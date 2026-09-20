Ukraine tung 1.600 UAV tấn công Nga ngay giữa kỳ bầu cử quan trọng

Ukraine bị cáo buộc đã tung hơn 1.600 UAV nhằm vào Nga, trong đó Moscow cho biết 450 chiếc hướng tới thủ đô. Nga nói cuộc tập kích nhằm phá hoại ngày bỏ phiếu cuối cùng của cuộc bầu cử quốc hội.

Ukraine đã tiến hành cuộc tấn công bằng máy bay không người lái (UAV) mà Thị trưởng Moscow Sergei Sobyanin mô tả là cuộc tập kích lớn nhất từ trước đến nay nhằm vào thủ đô Nga trong ngày 20/9.

Theo ông Sobyanin, vụ tấn công xảy ra đúng vào ngày cuối cùng của cuộc bầu cử quốc hội Nga – sự kiện mà Tổng thống Vladimir Putin coi là phép thử về mức độ ủng hộ của người dân đối với chính quyền và cuộc chiến tại Ukraine.

Chính quyền địa phương cho biết hai người đã thiệt mạng tại khu vực Moscow mở rộng, trong khi nhà máy lọc dầu của thủ đô – cơ sở từng nhiều lần trở thành mục tiêu tấn công – cũng bị UAV đánh trúng.

Các nhân chứng cho biết họ nghe thấy nhiều tiếng nổ tại Moscow và nhìn thấy những cột khói lớn bốc lên từ khu vực nhà máy lọc dầu. Hiện chưa rõ mức độ thiệt hại của cơ sở này.

Ukraine chưa đưa ra bình luận ngay lập tức.

“Cuộc tấn công bằng UAV lớn nhất của đối phương đã bị đẩy lùi. Kể từ hôm qua, hơn 1.600 UAV đã bị bắn hạ trên tất cả các mặt trận. Trong số đó, 450 chiếc đang hướng về Moscow”, Thị trưởng Sobyanin viết trên Telegram.

Ông cho biết một chiếc UAV đã đâm vào một tòa nhà dân cư, nhưng không có người dân nào thiệt mạng.

“Cuộc tấn công chưa từng có này rõ ràng được lên kế hoạch nhằm phá hoại cuộc bầu cử. Đối phương đã không đạt được mục tiêu”, ông Sobyanin tuyên bố.

Cuộc bầu cử Nga giữa sức ép từ chiến sự Ukraine

Cuộc bỏ phiếu vào Duma Quốc gia lần này là cuộc bầu cử đầu tiên kể từ khi Nga phát động chiến dịch quân sự quy mô lớn tại Ukraine vào tháng 2/2022.

Đảng Nước Nga Thống nhất cầm quyền được dự đoán sẽ tiếp tục duy trì vị thế áp đảo trong hệ thống chính trị Nga, nơi các nhà chỉ trích cho rằng không dành nhiều không gian cho các tiếng nói bất đồng.

Điện Kremlin nhiều khả năng sẽ sử dụng kết quả bầu cử như một bằng chứng cho thấy người dân Nga vẫn ủng hộ chính sách của Tổng thống Putin cũng như cuộc chiến tại Ukraine – cuộc xung đột nghiêm trọng nhất tại châu Âu kể từ Thế chiến II, hiện đã bước sang năm thứ năm.

Nhiều ứng viên phản đối chiến tranh đã không được phép tham gia tranh cử.

Những ứng viên thuộc đảng Yabloko theo đường lối tự do – lực lượng có tỷ lệ ủng hộ thấp trong các cuộc thăm dò những năm gần đây nhưng hy vọng thu hút những cử tri mệt mỏi vì chiến sự – cho biết họ lo ngại về nguy cơ bị trừng phạt sau khi hai nhân vật cấp cao của đảng bị tòa án tuyên án tù dài hạn vì các phát biểu liên quan đến cuộc xung đột bị chính quyền coi là bất hợp pháp.

