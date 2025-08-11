Mỹ phê duyệt Nvidia bán chip H20, Trung Quốc tẩy chay

Bộ Thương mại Mỹ đã chính thức cấp phép cho Nvidia xuất khẩu chip H20 sang Trung Quốc, tuy nhiên truyền thông nhà nước Trung Quốc liên tục chỉ trích chip này “không an toàn, không tiên tiến, không thân thiện môi trường”…

Theo báo Anh Financial Times, sau khi Giám đốc điều hành Nvidia Jensen Huang hôm 6/8 trực tiếp tới Nhà Trắng vận động Tổng thống Donald Trump, Bộ Thương mại Mỹ đã chính thức cấp phép xuất khẩu chip H20 – dòng chip được thiết kế riêng cho thị trường Trung Quốc – sang nước này. Tuy nhiên, sau tờ Nhân Dân Nhật Báo, đến lượt một trang mạng thuộc Đài truyền hình trung ương (CCTV) cũng đăng bài nhận xét chip H20 là “không an toàn, không tiên tiến, không thân thiện môi trường”.

Trong chuyến thăm Trung Quốc hồi tháng 7, ông Jensen Huang từng tiết lộ H20 – sản phẩm tùy chỉnh theo yêu cầu hạn chế xuất khẩu của Mỹ – đã được phía Mỹ “bật đèn xanh” trở lại. Tuy nhiên, ba tuần sau đó, Bộ Thương mại Mỹ vẫn chưa cấp phép xuất khẩu. Theo các nguồn tin, 20 chuyên gia an ninh Mỹ đã gửi thư tới Bộ trưởng Thương mại Howard Lutnik, kêu gọi không cho xuất khẩu H20, cho rằng việc dỡ bỏ hạn chế sẽ là “sai lầm chiến lược” làm tổn hại lợi thế của Mỹ trong AI, kinh tế và quân sự. Nvidia phản bác đây là nhận định sai lệch.

Giám đốc Nvidia Jensen Huang thăm Trung Quốc cuối tháng 7, thông báo tin sẽ bán chip H20 cho Trung Quốc. Ảnh: Singtao.



Hiện H20 chưa bị Mỹ liệt vào diện cấm xuất khẩu, nên vẫn có thể hợp pháp bán ở Trung Quốc. Nhưng Washington đã đặt hạn chế đối với H20 và các dòng chip tương đương. Tháng trước, Jensen Huang đã tới thăm Trung Quốc.

Theo các nguồn tin, tuần trước ông tiếp tục đến Nhà Trắng thuyết phục Tổng thống Trump sớm cấp phép. Hai ngày sau cuộc gặp, Cục Công nghiệp và An ninh (BIS) của Bộ Thương mại Mỹ – đơn vị phụ trách kiểm soát xuất khẩu – đã ký duyệt cho phép bán H20 cho Trung Quốc.

Tuy nhiên, việc H20 có thể bán trơn tru sang Trung Quốc hay không vẫn còn bỏ ngỏ. Ngày 31/7, Cục Quản lý Không gian mạng Trung Quốc (CAC) bất ngờ triệu tập Nvidia, đặt nghi vấn liệu H20 có chứa “cửa hậu” (backdoor), yêu cầu hãng giải thích và nộp bằng chứng.

Dường như Nvidia đã bị kẹt trong cuộc chiến thương mại Trung - Mỹ. Ảnh: Singtao.



Nhân Dân Nhật Báo trước đó từng nhấn mạnh Trung Quốc “tuyệt đối không để chip ‘mang bệnh’ được sử dụng”. Trang “Ngọc Uyên Đàm Thiên” thuộc CCTV dẫn lời chuyên gia an ninh của Trung tâm Tình báo mối đe dọa Kỳ An Tín cho biết, Mỹ có thể cài “cửa hậu” vào chip theo hai cách: phần cứng và phần mềm. Phần cứng khó hơn, tốn kém hơn, trong khi phần mềm linh hoạt hơn. CUDA (Compute Unified Device Architecture – Cấu trúc Thiết bị Tính toán Thống nhất) của Nvidia được cho là “điểm then chốt” để kích hoạt cửa hậu phần mềm. Hiện có hơn 4 triệu lập trình viên toàn cầu dùng CUDA, bao phủ 90% các viện nghiên cứu AI.

Ngoài lo ngại an ninh, “Ngọc Uyên Đàm Thiên” còn chỉ ra rằng tổng năng lực tính toán của H20 chỉ bằng khoảng 20% so với chip H100, số nhân GPU ít hơn 41%, hiệu năng giảm 28%, không đáp ứng được nhu cầu huấn luyện mô hình AI quy mô hàng nghìn tỷ tham số; đồng thời, chip H20 cũng không đạt chuẩn về hiệu suất năng lượng, tức là kém thân thiện với môi trường.