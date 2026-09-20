Thế hệ kế cận của các đại gia Việt dần lộ diện

Từ VinFast, Novaland, REE đến PC1... ngày càng nhiều gương mặt thuộc thế hệ kế cận của đại gia Việt xuất hiện trong bộ máy quản trị và điều hành.

Mới đây, ông Phạm Nhật Quân Anh (con trai cả Chủ tịch Vingroup Phạm Nhật Vượng) hiện là Chủ tịch VinFast toàn cầu kiêm nhiệm vị trí Tổng giám đốc VinFast toàn cầu thay cho ông Vượng. Đồng thời ông Quân Anh được bổ nhiệm thêm vị trí Chủ tịch kiêm Tổng giám đốc VinFast Việt Nam.

Trong khi đó, con trai thứ hai của ông Vượng là Phạm Nhật Minh Hoàng trở thành Tổng giám đốc GSM toàn cầu kiêm Tổng giám đốc GSM Việt Nam.

Hoạt động kiện toàn bộ máy nhân sự lãnh đạo cấp cao của VinFast và GSM diễn ra trong bối cảnh Vingroup và các công ty trong hệ sinh thái đang đẩy mạnh chuyển giao vai trò cho thế hệ lãnh đạo trẻ. Nhất là khi hai công ty này đều đang bước vào giai đoạn tăng trưởng trên phạm vi toàn cầu.

Ông Phạm Nhật Quân Anh (bên phải) và ông Phạm Nhật Minh Hoàng (bên trái).

Trước đó, trong báo cáo quản trị 6 tháng đầu năm 2026 của Tập đoàn Vingroup cũng hé lộ chi tiết đáng chú ý là bà Phạm Nhật Minh Anh (con gái của ông Vượng) lần đầu xuất hiện trong bộ máy quản trị với vai trò thành viên HĐQT CTCP Vin New Horizon, công ty con của Vingroup.

Như vậy cả 3 người con của tỷ phú Vượng đều tham gia vào hoạt động kinh doanh của Vingroup.

Thế hệ kế cận dần lộ diện

Không chỉ riêng Vingroup, nhiều doanh nghiệp lớn ở Việt Nam cũng đang từng bước đưa thế hệ kế cận gia nhập thương trường như Novaland, REE…

Cuối tháng 4, HĐQT Tập đoàn Đầu tư Địa ốc No Va (Novaland - Mã: NVL) bầu ông Bùi Cao Nhật Quân giữ chức Chủ tịch HĐQT thay ông Bùi Thành Nhơn. Trước đó, tại ĐHĐCĐ cùng ngày, ông Quân đã được bầu làm thành viên HĐQT.

Ông Quân sinh năm 1982, tốt nghiệp Cử nhân Quản trị Kinh doanh tại Đại học Western Washington (Mỹ). Ông là con trai của nhà sáng lập Novaland Bùi Thành Nhơn.

Ông Quân gia nhập Novaland từ năm 2007 khi 25 tuổi và đã đảm nhiệm nhiều vị trí như Tổng giám đốc Novaland (2007-2012), thành viên HĐQT Novaland (2009-2017), Phó chủ tịch HĐQT NovaGroup (2015-6/2022 và 5/2025-4/2026), thành viên HĐQT Nova Holding (2021-2022) và Phó chủ tịch HĐQT Nova Holding (từ 2022 đến nay).

Ông Bùi Cao Nhật Quân - Chủ tịch HĐQT Novaland. Ảnh: NVL.

Tương tự, tại CTCP Cơ Điện Lạnh (Mã: REE) cũng vừa có bước chuyển đáng chú ý trong hành trình chuyển giao thế hệ lãnh đạo. Cụ thể, HĐQT REE bổ nhiệm ông Nguyễn Ngọc Thái Bình - Phó Tổng Giám đốc kiêm thành viên HĐQT giữ chức vụ Tổng Giám đốc kiêm người đại diện theo pháp luật mới của công ty từ 10/7.

