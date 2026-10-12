"Đừng chờ hạ tầng hoàn hảo mới ứng dụng AI"

"Không nên chờ đợi hạ tầng hoàn hảo mới ứng dụng. Hãy chọn một bài toán cụ thể để triển khai trước, đo hiệu quả và từng bước mở rộng”, Chủ tịch Hội Doanh nhân trẻ Đà Nẵng chia sẻ khi nói về cách tiếp cận AI và chuyển đổi số.

Trong bối cảnh AI, chuyển đổi số và kinh tế tư nhân mở ra nhiều cơ hội mới, doanh nghiệp Đà Nẵng đứng trước yêu cầu đổi mới quản trị, nâng cao năng lực cạnh tranh và tham gia sâu hơn vào chuỗi cung ứng. Trao đổi với VietTimes nhân Ngày Doanh nhân Việt Nam 13/10, ông Mai Minh Vương cho rằng điều quan trọng không phải chạy theo công nghệ, mà là xác định đúng nhu cầu, lựa chọn giải pháp phù hợp và biến các kết nối thành kết quả kinh doanh cụ thể.

Bắt đầu từ bài toán thực tế, không chạy theo công nghệ

- Thưa ông, AI và chuyển đổi số đang mở ra nhiều cơ hội nhưng cũng đặt ra không ít thách thức. Doanh nghiệp Đà Nẵng nên bắt đầu từ đâu để ứng dụng công nghệ hiệu quả?

- Cơ hội trước mắt nằm ở những công việc lặp lại, xử lý nhiều thông tin và có thể đo lường kết quả, như chăm sóc khách hàng, bán hàng, tổng hợp báo cáo, quản lý chứng từ, dự báo nhu cầu, điều phối vận tải và quản lý kho.

Doanh nghiệp nên chọn một bài toán cụ thể để triển khai trước, chẳng hạn rút ngắn thời gian báo giá, giảm sai sót chứng từ hoặc nâng cao chất lượng phục vụ khách hàng. Muốn AI phát huy hiệu quả, cần có quy trình rõ ràng, dữ liệu phù hợp và người chịu trách nhiệm kiểm tra kết quả.

Mục tiêu là giúp con người làm việc hiệu quả hơn, dành thời gian cho khách hàng, sáng tạo và những quyết định quan trọng.

Đà Nẵng sở hữu lợi thế về hạ tầng đô thị, nguồn nhân lực và môi trường phát triển, tạo nền tảng để thúc đẩy công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số.

- Vậy thành phố và Hội Doanh nhân trẻ có thể hỗ trợ doanh nghiệp như thế nào để quá trình này không dừng ở việc thử nghiệm công nghệ?

- Tôi đề xuất thành phố hỗ trợ doanh nghiệp bắt đầu chuyển đổi số và ứng dụng AI từ những bài toán cụ thể. Cần có đầu mối tư vấn phù hợp, kết nối doanh nghiệp với chuyên gia và nhà cung cấp có năng lực, tạo điều kiện thử nghiệm và đánh giá hiệu quả trước khi nhân rộng.

Đào tạo cũng cần gắn với thực hành, để chủ doanh nghiệp và người phụ trách hiểu cách lựa chọn giải pháp, tổ chức dữ liệu, quản lý rủi ro và đo kết quả.

Điều doanh nghiệp cần là sự đồng hành đủ gần, giúp họ biết bắt đầu từ đâu và triển khai được trong điều kiện thực tế của mình.

Từ lợi thế logistics đến cơ hội từ Trung tâm tài chính quốc tế

- Đà Nẵng có lợi thế về cảng biển và vị trí địa kinh tế. Doanh nghiệp cần làm gì để chuyển lợi thế này thành năng lực cạnh tranh, đồng thời tận dụng cơ hội từ Trung tâm tài chính quốc tế và fintech?

- Lợi thế vị trí và cảng biển cần được chuyển thành chất lượng dịch vụ: giao hàng đúng hạn, chi phí hợp lý, thông tin minh bạch và kết nối các khâu trong chuỗi cung ứng.

Doanh nghiệp logistics cần nâng cao năng lực quản trị, số hóa chứng từ, liên kết vận tải, kho bãi và xuất nhập khẩu. Đồng thời, cần kết nối với doanh nghiệp sản xuất, thương mại ở miền Trung – Tây Nguyên để tổ chức nguồn hàng và xây dựng dịch vụ phù hợp.

