Giá tấm nền LCD tăng mạnh trước thềm World Cup trong khi phân khúc OLED tiếp tục ảm đạm

Thị trường linh kiện TV đang chứng kiến những biến động trái chiều khi giá tấm nền màn hình LCD liên tục leo thang trước thềm giải vô địch bóng đá thế giới World Cup khởi tranh vào tháng 6 tới.

Các nhà sản xuất TV đang chạy đua thu mua thiết bị nhằm đón đầu làn sóng nhu cầu mua sắm tăng cao của người hâm mộ bóng đá toàn cầu. Theo ghi nhận, giá bán buôn cho các loại tấm nền LCD kích thước lớn đã tăng trung bình 3% chỉ trong vòng ba tháng qua.

Cụ thể tại phân khúc màn hình LCD, các tấm nền 55 inch tiêu chuẩn đã đạt mức giá khoảng 120 USD mỗi chiếc vào tháng 3, tăng nhẹ so với tháng trước đó. Tương tự loại tấm nền 32 inch dành cho các dòng TV nhỏ hơn cũng chạm mốc 35 USD. Đây là tháng thứ ba liên tiếp mặt hàng này ghi nhận đà tăng trưởng về giá. Thông thường giá bán buôn sẽ được thương thảo định kỳ hàng tháng giữa các đơn vị sản xuất tấm nền và các hãng TV. Việc các hãng đẩy mạnh mua từ sớm là do quy trình lắp ráp một chiếc TV hoàn chỉnh thường mất vài tháng, buộc họ phải đảm bảo nguồn cung linh kiện ngay từ bây giờ để kịp đưa hàng ra thị trường.

Bên cạnh yếu tố sự kiện thể thao, tình trạng tăng giá chip nhớ cũng là một nguyên nhân quan trọng thúc đẩy các nhà sản xuất TV nhập hàng sớm hơn dự kiến. Các hãng sản xuất chip hàng đầu thế giới hiện đang ưu tiên năng lực sản xuất cho các ứng dụng trí tuệ nhân tạo, dẫn đến việc thắt chặt nguồn cung chip nhớ dành cho TV. Vào tháng 2 vừa qua, giá bán buôn loại chip DDR4 8 gigabit dùng trong TV đã tăng vọt lên mức cao gấp 8,8 lần so với cùng kỳ năm trước. Lo ngại giá linh kiện tiếp tục tăng, nhiều doanh nghiệp đã quyết định tích trữ cả chip lẫn tấm nền để duy trì hoạt động sản xuất ổn định.

Ngược lại với sự sôi động của thị trường LCD, phân khúc tấm nền sử dụng công nghệ OLED lại đang đối mặt với tình trạng dư thừa và sụt giảm giá bán. Trong quý đầu năm 2026, giá các dòng sản phẩm 55 inch phổ biến đã giảm xuống còn 384 USD mỗi đơn vị, đánh dấu quý giảm thứ bảy liên tiếp. Những mẫu TV 65 inch cũng không ngoại lệ khi giá giảm xuống khoảng 565 USD.

Mặc dù TV OLED mang lại độ tương phản sống động và chất lượng hình ảnh vượt trội, nhưng mức giá quá cao vẫn là rào cản khiến người tiêu dùng quay lưng. Tại thị trường Nhật Bản, lượng xuất xưởng TV OLED đã giảm tới 36% trong năm ngoái, chỉ còn chiếm một phần nhỏ trong tổng thị phần TV màn hình phẳng.

Tình trạng đối lập này còn thể hiện rõ qua tỷ lệ vận hành nhà máy của các ông lớn ngành hiển thị. Trong khi các nhà máy sản xuất LCD luôn duy trì công suất cao ở mức trên 80% để đáp ứng đơn hàng thì hai nhà sản xuất OLED hàng đầu là Samsung Display và LG Display chỉ ghi nhận tỷ lệ vận hành dưới 71%. Với đà tăng giá linh kiện và cơn sốt World Cup đang đến gần, giá TV thành phẩm trên thị trường có thể sẽ có những điều chỉnh đáng kể trong thời gian tới.

Theo Nikkei Asia