuê Vàng Thị Phượng (25 tuổi), còn Hải thuê Nguyễn Thị Phương Nga (48 tuổi) nhận vàng tại Trung Quốc, cất giấu trong người hoặc trong giày, vận chuyển qua cửa khẩu quốc tế Lào Cai về trụ sở Công ty Hoàn Huế.

Sau đó, vàng được giao cho 4 nhân viên Công ty Hoàn Huế nhận, kiểm tra trọng lượng, sử dụng khò tác động nhiệt lên bề mặt để xóa thông tin nguồn gốc xuất xứ nước ngoài trên bề mặt thỏi vàng; cập nhật số lượng vào bảng excel để theo dõi... rồi mang vàng về TP Hà Nội giao cho khách hàng.

Lật tẩy thủ đoạn hợp thức hóa vàng lậu



Kết luận điều tra xác định tại Công ty Vàng Việt Nam, My và Thuyết trực tiếp liên hệ, thỏa thuận mua bán vàng nguyên liệu với nhiều khách hàng. Trong số đó, có nhiều nguồn hàng không có hóa đơn, chứng từ.

Đối với các giao dịch này, My và Thuyết chỉ đạo Nguyễn Thị Hợp (kế toán) không hạch toán vào báo cáo thuế, mà chỉ theo dõi riêng trên phần mềm quản lý vàng.

Việc thanh toán được thực hiện bằng tiền mặt, hoặc thông qua tài khoản của 30 người thân quen của My và Thuyết cho mượn, sau đó giao cho nhân viên kinh doanh hoặc thủ quỹ quản lý, cập nhật trên phần mềm.

Ngược lại, đối với các giao dịch có hóa đơn, chứng từ hợp pháp, My và Thuyết chỉ đạo Hợp hạch toán vào phần Vacom, sử dụng tài khoản của công ty để thanh toán, đồng thời loại bỏ toàn bộ giao dịch không có chứng từ trên báo cáo thuế.

Kết luận điều tra cáo buộc, toàn bộ giao dịch mua bán vàng không có hóa đơn chứng từ bị loại bỏ được để ngoài sổ kế toán, không kê khai thuế, gây thiệt hại về thuế cho Nhà nước hơn 5 tỷ đồng.

Tại cơ quan điều tra, bị can Trần Như My thừa nhận hành vi vi phạm pháp luật, gây thiệt hại hơn 5 tỷ đồng tiền thuế cho Nhà nước.

Ngoài ra, bị can My cũng khai vào khoảng tháng 10/2022, My đã mua lại 82% cổ phần của Công ty vàng Việt Nam từ ông Nguyễn Thế Hùng và nắm quyền điều hành với tư cách Chủ tịch Hội đồng quản trị, trực tiếp quản lý mọi hoạt động của Công ty.

My liên hệ và nhờ Phạm Tuấn Anh lập trình, cung cấp cho Công ty phần mềm QLVàng, để quản lý các giao dịch mua bán, xuất nhập, tồn vàng thực tế hàng ngày. Sau đó, My thống nhất chủ trương với Phùng Thị Thuyết, Phó Tổng giám đốc và chỉ đạo Nguyễn Thị Hợp, Kế toán trưởng thực hiện việc loại bỏ toàn bộ các giao dịch mua bán vàng không có hóa đơn, chứng từ khỏi phần mềm Vacom, để ngoài sổ sách kế toán, không hạch toán vào doanh thu, giá vốn, lợi nhuận và không kê khai trong báo cáo thuế.

Để phục vụ thanh toán đối với các giao dịch không có hóa đơn, chứng từ, My chỉ đạo Thuyết mượn tài khoản ngân hàng của 11 cá nhân và My mượn tài khoản ngân hàng của 19 cá nhân là người thân, người quen, để sử dụng cho hoạt động của Công ty.

Bị can My giao cho cháu ruột là Trần Thụy Minh Anh tiếp nhận thông tin tài khoản, mật khẩu đăng nhập để quản lý, sử dụng theo sự chỉ đạo của My.