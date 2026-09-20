Nhân viên Vingroup, VietinBank, MB, ACV cần bao nhiêu ngày lương để mua iPhone 18 Pro Max?

Nhân viên Vingroup, Vietcombank, VietinBank, ACV cần làm việc từ 28 ngày trở lên mới có thể mua được một chiếc iPhone 18 Pro Max bản 256 GB.

iPhone 18 Pro Max. Ảnh: HardwareZone).

Mới đây, Apple cho ra mắt loạt điện thoại mới gồm iPhone 18 Pro, iPhone 18 Pro Max và mẫu điện thoại gập iPhone Duo. Sản phẩm mới tập trung vào camera, hiệu năng và thời lượng pin.

Như thường lệ, phiên bản iPhone 18 Pro Max có dung lượng thấp nhất (256 GB) với giá bán từ 41,99 triệu đồng được ưa chuộng hơn cả. Trong đó, Burgundy là màu mới hoàn toàn của thế hệ này.

Và để sở hữu được chiếc điện thoại này, người tiêu dùng Việt Nam cần phải bỏ ra khoản tiền lớn.

Ví dụ như nhân viên Vingroup, Vietcombank, VietinBank ACV... cần làm việc nhiều ngày liên tục mới có thể sở hữu được một chiếc iPhone 18 Pro Max bản 256 GB. Đây đều là nhóm lao động thuộc các công ty trả lương hậu hĩnh trong năm 2025.

Nhân viên VietinBank cần làm 28 ngày

Theo thống kê của VietTimes, trong năm 2025, Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam (VietinBank – Mã: CTG) là đơn vị trả thu nhập trung bình cho người lao động cao nhất.

Năm ngoái, mức thu nhập bình quân của VietinBank tăng 19% so với cùng kỳ, đạt 45,4 triệu đồng/người/tháng. Với mức thu nhập như trên, nhân viên nhà băng này cần gần 28 ngày lương để mua được một chiếc iPhone 18 Pro Max, bản 256 GB (41,99 triệu đồng).

Xếp ở vị trí thứ hai trong bảng xếp hạng những “đại gia” trả lương hậu hĩnh nhất Việt Nam là Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam (Vietcombank – Mã: VCB). Tính đến ngày 31/12/2025, nhà băng có 23.457 cán bộ nhân viên.

Thu nhập bình quân của cán bộ (lương, phụ cấp) là 519,8 triệu đồng/nhân sự/ năm, tương đương 43,3 triệu đồng/nhân sự/tháng (tăng 15% so với năm 2024).

Với khoản thu nhập này, người lao động đến từ Vietcombank cần làm 29 ngày là có thể sở hữu sản phẩm mới từ nhà Apple.

Trong khi đó, nhân sự Ngân hàng TMCP Quân đội (MB – Mã: MBB) cần làm 32 ngày công mới có thể rinh về chiếc iPhone 18 Pro Max, bản 256 GB.

Năm 2025, thu nhập bình quân hàng tháng của cán bộ công nhân viên MB là 39,4 triệu đồng/người/tháng, tăng 5% so với năm trước đó.

Còn Ngân hàng TMCP Sài Gòn Tài Lộc (Sacombank – Mã: STB) cuối năm 2025 có 16.816 người. Năm ngoái, nhà băng này chi 37 triệu đồng mỗi tháng để trả thu nhập bình quân cho nhân viên, mức này tăng 16% so với năm 2024.

Như vậy, nhân viên nhà băng này cần 34 ngày để mua được chiếc iPhone đời mới nhất.

Tính theo thu nhập trung bình mỗi tháng mà các doanh nghiệp công bố tại báo cáo thường niên 2025.

Người lao động ACV, Gelex cần làm bao nhiêu ngày để mua iPhone 18 Pro Max?

Ngoài nhóm ngân hàng, các doanh nghiệp lớn như Vingroup, Vinhomes. ACV, Gelex… cũng mạnh tay trong khoản trả lương, thưởng cho người lao động.

Tổng số lượng cán bộ công nhân viên của Tổng Công ty Cảng Hàng không Việt Nam – CTCP (Mã: ACV) trung bình trong năm 2025 là 10.643 người. Mức tiền lương bình quân là 31 triệu đồng/người/tháng.

Đây là một mức lương khá hậu hĩnh mà chủ đầu tư dự án Cảng hàng không quốc tế Long Thành (sân bay Long Thành) trả cho người lao động. Để sở hữu sản phẩm mới ra Apple, nhân viên ACV cần làm hơn 40 ngày công.

Nhóm doanh nghiệp trả lương hậu hĩnh cho nhân sự trong năm 2025. Nguồn: Báo cáo thường niên.

Với giá bán 41,99 triệu đồng với bản 256 GB của iPhone 18 Pro Max, người lao động Tập đoàn Gelex (Mã: GEX) cần bỏ ra 46 ngày lương.

Theo thống kê, tính đến cuối năm ngoái, Gelex có 9.208 nhân sự và công ty bỏ ra trung bình 27,3 triệu đồng/tháng để trả lương cho người lao động.

Nhân sự Vingroup, Vinhomes cần từ 48 ngày lương

Trong năm 2025, nhóm Vingroup cũng là những “ứng viên” trả thù lao hậu hĩnh cho cán bộ nhân viên.

Cụ thể, CTCP Vinhomes (Mã: VHM) chi trung bình mỗi tháng 26,1 triệu đồng để trả thu nhập cho 1 lao động. Đây là mức cao nhất trong vòng 5 năm trở lại đây (2024 là 18,1 triệu đồng, 2023 là 17,9 triệu đồng).

Cuối năm ngoái, công ty bất động sản của tỷ phú Phạm Nhật Vượng có 11.223 cán bộ công nhân viên, giảm gần 2.000 so với năm 2024.

Như vậy, nhân sự Vinhomes cần làm 48 ngày công để có thể rinh về chiếc iPhone 18 Pro Max, bản 256 GB.

Mức thu nhập nhân viên Vinhomes tăng dần qua các năm.

Cuối năm ngoái, công ty mẹ Vinhomes – Tập đoàn Vingroup (Mã: VIC) có 104.253 nhân viên với thu nhập bình quân là 24,4 triệu đồng/tháng.

Với mức thu nhập như trên, nhân viên Vingroup khoảng 51 ngày lương để mua được một chiếc iPhone 18 Pro Max.