Trang web giả mạo bùng phát ở Trung Quốc, số vụ xử lý tăng 150% chỉ sau một năm

Tình trạng các trang web giả mạo tại Trung Quốc đang gia tăng mạnh. Theo thông báo của Cục Quản lý Không gian mạng Trung Quốc (CAC), trong nửa đầu năm 2026, cơ quan này đã chuyển xử lý 759 trang web giả mạo, tăng 150% so với cùng kỳ năm 2025.

Các website giả mạo này mạo danh nhiều đối tượng, từ cơ quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp, doanh nghiệp đến các tổ chức xã hội, thậm chí các tổ chức quốc tế.

Theo truyền thông Trung Quốc, các website giả mạo là một mắt xích trong chuỗi hoạt động tội phạm mạng. Chi phí dựng một trang web giả chỉ từ vài trăm đến vài nghìn nhân dân tệ và không cần nhiều thủ tục đăng ký, khiến loại hình này liên tục tái xuất dù bị triệt phá. Các đối tượng thường đặt máy chủ ở nước ngoài, liên tục thay đổi tên miền để né tránh sự phát hiện của cơ quan chức năng.

Giả mạo website nhận trợ cấp, an sinh xã hội – hình thức lừa đảo phổ biến nhất

Theo CAC, trong số 127 website giả mạo cơ quan nhà nước bị xử lý trong nửa đầu năm 2026 (chiếm 16,7%), nhiều trang tự xưng là cổng thông tin của Bộ Nhân lực và An sinh xã hội, Khu mới Hùng An hoặc các chính quyền địa phương.

Trang web giả danh chính quyền Khu mới Hùng An. Ảnh: Sohu.

Đối với các cơ quan nhà nước, chúng thường quảng cáo đăng ký nhận trợ cấp, hưởng ưu đãi hoặc làm thủ tục định cư, hỗ trợ mua nhà, hỗ trợ việc làm, trợ cấp sinh con; nhận làm thủ tục ưu đãi dành cho doanh nghiệp hoặc mạo danh những cơ quan đã đổi tên hay giải thể để tạo lòng tin.

Người dân sau khi truy cập sẽ bị yêu cầu nhập: số CCCD, tài khoản ngân hàng, mã xác thực, hoặc đóng "phí xử lý hồ sơ".

Đây được CAC đánh giá là nhóm website gây thiệt hại lớn nhất do đánh trúng tâm lý muốn hưởng chính sách hỗ trợ của người dân.

Hàng trăm website giả mạo tạp chí khoa học, trường học, bệnh viện

Đây là vấn đề đặc biệt nghiêm trọng tại Trung Quốc. Có 313 website mạo danh các đơn vị sự nghiệp (chiếm 40,8%), gồm trường học, bệnh viện và đặc biệt có 180 website giả mạo các tạp chí khoa học, tương đương 24% tổng số.

Các website giả mạo tạp chí khoa học này sao chép giao diện của các tạp chí uy tín; sử dụng ISSN giả hoặc sao chép số ISSN thật; mạo danh ban biên tập; thu tiền "phí phản biện", "phí đăng bài".

Trang web giả danh mạng Thông tin chiêu sinh nghiên cứu sinh. Ảnh: Sohu.

Không ít nghiên cứu sinh, giảng viên trẻ đã chuyển hàng nghìn đến hàng chục nghìn NDT rồi mới phát hiện mình gửi bài cho website giả.

Đây là loại hình lừa đảo được Bộ Giáo dục Trung Quốc nhiều lần cảnh báo.

Một số website giả danh các trường đại học mở cổng đăng ký tuyển sinh, tra cứu thông tin, xác nhận văn bằng; giả danh các bệnh viện nhận đăng ký khám chữa bệnh trước; tra cứu kết quả xét nghiệm…Sau khi người dùng đăng nhập, toàn bộ thông tin cá nhân sẽ bị đánh cắp.

Theo CAC, nhóm website này chủ yếu nhằm thu thập dữ liệu để bán trên thị trường ngầm hoặc phục vụ các vụ lừa đảo tiếp theo.

