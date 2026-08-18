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Giá vàng hôm nay 18/8: Thế giới vượt mốc 4.400 USD/ounce

Minh Quân
Minh Quân

Giá vàng thế giới sáng 18/8 bật tăng trở lại, vượt mốc 4.400 USD/ounce khi đồng USD suy yếu và kỳ vọng Fed bớt cứng rắn hơn.

Theo dữ liệu từ Goldprice, giá vàng thế giới sáng 18/8 giao dịch ở mức 4.427 USD/ounce, tăng 56 USD/ounce so với mức 4.371 USD/ounce trong phiên sáng 17/8. Sau nhịp giảm nhẹ đầu tuần, giá kim loại quý bật tăng vượt mốc 4.400 USD/ounce.

Quy đổi theo tỷ giá Vietcombank sáng nay 26.400 đồng/USD, giá vàng thế giới tương đương 140,9 triệu đồng/lượng. So với mức 138,8 triệu đồng/lượng của sáng 17/8, giá vàng thế giới tăng 2,1 triệu đồng/lượng.

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Giá vàng thế giới sáng 18/8 bật tăng trở lại, vượt mốc 4.400 USD/ounce. Ảnh: Blue News.

So với tuần trước, khi giá vàng thế giới ở 4.413 USD/ounce, kim loại quý hiện cao hơn 14 USD/ounce, tương đương 0,3%. Trong vòng 30 ngày, giá vàng tăng 368 USD/ounce, tương đương 9,18%.

Đà tăng của vàng được hỗ trợ bởi đồng USD suy yếu và kỳ vọng Fed bớt cứng rắn hơn sau loạt dữ liệu kinh tế Mỹ kém tích cực. Reuters ghi nhận giá vàng tăng khi đồng USD xuống mức thấp nhất hơn 2 tháng, trong khi thị trường giảm đặt cược vào khả năng Fed nâng lãi suất.

Tờ Wall Street Journal cũng cho rằng các số liệu kinh tế Mỹ gần đây, gồm lạm phát hạ nhiệt, thị trường lao động bớt nóng và tiêu dùng có dấu hiệu chậm lại, đang khiến nhà đầu tư nghiêng về kịch bản Fed mềm mỏng hơn. Khi kỳ vọng lãi suất giảm, sức hấp dẫn của USD và trái phiếu suy yếu, qua đó hỗ trợ giá vàng đi lên.

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