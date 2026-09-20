Tổng bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm lên đường công tác tại Mỹ và Canada

Tổng bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm lên đường tham dự Phiên thảo luận cấp cao Đại hội đồng Liên Hợp Quốc khóa 81, hoạt động song phương tại Mỹ và thăm cấp Nhà nước tới Canada.

Ngày 20/9, Tổng bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam rời Thủ đô Hà Nội lên đường tham dự Phiên thảo luận cấp cao Đại hội đồng Liên Hợp Quốc khóa 81, hoạt động song phương tại Mỹ và thăm cấp Nhà nước tới Canada theo lời mời của Toàn quyền Canada Louise Arbour, từ ngày 20 đến 25/9.

Tham gia đoàn có Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Nội chính Trung ương Lê Minh Trí; Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Chính sách, chiến lược Trung ương Nguyễn Thanh Nghị; Đại tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Quốc phòng; Đại tướng Lương Tam Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Công an; Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Ngoại giao Lê Hoài Trung; ông Nguyễn Hải Ninh, Chánh Văn phòng Trung ương Đảng; ông Ngô Văn Tuấn, Bộ trưởng Tài chính; ông Lê Mạnh Hùng, Bộ trưởng Công Thương; ông Vũ Hải Quân, Bộ trưởng Khoa học và Công nghệ; ông Trịnh Việt Hùng, Bộ trưởng Nông nghiệp và Môi trường; bà Đào Hồng Lan, Bộ trưởng Y tế.

Tham gia đoàn còn có: ông Tô Ân Xô, Trợ lý Tổng bí thư, Chủ tịch nước, Phụ trách Văn phòng Tổng bí thư; ông Nguyễn Quốc Dũng, Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Việt Nam tại Mỹ; ông Đỗ Hùng Việt, Đại sứ, Trưởng Phái đoàn Việt Nam tại Liên Hợp Quốc; ông Phạm Vinh Quang, Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Việt Nam tại Canada.

Tổng bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm. Ảnh: TTXVN.

Chuyến công tác của Tổng bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tham dự Phiên thảo luận chung cấp cao Đại hội đồng Liên Hợp Quốc Khóa 81, hoạt động song phương tại Mỹ và thăm cấp Nhà nước tới Canada sẽ góp phần quan trọng thắt chặt và làm sâu sắc hơn nữa quan hệ giữa Việt Nam với Liên Hợp Quốc, với Mỹ và các đối tác; thúc đẩy quan hệ Việt Nam - Canada phát triển thực chất và gắn kết hơn nữa; đồng thời khẳng định một Việt Nam chủ động, tích cực và có trách nhiệm trong các vấn đề toàn cầu, đóng góp tích cực vào hòa bình, ổn định, hợp tác, phát triển ở khu vực cũng như trên thế giới.