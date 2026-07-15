Giá vàng hôm nay 15/7 tăng 1,9 triệu đồng/lượng

Giá vàng quốc tế sáng 15/7 phục hồi mạnh sau phiên lao dốc trước đó, quay lại trên vùng 4.050 USD/ounce.

Theo dữ liệu Goldprice, giá vàng quốc tế sáng 15/7 giao dịch quanh mức 4.050 USD/ounce, tăng khoảng 40-60 USD/ounce so với vùng 3.990-4.005 USD/ounce ghi nhận sáng 14/7.

Quy đổi theo tỷ giá Vietcombank khoảng 26.450 đồng/USD, giá vàng quốc tế tương đương khoảng 129,2 triệu đồng/lượng. Với mức tăng khoảng 40-60 USD/ounce so với sáng 14/7, kim loại quý phục hồi tương đương khoảng 1,3-1,9 triệu đồng/lượng sau quy đổi.

Giá vàng quốc tế sáng 15/7 phục hồi lên quanh 4.050 USD/ounce sau khi dữ liệu lạm phát Mỹ làm giảm kỳ vọng Fed tăng lãi suất. Ảnh: Reuters.

Đà hồi phục của vàng xuất hiện sau khi dữ liệu lạm phát Mỹ thấp hơn dự báo, làm suy yếu đồng USD và kéo giảm kỳ vọng Fed duy trì lập trường quá cứng rắn.

Tuy nhiên, đà tăng vẫn chưa hoàn toàn bền vững. Căng thẳng Mỹ - Iran tiếp tục đẩy giá dầu lên cao, làm dấy lên lo ngại lạm phát quay trở lại. Nếu giá năng lượng duy trì ở mức cao, thị trường có thể lại đặt cược vào kịch bản Fed giữ lãi suất cao lâu hơn, qua đó gây sức ép trở lại lên vàng.

Trong ngắn hạn, giá vàng quốc tế nhiều khả năng tiếp tục biến động theo ba yếu tố chính: dữ liệu lạm phát Mỹ, diễn biến đồng USD và căng thẳng địa chính trị tại Trung Đông. Mốc 4.050 USD/ounce đang là vùng đáng chú ý để theo dõi liệu nhịp phục hồi hiện tại có duy trì được hay không.