Tại Nga, hành vi bị cáo buộc là làm mất uy tín quân đội hoặc phát tán thông tin mà chính quyền cho là sai lệch có thể dẫn tới các án tù kéo dài.

Trong một hành động thể hiện sự phản đối hiếm hoi, lãnh đạo Yabloko Nikolai Rybakov đã công khai làm hỏng lá phiếu của mình bằng cách viết tên đảng cùng khẩu hiệu “Vì hòa bình”.

Moscow cáo buộc Ukraine tìm cách gây bất ổn

Điện Kremlin cho rằng sự đoàn kết quốc gia và các biện pháp kiểm soát thông tin là cần thiết trong thời gian Nga tiến hành cái gọi là “chiến dịch quân sự đặc biệt” tại Ukraine.

Moscow mô tả cuộc xung đột là một phần trong cuộc đối đầu mang tính sống còn với phương Tây, đồng thời cáo buộc các cơ quan tình báo Ukraine cùng những lực lượng thù địch đang tăng cường hoạt động nhằm gây bất ổn bên trong nước Nga.

Các quan chức bầu cử Nga hôm 19/9 cho biết hệ thống bỏ phiếu trực tuyến tại Moscow đã bị tấn công mạng.

Kiev, quốc gia đã đình chỉ các cuộc bầu cử do áp dụng thiết quân luật, bác bỏ cuộc bỏ phiếu tại Nga và gọi đây là một “cuộc bầu cử giả tạo”.

Trước đó, Tổng thống Putin cũng cáo buộc Ukraine tìm cách can thiệp vào cuộc bầu cử, viện dẫn vụ tấn công nhằm vào nhà riêng của một quan chức bầu cử tại khu vực Zaporizhzhia do Nga kiểm soát.

Ông Putin cho biết vụ việc khiến Elena Astanina, một quan chức bầu cử, thiệt mạng. Reuters chưa thể xác minh độc lập thông tin này và Kiev chưa đưa ra phản hồi.

Dù nhiều chuyên gia cho rằng kết quả bầu cử gần như đã được dự đoán trước, tổ chức nghiên cứu NEST tại Berlin nhận định cuộc bỏ phiếu vẫn có thể tạo ra những thách thức cho Điện Kremlin trong bối cảnh nền kinh tế Nga chịu nhiều sức ép.

“Nền kinh tế và xã hội đang ngày càng cảm nhận rõ những tác động từ cuộc chiến. Sự lo lắng và thất vọng tích tụ có thể chuyển thành sự ủng hộ dành cho các đảng đối lập trong hệ thống mà Điện Kremlin vẫn cho phép tham gia tranh cử”, NEST nhận định.

Tổ chức này cho rằng đảng Cộng sản Nga và đảng Nhân dân Mới có thể thu hút một phần lá phiếu mà chính quyền mong muốn dành cho đảng Nước Nga Thống nhất.

Tuy nhiên, cả hai lực lượng này lâu nay vẫn thường bỏ phiếu cùng quan điểm với đảng cầm quyền trong các vấn đề quan trọng.

Trong bài phát biểu trên truyền hình trước cuộc bầu cử, Tổng thống Putin kêu gọi cử tri thể hiện sự ủng hộ đối với các binh sĩ Nga đang chiến đấu tại Ukraine.

“Sự lựa chọn và ý chí của các bạn một lần nữa sẽ chứng minh rằng hàng triệu người đang đứng sau những người lính của chúng ta, rằng chúng ta là một dân tộc thống nhất bởi những giá trị chung, ký ức lịch sử và tình yêu quê hương đất nước”, ông Putin nói.

Kết quả sơ bộ dự kiến bắt đầu được công bố từ khoảng 18h GMT ngày 20/9 (1h00 sáng 21/9 giờ VN), trong khi kết quả đầy đủ hơn sẽ được công bố vào ngày 21/9.

Theo Reuters