Giá vàng hôm nay giảm nhẹ

Theo dữ liệu từ Goldprice, giá vàng thế giới sáng 21/9 giao dịch ở mức 4.373 USD/ounce, giảm 5 USD/ounce so với mức 4.378 USD/ounce của phiên sáng 19/9.

Quy đổi theo tỷ giá Vietcombank sáng nay 26.210 đồng/USD, giá vàng thế giới tương đương khoảng 138,2 triệu đồng/lượng. So với mức 138,3 triệu đồng/lượng của sáng 19/9, giá vàng hôm nay thấp hơn khoảng 100.000 đồng/lượng.

Giá vàng thế giới sáng 21/9 giảm xuống 4.373 USD/ounce, thấp hơn 5 USD/ounce so với sáng 19/9. Ảnh: Bloomberg.

So với tuần trước, khi giá vàng ở mức 4.339 USD/ounce vào sáng 14/9, kim loại quý hiện cao hơn 34 USD/ounce, tương đương 0,8%. Trong vòng 30 ngày, Goldprice ghi nhận giá vàng giảm 251 USD/ounce, tương đương 5,4%.

Giá vàng đang giằng co sau nhịp phục hồi mạnh cuối tuần, trong bối cảnh các yếu tố tác động lên kim loại quý diễn biến trái chiều. Theo Reuters, đà phục hồi trước đó được hỗ trợ bởi đồng USD suy yếu, lợi suất trái phiếu Mỹ hạ nhiệt và giá dầu giảm, qua đó làm dịu bớt lo ngại lạm phát.

Tuy nhiên, triển vọng lãi suất vẫn gây sức ép lên vàng. Chủ tịch Fed Minneapolis Neel Kashkari cho rằng lạm phát tại Mỹ vẫn ở mức quá cao và ủng hộ quyết định nâng lãi suất lên 3,75-4%. Các quan chức Fed nhận định có ít nhất một đợt tăng lãi suất nữa trong năm nay, yếu tố có thể hạn chế đà tăng của vàng trong ngắn hạn.

Giá vàng trong nước cuối tuần qua

Chiều 19/9, SJC và DOJI cùng niêm yết vàng miếng ở mức 144,6-147,6 triệu đồng/lượng mua vào - bán ra. Trong khi đó, sáng 20/9, Bảo Tín Minh Châu niêm yết ở mức 143,6-147,6 triệu đồng/lượng

Đối với vàng nhẫn, SJC niêm yết vàng nhẫn 9999 ở mức 144,1-147,1 triệu đồng/lượng mua vào - bán ra. DOJI niêm yết ở mức 144-148 triệu đồng/lượng, còn Bảo Tín Minh Châu ở mức 143,6-147,6 triệu đồng/lượng.

DOJI có giá bán vàng nhẫn cao nhất trong nhóm khảo sát, ở mức 148 triệu đồng/lượng, cao hơn Bảo Tín Minh Châu 400.000 đồng/lượng và cao hơn SJC 900.000 đồng/lượng.