Vừa lập kỷ lục lịch sử, giá vàng thế giới bất ngờ giảm mạnh nhất trong 5 năm

Giá vàng giảm hơn 5%, đánh dấu cú sụt mạnh nhất trong 5 năm khi nhà đầu tư chốt lời sau khi vàng đạt kỷ lục 4.381 USD/ounce. Giá bạc và platinum cũng lao dốc.

Giá vàng đang trên đà ghi nhận mức giảm mạnh nhất trong vòng 5 năm trong hôm 21/10, khi các nhà đầu tư chốt lời sau khi kim loại quý này lập đỉnh lịch sử trong phiên trước đó, nhờ kỳ vọng Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) sắp hạ lãi suất và nhu cầu trú ẩn an toàn tăng cao.

Vàng giao ngay giảm 5,5%, xuống mức thấp nhất trong một tuần là 4.115,26 USD/ounce vào lúc 0h45 sáng 22/10, mức giảm sâu nhất kể từ tháng 8/2020. Hợp đồng vàng tương lai Mỹ giao tháng 12 chốt phiên giảm 5,7%, còn 4.109,10 USD/ounce.

Trước đó, hôm đầu tuần này, giá vàng đã đạt mức kỷ lục 4.381,21 USD/ounce và tăng khoảng 60% từ đầu năm, được hỗ trợ bởi bất ổn địa chính trị – kinh tế, kỳ vọng cắt giảm lãi suất và hoạt động mua vào mạnh mẽ của các ngân hàng trung ương.

“Các nhà đầu tư vẫn mua vào khi vàng giảm giá cho đến tận hôm qua, nhưng mức biến động mạnh tại vùng đỉnh trong tuần qua đang phát tín hiệu cảnh báo và có thể khiến họ chốt lời ngắn hạn”, nhà giao dịch kim loại độc lập Tai Wong nhận định.

Chỉ số USD Index (.DXY) tăng 0,4%, khiến vàng trở nên đắt đỏ hơn đối với các nhà đầu tư nắm giữ các loại tiền tệ khác.

“Xu hướng chấp nhận rủi ro tốt hơn trên thị trường đầu tuần này là tín hiệu tiêu cực đối với các kim loại trú ẩn an toàn”, chuyên gia phân tích cấp cao Jim Wyckoff của Kitco Metals cho biết trong một ghi chú.

Theo các nhà phân tích của Citi, việc Mỹ chấm dứt tình trạng đóng cửa chính phủ (shutdown) hiện nay, cùng với khả năng công bố các thỏa thuận thương mại Mỹ – Trung, có thể khiến giá vàng đi vào giai đoạn điều chỉnh và tích lũy trong hai đến ba tuần tới.

Giá bạc giao ngay giảm mạnh 7,6%, xuống còn 48,49 USD/ounce.

“Bạc đang trượt dốc nghiêm trọng hôm nay và kéo cả thị trường kim loại quý đi xuống”, ông Wong nói thêm. “Dường như chúng ta đã đạt đỉnh ngắn hạn ở mức 54 USD, và khi tâm lý yếu dưới 50 USD, bạc có khả năng sẽ dao động đi ngang với biến động lớn chừng nào vàng vẫn còn giữ vững”.

Với các kim loại khác, platinum giảm 5,9%, còn 1.541,85 USD/ounce, trong khi palladium mất 5,3%, còn 1.417,25 USD/ounce.

Giới đầu tư hiện đang chờ đợi báo cáo chỉ số giá tiêu dùng (CPI) của Mỹ tháng 9, dự kiến công bố vào thứ Sáu, sau khi bị trì hoãn do tình trạng chính phủ đóng cửa. Báo cáo này được kỳ vọng cho thấy lạm phát tăng 3,1% so với cùng kỳ năm trước. Thị trường hiện dự báo Fed sẽ cắt giảm lãi suất 25 điểm cơ bản trong cuộc họp chính sách vào tuần tới.

Theo Reuters