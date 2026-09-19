Nhóm Việt Mỹ trúng thầu hơn 500 tỷ đồng tại các tỉnh miền Nam

Ngoài những bệnh viện ở TP.HCM như Viettimes đã thông tin trong các bài viết trước, nhóm Việt Mỹ còn tham gia đấu thầu ở các địa phương khác ở miền Nam, tổng giá trị trúng thầu hơn 500 tỷ đồng.

Theo dữ liệu Viettimes có được, giai đoạn 2021 – 2022, Công ty Việt Mỹ chỉ trúng 2 gói thầu tại miền Nam. Tuy nhiên từ năm 2023 đến tháng 7/2026, nhóm Việt Mỹ liên tục trúng 34 gói thầu, dàn trải tại nhiều đơn vị, bệnh viện ở Đồng Nai và 9/13 tỉnh miền Tây cũ, sau sáp nhập là toàn bộ các tỉnh miền Nam (ngoại trừ Đồng Tháp).

Tổng cộng, nhóm Việt Mỹ đã trúng 36 gói thầu, tổng số tiền trúng thầu hơn 501 tỷ đồng tại các tỉnh miền Nam. Tương tự như các gói thầu tại TP.HCM, Công ty Việt Mỹ và Công ty Sao Kim cung cấp máy móc, thiết bị y tế (đa phần liên quan đến xạ trị, điều trị ung thư) cùng linh kiện, sửa chữa; Còn Công ty Hoàng Mai tham dự các gói thầu mua sắm thuốc.

Gói thầu gần nhất mà nhóm Việt Mỹ tham gia tại khu vực miền Nam (không tính địa bàn TP.HCM) là Mua sắm nguồn phóng xạ Iridium 192 sử dụng cho hệ thống máy xạ trị áp sát của Bệnh viện Ung Bướu TP Cần Thơ. Giá gói thầu là 3.06 tỷ đồng, chỉ có một mình Công ty Việt Mỹ tham gia với giá dự thầu 3.03 tỷ đồng.

Gói thầu này hoàn thành mở thầu ngày 20/7/2026, nhưng chỉ 5 ngày sau (25/7), nhóm lãnh đạo Công ty Việt Mỹ bị khởi tố. Đến thời điểm hiện tại, gói thầu vẫn chưa công bố kết quả lựa chọn nhà thầu.

Biên bản mở thầu ngày 20/7/2026.

Trước gói thầu này, cũng tại Bệnh viện Ung Bướu TP Cần Thơ, nhóm Việt Mỹ đã tham gia và trúng cả 8 gói thầu, tổng số tiền trúng thầu hơn 234 tỷ đồng. Đây cũng là đơn vị mà nhóm Việt Mỹ trúng thầu nhiều nhất, chiếm phân nửa tổng số tiền trúng thầu của nhóm Việt Mỹ tại miền Nam.

Trong đó, Công ty Việt Mỹ trúng 4 gói thầu tại Bệnh viện Ung Bướu TP Cần Thơ từ năm 2023 –2025.

Trong số này, gói thầu lớn nhất mà Công ty Việt Mỹ trúng tại Bệnh viện Ung Bướu TP Cần Thơ là Mua sắm máy gia tốc tuyến tính (LINACS), giá trúng thầu là 126,5 tỷ đồng được ông Võ Văn Kha, Giám đốc bệnh viện, ký quyết định phê duyệt ngày 29/12/2025. Gói thầu áp dụng hình thức mua sắm trực tiếp nên ngoài kết quả lựa chọn nhà thầu, những thông tin khác không đăng tải công khai lên hệ thống mạng đấu thầu quốc gia.

Ba gói còn lại giá trị trúng thầu thấp hơn, với tổng số tiền hơn 5,7 tỷ đồng.

Công ty Sao Kim cũng trúng 1 gói thầu Mua sắm 1 máy CT mô phỏng, thông qua hình thức mua sắm trực tiếp tại Bệnh viện Ung Bướu TP Cần Thơ vào ngày 29/12/2025, giá trúng thầu là 17,5 tỷ đồng.

Ngoài ra, Công ty Hoàng Mai cũng trúng tổng cộng hơn 84 tỷ đồng tại một số hạng mục thuộc 3 gói thầu mua sắm thuốc của Bệnh viện Ung Bướu TP Cần Thơ từ cuối năm 2022 – tháng 3/2026.

Một gói thầu trăm tỷ khác của nhóm Việt Mỹ tại miền Nam là Gói số 1: Máy xạ trị gia tốc tuyến tính và Máy CT Scaner mô phỏng xạ trị của Bệnh viện Đa khoa Vĩnh Long, giá gói thầu 104 tỷ đồng.

Theo Quyết định phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu ký ngày 12/12/2024, Công ty Việt Mỹ trúng thầu với giá 103,7 tỷ đồng, tiết kiệm được 300 triệu đồng (tỷ lệ 0,29%). Đây là gói thầu duy nhất của nhóm Việt Mỹ tại Bệnh viện đa khoa Vĩnh Long, một mình Công ty Việt Mỹ tham dự và trúng thầu.

Công ty Việt Mỹ cũng tham gia và trúng 1 gói thầu Gói thầu số 64: Hệ thống xạ trị, gồm 01 thiết bị của Sở Y tế tỉnh Trà Vinh (cũ – nay thuộc Vĩnh Long) được phê duyệt ngày 3/2/2021. Giá gói thầu: 76 tỷ đồng, Công ty Việt Mỹ là nhà thầu duy nhất tham gia và trúng thầu với giá 72,5 tỷ đồng, giảm 3,5 tỷ đồng (tương đương 4,61%).

Tại Bệnh viện đa khoa Trà Vinh, nhóm Việt Mỹ trúng 4 gói thầu từ 2024 - 2026, trong đó Công ty Việt Mỹ trúng 2 gói và Công ty Hoàng Mai trúng 2 gói. Nhưng giá trị trúng thầu không lớn, tổng hơn 1,7 tỷ đồng.

Tại các đơn vị, bệnh viện của các địa phương khác thuộc miền Nam, Công ty Hoàng Mai tham dự và trúng từ 1 đến 4 gói thầu, tổng số tiền trúng thầu từ hơn 16 triệu đến 34,5 tỷ đồng/đơn vị.

Một số đơn vị mà Công ty Hoàng Mai trúng thầu với số tiền lớn gồm: Bệnh viện Phụ sản TP Cần Thơ (4 gói thầu), tổng giá trị trúng thầu 34,5 tỷ đồng, Sở Y tế Cà Mau (2 gói thầu), tổng giá trị gần 11,4 tỷ đồng và Sở Y tế Đồng Nai (2 gói thầu), tổng giá trị 17,8 tỷ đồng.