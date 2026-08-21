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Giá vàng hôm nay 21/8: Vàng thế giới tiếp tục tăng

Minh Quân
Minh Quân

Giá vàng thế giới sáng 21/8 tiếp tục duy trì trên vùng 4.500 USD/ounce sau nhịp tăng mạnh trước đó.

Theo dữ liệu từ Goldprice, giá vàng thế giới sáng 21/8 giao dịch ở mức 4.513 USD/ounce, tăng nhẹ so với mức 4.511 USD/ounce trong phiên sáng 20/8. Giá kim loại quý tiếp tục duy trì trên vùng 4.500 USD/ounce.

Quy đổi theo tỷ giá Vietcombank sáng nay 26.310 đồng/USD, giá vàng thế giới tương đương 143,2 triệu đồng/lượng. So với mức 143,4 triệu đồng/lượng của sáng 20/8, giá vàng thế giới quy đổi giảm 200.000 đồng/lượng, chủ yếu do tỷ giá USD/VND giảm.

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Giá vàng thế giới sáng 21/8 duy trì trên vùng 4.500 USD/ounce sau nhịp tăng mạnh trước đó. Ảnh: Reuters.

So với tuần trước, khi giá vàng thế giới ở khoảng 4.316 USD/ounce, kim loại quý hiện cao hơn khoảng 197 USD/ounce, tương đương 4,6%. Trong vòng 30 ngày, Goldprice ghi nhận giá vàng tăng khoảng 440 USD/ounce, tương đương 10,8%.

Giá vàng đang giữ ở vùng cao sau khi tăng mạnh trong phiên trước. Tuy nhiên, biên độ biến động vẫn lớn, do thị trường tiếp tục theo dõi diễn biến của đồng USD, lợi suất trái phiếu Mỹ và kỳ vọng chính sách lãi suất của Fed.

Giá vàng trong nước giảm

Chốt phiên chiều 20/8, giá vàng miếng SJC tại Công ty Vàng bạc Đá quý Sài Gòn (SJC), Tập đoàn DOJI và Bảo Tín Minh Châu cùng được niêm yết ở mức 143-146 triệu đồng/lượng mua vào - bán ra.

Đối với vàng nhẫn, SJC niêm yết vàng nhẫn 9999 ở mức 142,5-145,5 triệu đồng/lượng. DOJI giao dịch nhẫn tròn 9999 Hưng Thịnh Vượng ở mức 143-147 triệu đồng/lượng. Bảo Tín Minh Châu niêm yết nhẫn tròn trơn 9999 ở mức 143-147 triệu đồng/lượng.

So với phiên sáng 20/8, giá vàng miếng trong nước giảm khoảng 500.000 đồng/lượng ở cả hai chiều. Ở nhóm vàng nhẫn, SJC và DOJI cùng giảm khoảng 500.000 đồng/lượng, trong khi Bảo Tín Minh Châu giảm khoảng 700.000 đồng/lượng.

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