Một thông tin đáng chú ý là ông Bình là con trai bà Nguyễn Thị Mai Thanh – cựu Chủ tịch HĐQT REE. Theo giới thiệu, ông Bình có kinh nghiệm 18 năm làm việc tại REE và "có sự am hiểu sâu sắc về hoạt động kinh doanh cũng như các chiến lược và định hướng phát triển của công ty".

Ông Nguyễn Ngọc Thái Bình.

Tương tự, 2 người con của ông Nguyễn Đức Thụy (bầu Thụy) – Phó Chủ tịch thường trực HĐQT Sacombank là Nguyễn Ngọc Mỹ Anh (sinh năm 2001) và Nguyễn Xuân Thái (sinh năm 2003) cũng gia nhập thương trường khá sớm.

Hiện tại, bà Mỹ Anh đang là trợ lý Tổng giám đốc thuộc Văn phòng quản trị Sacombank. Bà từng điều hành ThaiSpace và làm Chủ tịch CLB Ninh Bình. Đây là các doanh nghiệp trong hệ sinh thái của gia đình bầu Thụy.

Còn ông Nguyễn Xuân Thái hiện là trợ lý HĐQT thuộc Văn phòng quản trị Sacombank. Bên cạnh đó, ông còn là thành viên HĐQT Chứng khoán LPBank, Phó chủ tịch HĐQT CTCP Sàn Giao dịch Tài sản Mã hóa Sacom (SCEX) và đảm nhiệm nhiều vị trí tại các doanh nghiệp trong lĩnh vực đầu tư, thể thao.

Con gái và con trai bầu Thụy.

Đảm đương trọng trách lớn trên vai

Một trong những trường hợp được trao quyền lực khi còn trẻ là bà Trịnh Khánh Linh (sinh năm 1999), con gái cựu Chủ tịch PC1 Trịnh Văn Tuấn - người bị Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an khởi tố và bắt tạm giam hồi tháng 5.

Tại ĐHĐCĐ bất thường của Tập đoàn PC1 (Mã: PC1) cuối tháng 7, bà Linh được bầu vào HĐQT công ty và sau đó giữ chức Chủ tịch HĐQT khi mới 27 tuổi.

Tại lễ nhậm chức, nữ chủ tịch cho biết việc kiện toàn bộ máy lãnh đạo là bước đi quan trọng nhằm nâng cao năng lực quản trị và tạo động lực mới cho PC1 trong giai đoạn phát triển tiếp theo.

Theo thông tin công bố, bà Linh hiện sở hữu 4 triệu cổ phiếu PC1. Đồng thời, bà là người đại diện theo ủy quyền đối với hơn 87,9 triệu cổ phiếu, tương ứng 22,3% vốn điều lệ PC1.

Chủ tịch PC1 Trịnh Khánh Linh. Ảnh: PC1.

Hồi tháng 4 vừa qua, bà Đỗ Quỳnh Anh (sinh năm 1995), được biết đến là con gái ông Đỗ Anh Tú - cựu Phó chủ tịch HĐQT TPBank cũng được bổ nhiệm vào vị trí thành viên HĐQT ngân hàng, nhiệm kỳ 2023-2028.

Một trường hợp khác là bà Bùi Ngọc Bích Phương (sinh năm 1995) - con dâu Chủ tịch Techcombank Hồ Hùng Anh. Dữ liệu thay đổi đăng ký kinh doanh của CTCP Hàng không Hải Âu ngày 6/3/2026 cho thấy bà Phương bắt đầu là người đại diện pháp luật kiêm Chủ tịch HĐQT công ty này.

Việc bà Phương làm Chủ tịch Hàng không Hải Âu cho thấy hệ sinh thái của vị tỷ phú đang gia tăng hiện diện trong lĩnh vực hạ tầng hàng không.

Báo cáo quản trị 6 tháng đầu năm 2026 tiết lộ con trai ông Hùng Anh - Hồ Anh Minh đang là Chủ tịch HĐQT CTCP Hạ tầng Hàng không Masterise. Vợ ông Hùng Anh - bà Nguyễn Thị Thanh Thủy là thành viên HĐQT CTCP Hạ tầng Hàng không Masterise.