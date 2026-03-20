Hội An vào Top 51 điểm đến đẹp nhất thế giới năm 2026

Tạp chí Time Out của Anh vừa công bố danh sách các điểm đến đẹp nhất thế giới năm 2026 và Hội An (Đà Nẵng) vào Top 51 điểm đến đẹp nhất thế giới.

Theo đánh giá của Time Out, Hội An gây ấn tượng bởi vẻ đẹp thị giác đặc trưng, mang đến một không gian trải nghiệm sống động; vẻ đẹp thị giác đặc trưng với những con phố đèn lồng lung linh, kiến trúc cổ kính còn nguyên vẹn; không gian trải nghiệm sống động, mang đậm bản sắc văn hóa Việt Nam.

Không những vậy, trải qua thời gian, Hội An vẫn giữ được sự kết nối tự nhiên giữa di sản và đời sống hiện tại; đồng thời Hội An lưu giữ sự giao thoa hài hòa giữa quá khứ và hiện tại – một trong những điểm đến hiếm hoi vẫn giữ được sự yên bình, thơ mộng giữa dòng chảy du lịch.

Bên cạnh đó, ẩm thực tại Hội An không chỉ là những món ăn nổi tiếng, mà còn là câu chuyện về văn hóa và ký ức được lưu giữ trong từng căn bếp. Những không gian làng nghề và sinh hoạt truyền thống mang đến cho du khách cơ hội tham gia trực tiếp, từ đó hiểu rõ hơn về cách những giá trị văn hóa được duy trì qua nhiều thế hệ.

Du khách đến với Hội An trong những ngày đầu năm Tết Bính Ngọ 2026.

Chính sự hiện diện của đời sống thật đã tạo nên sức hấp dẫn riêng, giúp Hội An trở thành một điểm đến mang tính trải nghiệm thay vì chỉ dừng lại ở tham quan.

Việc lọt vào danh sách của tạp chí Time Out không chỉ là sự ghi nhận về sức hấp dẫn của Hội An, mà còn tạo ra hiệu ứng truyền thông tích cực trên thế giới. Sự xuất hiện của Hội An trong danh sách 51 điểm đến đẹp nhất thế giới năm 2026 góp phần gia tăng mức độ nhận diện, đồng thời củng cố hình ảnh một điểm đến giàu bản sắc, thân thiện và giàu trải nghiệm trên bản đồ du lịch thế giới.

Bên cạnh danh hiệu này, Hội An còn được Tripadvisor vinh danh Top 7 điểm đến xuất sắc nhất châu Á năm 2026.

Bên cạnh Hội An, Hà Giang là đại diện nữa của Việt Nam được Time Out xếp hạng thứ 17 (cao nhất Việt Nam).

Được biết, Time Out là tạp chí tổ chức truyền thông toàn cầu của Anh, chuyên về tin tức, sự kiện, ẩm thực và du lịch nổi tiếng.