Giả mạo các doanh nghiệp nổi tiếng

Có 313 website mạo danh doanh nghiệp (chiếm 41,2%), là nhóm có số lượng lớn nhất. Trong đó, 205 website giả danh doanh nghiệp tư nhân nổi tiếng, bao gồm cả các thương hiệu lớn như chuỗi trà sữa Mixue (Mật Tuyết Băng Thành), các sàn thương mại điện tử, doanh nghiệp nhà nước, các hãng công nghệ lớn.

Website giả thường quảng cáo tuyển đại lý, nhượng quyền, gọi đầu tư, chào bán hàng giá rẻ, đăng ký dịch vụ bảo hành; sau đó yêu cầu khách hàng chuyển tiền đặt cọc, đăng ký tài khoản, khai báo thông tin cá nhân.

Website giả danh Tập đoàn Y dược Trung Quốc. Ảnh: Sohu.

Một số website giả danh doanh nghiệp hoặc sàn thương mại điện tử nổi tiếng thường cung cấp dịch vụ giả, thông tin sai sự thật, lôi kéo người dùng đăng ký tài khoản, khai báo dữ liệu cá nhân hoặc nộp các khoản phí không có thật.

Website giả tồn tại như một "dịch vụ"

Điểm mới mà CAC đặc biệt nhấn mạnh là website giả mạo năm 2026 đã trở thành một chuỗi dịch vụ hoàn chỉnh.

Các băng nhóm không tự mình đi lừa đảo mà chia thành nhiều khâu: người chuyên đăng ký tên miền; người dựng website giống hệt bản thật; người cung cấp máy chủ ở nước ngoài; người chạy quảng cáo; người thu mua dữ liệu cá nhân; nhóm chuyên thực hiện lừa đảo tài chính.

Chi phí để dựng một website giả chỉ vài trăm đến vài nghìn NDT, nhưng có thể thu lợi gấp hàng chục hoặc hàng trăm lần. Vì vậy, dù liên tục bị đánh sập, các website này vẫn nhanh chóng xuất hiện trở lại dưới tên miền khác.

Trung Quốc hiện không chỉ xử lý hành vi lừa đảo, mà còn tập trung xóa bỏ hạ tầng kỹ thuật của các website giả mạo. Thay vì chỉ bắt các đối tượng trực tiếp lừa đảo, cơ quan chức năng truy quét cả chuỗi cung ứng phía sau, từ đơn vị cung cấp tên miền, máy chủ, dịch vụ che giấu IP đến các nền tảng quảng cáo. Điều này phản ánh xu hướng chuyển từ "đánh ngọn" sang "đánh vào hệ sinh thái" của tội phạm mạng, trong bối cảnh số website giả mạo bị phát hiện trong nửa đầu năm 2026 đã tăng tới 150% so với cùng kỳ năm trước.

Trang web giả mạo doanh nghiệp trà sữa Mixue. Ảnh: Sohu.

Trung Quốc mạnh tay trấn áp

Những năm gần đây, lực lượng công an Trung Quốc đã tăng cường trấn áp loại tội phạm này. Điển hình, là chiến dịch triệt phá của công an thành phố Tửu Tuyền (tỉnh Cam Túc).

Đây là một trong những vụ triệt phá quy mô lớn nhất trên toàn Trung Quốc. Theo công bố của Cục công an thành phố Tửu Tuyền: chiến dịch đã phối hợp lực lượng của 25 tỉnh, thành phố, khu tự trị; đóng cửa hơn 200 website giả mạo, điều tra hơn 20 vụ án hình sự; bắt giữ hơn 130 nghi phạm.

Qua điều tra cho thấy các đối tượng sử dụng các thủ đoạn: thuê máy chủ ở nước ngoài; mua tên miền giá rẻ; liên tục đổi địa chỉ website; sử dụng CDN (tức Content Delivery Network) là mạng lưới phân phối nội dung, gồm nhiều máy chủ được đặt ở nhiều địa điểm khác nhau trên thế giới để tăng tốc độ truy cập website, đồng thời cải thiện tính ổn định và bảo mật, nhằm che giấu vị trí thật.

Mỗi website chỉ tồn tại vài ngày đến vài tuần rồi đổi sang tên miền mới.

Theo Worldjournal, Sohu