Giá vàng hôm nay vượt mốc 140 triệu đồng/lượng

Giá vàng miếng SJC ở mức 138,6 triệu đồng/lượng ở chiều mua vào, bán ra ở mức 140,6 triệu đồng/lượng, tăng 1,5 triệu đồng/lượng so với chốt phiên giao dịch hôm qua.

Sáng nay (7/10), Công ty vàng bạc đá quý Sài Gòn, Doji, Bảo Tín Minh Châu niêm yết giá vàng miếng SJC ở mức 138,6 triệu đồng/lượng ở chiều mua vào, bán ra ở mức 140,6 triệu đồng/lượng, tăng 1,5 triệu đồng/lượng so với chốt phiên giao dịch hôm qua - mức cao nhất trong lịch sử.

Mức chênh lệch giữa giá mua vào và bán ra hiện là 2 triệu đồng/lượng.

Giá vàng miếng SJC so với thế giới. Ảnh: Tiến Dũng.

Giá vàng nhẫn hôm nay. Ảnh: Tiến Dũng.

Đối với vàng nhẫn tròn 9999, SJC giao dịch mua vào - bán ra ở mức 135.000.000 – 137.700.000. Chênh lệch mua bán ở ngưỡng 2.700.000 đồng/lượng, tăng 2.100.000 đồng/lượng so với phiên 6/10.

Tập đoàn DOJI niêm yết giá ở mức 135.000.000 – 138.000.000 đồng/lượng (mua vào – bán ra), chênh lệch mua - bán ở ngưỡng 3.000.000 đồng/lượng, tăng 2.000.000 đồng/lượng so với chốt phiên giao dịch hôm qua.

Trong khi đó, tại Bảo Tín Minh Châu, vàng nhẫn được giao dịch ở mức 135.400.000 – 138.300.000 đồng/lượng, chênh lệch mua - bán ở ngưỡng 3.000.000 đồng/lượng, tăng 1.200.000 đồng/lượng so với ngày 6/10.

Diễn biến giá vàng thế giới

Dữ liệu từ Goldprice, giá vàng thế giới trong phiên sáng 6/10 giao dịch ở mức 3.965 USD/ounce. Quy đổi theo tỷ giá USD tại ngân hàng khoảng 26.398 đồng/USD, giá vàng tương đương khoảng hơn 126.300.000 đồng/lượng (chưa bao gồm thuế và phí).

Như vậy, mức chênh lệch giữa bán giữa vàng SJC và vàng thế giới hiện là 14.300.000 đồng/lượng.

Theo Trading Economics, đà tăng này được củng cố mạnh mẽ bởi bất ổn kinh tế và kỳ vọng Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) sẽ tiếp tục cắt giảm lãi suất.

Việc Chính phủ Mỹ đóng cửa tiếp tục kéo dài sang tuần thứ hai, trong khi Nhà Trắng đe dọa sa thải hàng loạt nhân viên liên bang. Sự bế tắc này không chỉ tạo ra bất ổn mà còn khiến các nhà đầu tư không có được các dữ liệu kinh tế quan trọng để đánh giá sức khỏe nền kinh tế, từ đó làm phức tạp thêm quá trình ra quyết định của Fed. Mặc dù vậy, các nhà giao dịch vẫn đặt cược vào khả năng Fed sẽ cắt giảm lãi suất 25 điểm cơ bản vào cuối tháng này, và thêm một đợt nữa vào tháng 12.

Cùng lúc đó, những biến động chính trị ở Pháp và Nhật Bản đang làm gia tăng lo ngại về tài khóa ở các nước này, góp phần thúc đẩy nhu cầu trú ẩn an toàn vào vàng.

Tính đến thời điểm hiện tại, kim loại quý này đã tăng 50% trong năm nay. Mức tăng kỷ lục này được hỗ trợ bởi nhu cầu trú ẩn an toàn mạnh mẽ, kỳ vọng Fed nới lỏng chính sách, hoạt động mua vào liên tục của ngân hàng trung ương, dòng vốn ETF tăng và đồng USD suy yếu trên diện rộng.

Giá Bitcoin điều chỉnh. Ảnh: Coin Desk.

Về giá bitcoin, theo dữ liệu từ Coin Desk, hôm nay giá bitcoin giao dịch ở mức 124.381 USD/BTC, tăng 0,4% trong vòng 24h qua. Trong 24h qua, giá Bitcoin neo cao nhất ở mức 125.900 USD/BTC.

Theo Binance, khối lượng giao dịch trong 24h là khoảng hơn 110 tỷ USD. BTC ghi nhận vốn hóa thị trường hiện tại là 2.479 tỷ USD chiếm 57,9% tổng giá trị thị trường tiền mã hoá.

Theo dữ liệu của Coin Glass, trong 10 đồng tiền mã hóa có giá trị vốn hóa lớn nhất thị trường tiền mã hóa, cả 10 đồng tiền mã hoá chứng kiến xu hướng tăng so với 24 giờ trước đó.