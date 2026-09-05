Giá vàng hôm nay 5/9 quay đầu giảm

Giá vàng thế giới sáng 5/9 giảm về 4.430 USD/ounce sau phiên bật tăng trước đó, quy đổi giảm 1,5 triệu đồng/lượng.

Theo dữ liệu từ Goldprice, giá vàng thế giới sáng 5/9 giao dịch ở mức 4.430 USD/ounce, giảm 49 USD/ounce so với mức 4.479 USD/ounce của phiên sáng 4/9.

Quy đổi theo tỷ giá Vietcombank sáng nay 26.255 đồng/USD, giá vàng thế giới tương đương 140,3 triệu đồng/lượng. So với mức 141,8 triệu đồng/lượng của sáng 4/9, giá vàng thế giới quy đổi giảm 1,5 triệu đồng/lượng.

Giá vàng thế giới sáng 5/9 quay đầu giảm sau phiên tăng mạnh, trong khi thị trường tiếp tục theo dõi diễn biến đồng USD và chính sách lãi suất của Fed. Ảnh: Reuters.

So với tuần trước, khi giá vàng ở mức 4.455 USD/ounce, kim loại quý hiện thấp hơn 25 USD/ounce, tương đương 0,6%. Trong vòng 30 ngày, Goldprice ghi nhận giá vàng tăng 252 USD/ounce, tương đương 5,9%.

Giá vàng thế giới quay đầu giảm sau phiên bật tăng trước đó, cho thấy áp lực bán vẫn xuất hiện khi giá tiến gần vùng cao. Thị trường tiếp tục theo dõi diễn biến đồng USD, lợi suất trái phiếu Mỹ và kỳ vọng chính sách lãi suất của Fed.

Giá vàng trong nước chiều 4/9

Chiều 4/9, giá vàng miếng SJC tại SJC, DOJI và Bảo Tín Minh Châu cùng được niêm yết ở mức 145,6-148,6 triệu đồng/lượng mua vào - bán ra. Chênh lệch giữa giá mua và bán vàng miếng duy trì ở mức 3 triệu đồng/lượng.

Đối với vàng nhẫn, SJC niêm yết vàng nhẫn 9999 ở mức 145,1-148,1 triệu đồng/lượng mua vào - bán ra. DOJI giao dịch nhẫn tròn 9999 Hưng Thịnh Vượng ở mức 146,5-150,5 triệu đồng/lượng. Bảo Tín Minh Châu niêm yết nhẫn tròn trơn 9999 ở mức 146,5-150,5 triệu đồng/lượng.

Đáng chú ý, DOJI và Bảo Tín Minh Châu đang niêm yết giá bán vàng nhẫn cao nhất trong nhóm khảo sát, ở mức 150,5 triệu đồng/lượng, cao hơn 2,4 triệu đồng/lượng so với vàng nhẫn SJC.