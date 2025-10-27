Giá vàng SJC hôm nay gần 149 triệu đồng/lượng

Giá vàng miếng SJC ở mức 147.400.000 đồng/lượng ở chiều mua vào, bán ra ở mức 148.900.000 đồng/lượng, giảm 300.000 đồng/lượng so với hôm 25/10.

Sáng 27/10, Công ty vàng bạc đá quý Sài Gòn, Doji, Bảo Tín Minh Châu niêm yết giá vàng miếng SJC ở mức 147.400.000 đồng/lượng ở chiều mua vào, bán ra ở mức 148.900.000 đồng/lượng, giảm 300.000 đồng/lượng so với hôm 25/10.

Mức chênh lệch giữa giá mua vào và bán ra hiện là 1.500.000 đồng/lượng.

Giá vàng miếng SJC so với thế giới. Ảnh: Tiến Dũng

Giá vàng nhẫn hôm nay. Ảnh: Tiến Dũng.

Đối với vàng nhẫn tròn 9999, SJC giao dịch mua vào - bán ra ở mức 145.800.000 – 148.300.000. Chênh lệch mua bán ở ngưỡng 2.500.000 đồng/lượng, giảm 400.000 đồng/lượng so với phiên 25/10.

Tập đoàn DOJI niêm yết giá ở mức 145.800.000 – 148.800.000 đồng/lượng (mua vào – bán ra), chênh lệch mua - bán ở ngưỡng 3.000.000 đồng/lượng, giảm 300.000 đồng/lượng so với chốt phiên giao dịch tuần trước.

Trong khi đó, tại Bảo Tín Minh Châu, vàng nhẫn được giao dịch ở mức 149.100.000 – 152.600.000 đồng/lượng, chênh lệch mua - bán ở ngưỡng 3.000.000 đồng/lượng, giảm 400.000 đồng/lượng so với ngày 25/10.

Diễn biến giá vàng thế giới

Dữ liệu từ Goldprice, giá vàng thế giới trong phiên sáng 27/10 giao dịch ở mức 4.083 USD/ounce. Quy đổi theo tỷ giá USD tại ngân hàng khoảng 26.351 đồng/USD, giá vàng tương đương khoảng hơn 129.800.000 đồng/lượng (chưa bao gồm thuế và phí).

Như vậy, mức chênh lệch giữa bán giữa vàng SJC và vàng thế giới hiện là 19.300.000 đồng/lượng.

Theo Trading Economics, giá vàng giao ngay đã giảm xuống dưới ngưỡng 4.100 USD/ounce, nối tiếp đà giảm từ tuần trước, khi những tiến triển tích cực trong các cuộc đàm phán thương mại Mỹ-Trung Quốc làm giảm đáng kể nhu cầu đối với các tài sản được coi là nơi trú ẩn an toàn.

Cụ thể, sau 2 ngày thảo luận tại Malaysia, các nhà đàm phán hàng đầu của hai cường quốc đã đạt được sự đồng thuận sơ bộ về nhiều chủ đề quan trọng, bao gồm kiểm soát xuất khẩu, buôn bán fentanyl, thương mại nông sản và thuế vận chuyển. Sự đồng thuận này hiện tạo tiền đề cho Tổng thống Donald Trump và Chủ tịch Tập Cận Bình hoàn tất thỏa thuận khi họ gặp nhau tại Hàn Quốc vào cuối tuần này.

Trong khi đó, thị trường cũng đang tập trung vào các quyết định chính sách tiền tệ quan trọng từ các ngân hàng trung ương trong tuần này. Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) được dự đoán rộng rãi sẽ cắt giảm lãi suất 25 điểm cơ bản sau khi dữ liệu CPI của Mỹ được công bố yếu hơn dự kiến. Ngược lại, Ngân hàng Trung ương Châu Âu (ECB) và Ngân hàng Nhật Bản (BOJ) lại được cho là sẽ giữ nguyên lãi suất chính sách của mình. Những diễn biến này sẽ tiếp tục ảnh hưởng lớn đến hướng đi của đồng USD và giá vàng trong ngắn hạn.

Giá Bitcoin tăng 3,5%

Về giá bitcoin, theo dữ liệu từ Coin Desk, hôm nay giá bitcoin giao dịch ở mức 115.355 USD/BTC, tăng 3,5% trong vòng 24h qua.

Giá Bitcoin hôm nay. Ảnh: Tiến Dũng

Theo Binance, khối lượng giao dịch trong 24h là khoảng hơn 112 tỷ USD. BTC ghi nhận vốn hóa thị trường hiện tại là 2.300 tỷ USD chiếm 58,3% tổng giá trị thị trường tiền mã hoá.

Theo dữ liệu của Coin Glass, trong 10 đồng tiền mã hóa có giá trị vốn hóa lớn nhất thị trường tiền mã hóa, cả 10 đồng tiền mã hoá chứng kiến xu hướng tăng so với 24 giờ trước đó.