Nam A Bank: Củng cố vị thế Top 15 trên thị trường với định giá hấp dẫn

KIS kỳ vọng cổ phiếu NAB còn dư địa tăng gần 20% nhờ ROE thuộc nhóm cao nhất ngành và định giá vẫn thấp hơn thời gian trước.

Công ty Chứng khoán KIS Việt Nam (KIS) vừa công bố báo cáo phân tích về Ngân hàng TMCP Nam Á (Nam A Bank - HOSE: NAB ), trong đó đánh giá cổ phiếu ngân hàng này vẫn còn dư địa tăng giá đáng kể nhờ tốc độ tăng trưởng lợi nhuận duy trì tích cực, hiệu quả hoạt động thuộc nhóm cao của ngành và mức định giá hiện vẫn thấp hơn trung bình lịch sử (mức trung bình P/B 5 năm là 1,1 lần).

Khách hàng giao dịch tại Nam A Bank

Theo KIS, dựa trên phương pháp định giá P/B, cổ phiếu NAB đang giao dịch ở mức hấp dẫn so với nền tảng cơ bản của ngân hàng. “Từ các giả định thận trọng, NAB vẫn còn tiềm năng tăng giá khoảng 19%”, báo cáo nêu.

Hiện, NAB đang giao dịch với hệ số P/B khoảng 0,95 lần và P/E khoảng 5,2 lần. Mức định giá này thấp hơn đáng kể so với nhiều ngân hàng có quy mô tương đương, trong khi các chỉ số sinh lời vẫn thuộc nhóm dẫn đầu ngành.

Hiệu quả hoạt động thuộc nhóm cao nhất ngành

Trong năm 2024 và 2025, tỷ suất sinh lời trên vốn chủ sở hữu (ROE) của ngân hàng lần lượt đạt 20,9% và 19,6%, thuộc nhóm 5-6 ngân hàng có ROE cao nhất hệ thống.

Tỷ suất sinh lời trên tổng tài sản (ROA) duy trì quanh mức 1,3%-1,6%, tương đương hoặc nhỉnh hơn mặt bằng chung ngành ngân hàng.

Đáng chú ý, tỷ lệ chi phí trên thu nhập (CIR) đã giảm mạnh từ 48% năm 2022 xuống còn 33% năm 2025 nhờ quá trình chuyển đổi số và kiểm soát chi phí hiệu quả.

Lợi nhuận trước thuế Nam A Bank đạt hơn 50% kế hoạch cả năm, vượt kỳ vọng dự báo của KIS

Kết thúc 6 tháng đầu năm 2026, Nam A Bank ghi nhận 3.159 tỷ đồng lợi nhuận trước thuế (LNTT), tương đương 50,9% kế hoạch cả năm. Kết quả này cũng vượt dự báo trước đó của KIS, với dự phóng LNTT cả năm ở mức khoảng 6.000 tỷ.

Với đà tăng trưởng hiện tại, Nam A Bank được kỳ vọng có khả năng hoàn thành kế hoạch LNTT 6.200 tỷ đồng trong năm 2026, qua đó tiếp tục duy trì xu hướng tăng trưởng tích cực và liên tục vượt kế hoạch trong những năm gần đây.

Nam A Bank cho biết tăng trưởng lợi nhuận nửa đầu năm 2026 phản ánh quá trình xử lý các khoản nợ xấu được triển khai quyết liệt trong thời gian qua, với phần lớn các khoản nợ trọng yếu đã được xử lý hiệu quả và thu hồi dứt điểm, tạo tiền đề nâng cao chất lượng lợi nhuận và hỗ trợ tăng trưởng bền vững.

Bên cạnh đó, thu nhập ngoài lãi tiếp tục cho thấy tín hiệu cải thiện. Trong nửa đầu năm, nguồn thu này tăng hơn 11% so với cùng kỳ, đóng góp hơn 16% tổng thu nhập hoạt động của ngân hàng.

Tăng tốc mở rộng quy mô, từng bước củng cố vị thế top 15 trên thị trường.

Một trong những điểm đáng chú ý được KIS nhấn mạnh là tốc độ mở rộng quy mô của Nam A Bank trong những năm gần đây.

Theo thống kê của đơn vị phân tích, Nam A Bank đã vươn lên vị trí thứ 14 về tổng tài sản trong số 27 ngân hàng được theo dõi. Nếu trong giai đoạn 2021-2022, ngân hàng đứng thứ 18 thì đến năm 2025 đã tăng tốc lên vị trí thứ 14.

Tổng tài sản của ngân hàng đạt hơn 418.000 tỷ đồng vào cuối năm 2025, tăng tới 70,7% so với năm trước. Tốc độ tăng trưởng bình quân giai đoạn 2021-2025 thuộc nhóm cao nhất ngành.

Trong khi đó, hoạt động tín dụng duy trì tốc độ tăng trưởng khoảng 18% mỗi năm, tương đương mặt bằng chung của toàn ngành ngân hàng.

Đà tăng trưởng cùng nền tảng hoạt động ngày càng được củng cố đang giúp Nam A Bank khẳng định vị thế trong nhóm 15 ngân hàng có quy mô lớn nhất thị trường.

Tiếp tục tăng cường nguồn vốn và mở rộng hợp tác với các định chế tài chính quốc tế

Trong giai đoạn 2021-2025, vốn điều lệ của Nam A Bank tăng từ 5.306 tỷ đồng lên 17.157 tỷ đồng, tương đương tốc độ tăng trưởng kép khoảng 34% mỗi năm.

Năm 2026, ngân hàng dự kiến nâng vốn điều lệ lên 22.588 tỷ đồng thông qua phát hành cổ phiếu thưởng, ESOP và chào bán riêng lẻ cho nhà đầu tư chuyên nghiệp.

Bên cạnh đó, Nam A Bank cũng đang theo đuổi chiến lược mở rộng hệ sinh thái tài chính với kế hoạch tham gia các lĩnh vực như chứng khoán, bảo hiểm, quản lý quỹ, quản lý nợ, trung gian thanh toán, kiều hối và kinh doanh vàng.

KIS cho rằng việc mở rộng các mảng dịch vụ tài chính sẽ giúp ngân hàng gia tăng nguồn thu ngoài lãi, giảm phụ thuộc vào tín dụng và tạo nền tảng tăng trưởng bền vững hơn trong những năm tới.

Song song với việc tăng trưởng quy mô và nguồn vốn, ngân hàng này tiếp tục đẩy mạnh hợp tác với các định chế tài chính quốc tế nhằm đa dạng hóa nguồn vốn và nâng cao năng lực tài trợ thương mại.

Tổng quy mô dòng vốn quốc tế mà Nam A Bank thu hút thành công từ đầu năm 2026 đến nay đã vượt mốc 350 triệu USD trong chuỗi hợp tác giữa Nam A Bank với nhiều định chế tài chính quốc tế như IFC, ADB, J.P. Morgan, Proparco, responsAbility, BlueOrchard, Symbiotics.

Với nền tảng quy mô, hiệu quả hoạt động và năng lực vốn ngày càng được củng cố, các quan hệ hợp tác này được kỳ vọng sẽ tiếp tục hỗ trợ Nam A Bank nâng cao năng lực cạnh tranh và duy trì tăng trưởng bền vững trong những năm tới.