Robot của Elon Musk có thể “chết đứng” trên sao Hỏa – chuyên gia cảnh báo về kế hoạch liều lĩnh

Theo một chuyên gia hàng đầu về robot học, kế hoạch đưa robot lên sao Hỏa của Mỹ Elon Musk có thể sẽ không diễn ra suôn sẻ như ông hy vọng.

Trong cuộc phỏng vấn với Forbes, Christian Hubicki – người đứng đầu Phòng thí nghiệm Robot Tối ưu (Optimal Robotics Laboratory) tại Đại học Bang Florida – cảnh báo rằng những robot của tỷ phú Mỹ nhiều khả năng sẽ nhanh chóng trở thành “đống sắt vụn và nhựa” khi bị bỏ lại một mình trên Hành tinh Đỏ.

“Robot hình người thường ngã, chúng bị hỏng, phần mềm bị treo”, ông Hubicki giải thích. “Hiện tại, robot hình người thậm chí còn chưa đủ đáng tin để hoạt động tự động trên Trái Đất, chứ đừng nói đến sao Hỏa”.

Trong thời gian gần đây, Musk đã chuyển trọng tâm của Tesla một cách mạnh mẽ sang mảng robot và trí tuệ nhân tạo (AI).

Năm ngoái, nhà sáng lập SpaceX đã ra mắt dịch vụ Robotaxi của Tesla – mà ông hứa hẹn với các nhà đầu tư rằng sẽ giúp giá trị công ty tăng thêm hàng nghìn tỷ USD. Tuy nhiên, những chiếc xe tự lái giá rẻ này vẫn chưa chứng minh được khả năng vận hành an toàn mà không cần sự can thiệp của con người.

Một mảnh ghép khác trong tầm nhìn của Musk là robot hình người – với sản phẩm chủ lực mang tên Optimus. Theo Musk, Tesla dự định sản xuất tới 100.000 đơn vị Optimus mỗi tháng vào năm sau.

Tuy nhiên, đoạn video giới thiệu Optimus được Tesla công bố tháng trước lại cho thấy nhiều hạn chế rõ rệt: robot mất rất nhiều thời gian để trả lời những câu hỏi đơn giản, thậm chí còn bị “đơ” giữa chừng. Trước đó, các video quảng bá từng khoe rằng Optimus có thể rán trứng và nhảy múa.

Dẫu vậy, Musk vẫn quyết định đưa những robot chưa hoàn thiện này vào kế hoạch tham vọng nhất của mình: định cư sao Hỏa.

Tháng 4 vừa qua, ông tuyên bố rằng Optimus sẽ được gửi lên sao Hỏa bằng tên lửa Starship trước cuối năm 2026. Theo kế hoạch, những robot này sẽ thăm dò bề mặt hành tinh và chuẩn bị cơ sở hạ tầng cho con người. Musk gần đây tiếp tục khẳng định mục tiêu này, đồng thời thừa nhận “mọi thứ phải diễn ra thật hoàn hảo”, nhưng vẫn đưa ra một mốc thời gian không quá xa.

“Khả năng cao chuyến bay đầu tiên (không có người) sẽ diễn ra trong khoảng 3,5 năm tới, chuyến tiếp theo có người sẽ là khoảng 5,5 năm nữa”, Musk đăng trên X (Twitter) hồi tháng 8. “Thành phố tự cung tự cấp trên sao Hỏa có thể hình thành trong 20–30 năm tới”.

Dù vậy, theo ông Hubicki, các cơ quan vũ trụ như NASA trước đây cũng từng sử dụng robot hình người trong không gian, nhưng trong điều kiện hoàn toàn khác.

“Đối với NASA, các robot đó chỉ được triển khai trên trạm vũ trụ – nơi có con người túc trực để sửa chữa khi chúng gặp sự cố”, ông nói với Forbes.

Ông nhấn mạnh: “Điều quan trọng là trên Trạm Vũ trụ Quốc tế (ISS), luôn có con người để hỗ trợ và khắc phục khi robot gặp trục trặc. Còn trên sao Hỏa, không có ai cứu được chúng, và việc vận chuyển linh kiện thay thế gần như là ác mộng”.

Ông kết luận: “Nếu không có bước nhảy vọt về độ tin cậy công nghệ, robot hình người hoạt động đơn lẻ trên sao Hỏa sẽ không thể tồn tại lâu”.

Theo Uniladtech