Giả gái, dụ đàn ông chat sex rồi tống tiền

Công an Đà Nẵng xác định Huy giả gái để dụ đàn ông chat sex sau đó tống tiền nhiều nạn nhân trên cả nước.

Sáng 26/3, Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao Công an TP Đà Nẵng cho biết vừa bắt Phan Ngọc Gia Huy (SN 2005, trú đường Phạm Thế Hiển, TP HCM) để điều tra về việc giả gái, cưỡng đoạt tiền của nhiều nạn nhân.

Trước đó, qua công tác nắm tình hình, Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao Công an TP Đà Nẵng phát hiện một phụ nữ thông qua mạng xã hội có hành vi khoe cơ thể và mồi chài nhiều nam giới “chat sex”. Sau đó, đối tượng rủ nạn nhân thủ dâm rồi quay lại màn hình và đe dọa, buộc nạn nhân chuyển tiền, nếu không sẽ gửi những hình ảnh nhạy cảm đó cho bạn bè của nạn nhân và phát tán lên mạng. Trong số các nạn nhân, có một thanh niên trú tại Đà Nẵng, bị đe dọa và phải chuyển cho đối tượng 12 triệu đồng…

Đơn vị đã phối hợp với Văn phòng Cơ quan CSĐT Công an TP Đà Nẵng phối hợp điều tra, truy vết đối tượng nghi vấn. Bằng các biện pháp nghiệp vụ, Cơ quan Công an đã xác định đối tượng trú ở TP HCM nên đã phối hợp với Công an địa phương bắt giữ khi đối tượng đang thực hiện hành vi giả gái để gọi video dụ dỗ một thanh niên “chat sex”.

Qua đấu tranh, Cơ quan Công an xác định nghi phạm là Phan Ngọc Gia Huy. Đối tượng khai nhận đã lập nhiều tài khoản Zalo, Facebook giả mạo phụ nữ trẻ, chủ động kết bạn, nhắn tin làm quen, dụ dỗ nạn nhân gọi video có nội dung khiêu dâm để chiếm đoạt tài sản. Để thực hiện hành vi, Huy đã mua “đạo cụ” để cải trang thành phụ nữ thực hiện hành vi như đã nói ở trên.

Bước đầu, Cơ quan Công an xác định Phan Ngọc Gia Huy đã “tống tiền” các nạn nhân tại nhiều địa phương trong cả nước với số tiền hàng tỷ đồng, trong đó nạn nhân bị chiếm đoạt nhiều nhất là 50 triệu đồng. Tuy nhiên, hầu như toàn bộ số tiền đã bị đối tượng tiêu xài hết.

Hiện Văn phòng Cơ quan CSĐT Công an TP Đà Nẵng đã tống đạt quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam 3 tháng đối với Phan Ngọc Gia Huy về hành vi cưỡng đoạt tài sản.