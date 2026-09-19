Chung cư hết hạn sử dụng, quyền của chủ sở hữu sẽ được quy định thế nào?

Thủ tướng Lê Minh Hưng vừa ký Nghị quyết số 278 về Phiên họp chuyên đề xây dựng pháp luật tháng 9/2026 và một số nhiệm vụ trọng tâm phát triển kinh tế - xã hội thời gian tới.

Đáng chú ý, đối với dự án Luật Nhà ở (sửa đổi), Chính phủ yêu cầu quy định rõ thời hạn sử dụng nhà chung cư theo niên hạn xây dựng công trình, bảo đảm thống nhất với pháp luật về xây dựng.

Dự thảo cũng phải quy định cụ thể việc xử lý nhà chung cư hết thời hạn sử dụng, trong đó làm rõ quyền và nghĩa vụ của chủ sở hữu, như quyền tiếp tục sử dụng quyền sử dụng đất để xây dựng lại chung cư và nghĩa vụ tài chính khi xây dựng mới.

Thủ tướng Lê Minh Hưng. Ảnh: VOV.

Chính phủ đồng thời yêu cầu hoàn thiện các quy định về nhà ở cho thuê, cơ chế tài chính, đối tượng được hưởng ưu đãi; đơn giản hóa thủ tục đầu tư phát triển và tiếp cận nhà ở. Các quy định cũng cần có biện pháp ngăn ngừa đầu cơ, trục lợi chính sách nhà ở xã hội, nhà ở cho thuê và chế tài xử lý tương ứng.

Với dự án Luật Đất đai (sửa đổi), Chính phủ xác định đây là dự án đặc biệt quan trọng, tác động trực tiếp và sâu rộng đến đời sống kinh tế, chính trị, xã hội.

Bộ Nông nghiệp và Môi trường được giao tiếp tục rà soát, hoàn thiện dự thảo, tập trung vào các quy định về giá đất, tiền sử dụng đất, tiền thuê đất; cơ chế xử lý chênh lệch địa tô, đất bỏ hoang, chậm đưa vào sử dụng; phòng ngừa tham nhũng, tiêu cực, trục lợi chính sách trong bồi thường, tái định cư; xử lý các dự án tồn đọng, kéo dài.

Chính phủ cũng yêu cầu đẩy nhanh xây dựng, kết nối dữ liệu đất đai theo hướng minh bạch, đơn giản hóa thủ tục hành chính, thực hiện phân cấp, phân quyền và bảo đảm đồng bộ với các dự án Luật Nhà ở, Luật Kinh doanh bất động sản cùng các luật liên quan.

Đối với Luật Kinh doanh bất động sản (sửa đổi), Chính phủ yêu cầu hoàn thiện cơ chế để thị trường bất động sản trở thành kênh phân bổ đất đai công khai, minh bạch, lành mạnh, ổn định và bền vững.

Dự thảo cần rà soát các quy định về quản lý thị trường, chống đầu cơ, thao túng; huy động vốn, công khai thông tin và bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của người mua nhà. Đồng thời nghiên cứu kết nối, chia sẻ dữ liệu bất động sản với dữ liệu đất đai, quy hoạch, thuế, công chứng, dân cư và tín dụng.

Các Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường, Xây dựng, Tài chính, Nội vụ và Công an được yêu cầu trực tiếp chỉ đạo tiếp thu đầy đủ ý kiến thẩm định của Bộ Tư pháp, ý kiến của thành viên Chính phủ và kết luận của Thủ tướng tại phiên họp.

Các bộ phải khẩn trương hoàn thiện hồ sơ các dự án luật, nghị quyết theo quy định, lấy ý kiến thành viên Chính phủ và báo cáo Phó thủ tướng phụ trách xem xét, quyết định trước ngày 21/9 để trình Quốc hội.