Với Trung tâm tài chính quốc tế, điều quan trọng là doanh nghiệp địa phương xác định được mình có thể tham gia phần việc nào, cần chuẩn bị năng lực gì và tiếp cận đối tác ra sao. Cơ hội có thể mở ra trong dịch vụ công nghệ, dữ liệu, tư vấn và hỗ trợ kinh doanh, tùy theo cơ chế và nhu cầu thực tế.

Cảng Đà Nẵng góp phần kết nối vận tải, kho bãi và xuất nhập khẩu, thúc đẩy phát triển logistics tại miền Trung. Ảnh: Cảnh Đà Nẵng.

Fintech có thể kết nối dòng tiền với dòng hàng thông qua thanh toán, quản lý công nợ, tài trợ thương mại và đối soát giao dịch. Các giải pháp cần được triển khai trong khuôn khổ pháp lý phù hợp, bảo đảm an toàn dữ liệu và giải quyết đúng nhu cầu của doanh nghiệp.

- Nhưng để phát triển sản phẩm công nghệ và tham gia sâu hơn vào chuỗi giá trị, doanh nghiệp địa phương vẫn phải vượt qua những điểm nghẽn về vốn, nhân lực, dữ liệu và thị trường. Theo ông, đâu là vấn đề cần ưu tiên?

- Không thể quy mọi khó khăn về một yếu tố. Vốn, nhân lực, công nghệ, dữ liệu và cơ chế thực thi đều có ảnh hưởng. Về dài hạn, hai vấn đề đáng chú ý là năng lực thích ứng của từng doanh nghiệp và khả năng liên kết giữa các doanh nghiệp.

Nhiều doanh nghiệp khó đầu tư công nghệ hay phát triển sản phẩm vì quy mô nhỏ, nguồn lực hạn chế và chưa có thị trường đủ rõ. Khi liên kết được nhu cầu, dữ liệu và năng lực chuyên môn, các bên có thể cùng giải quyết những bài toán mà từng doanh nghiệp khó làm riêng.

Muốn tạo ra sản phẩm và nền tảng, cần bắt đầu từ nhu cầu có thật, có doanh nghiệp sẵn sàng thử nghiệm và có khách hàng sẵn sàng sử dụng. Hội có thể làm cầu nối giữa doanh nghiệp có bài toán với đơn vị công nghệ, chuyên gia và đối tác thị trường, hình thành các nhóm hợp tác cụ thể, có đầu mối điều phối và kết quả đo được.

Hội Doanh nhân trẻ phải tạo ra giá trị thực chất

- Trong nhiệm kỳ mới, Hội sẽ làm gì để tăng cường liên kết doanh nghiệp và đóng góp vào sự phát triển kinh tế của Đà Nẵng cũng như khu vực miền Trung – Tây Nguyên?

- Hội có thể đóng góp bằng việc nâng cao năng lực doanh nghiệp, tăng liên kết vùng và xây dựng một cộng đồng doanh nhân có trách nhiệm.

Chúng tôi mong muốn Đà Nẵng trở thành nơi tập hợp, kết nối nguồn lực của miền Trung: kết nối doanh nghiệp với thị trường, kết nối nhu cầu với năng lực cung ứng, kết nối các địa phương với đối tác trong nước và quốc tế. Hội Doanh nhân trẻ Đà Nẵng sẽ cùng các Hội trong khu vực thúc đẩy những nhóm hợp tác theo ngành và chuỗi giá trị.

Thách thức là nhu cầu của hội viên rất đa dạng, trong khi nguồn lực tổ chức có giới hạn và thị trường thay đổi nhanh. Vì vậy, cần lựa chọn trọng tâm, phân công rõ người phụ trách và đánh giá kết quả cụ thể.

Mỗi chương trình cần trả lời được ba câu hỏi: hội viên được hỗ trợ điều gì, cơ hội nào được tạo ra và ai sẽ theo sát để công việc đi đến kết quả.

Ông Nguyễn Đức Dũng, Chủ tịch HĐND TP Đà Nẵng tại buổi làm việc với lãnh đạo Hội Doanh nhân trẻ Đà Nẵng trong thúc đẩy phát triển kinh tế tư nhân. Ảnh MV.

Từ kết nối đến văn hóa doanh nhân có trách nhiệm

- Nhân kỷ niệm 25 năm thành lập và đón nhận Huân chương Lao động hạng Nhất, Hội nhìn nhận thế nào về trách nhiệm của mình trong giai đoạn mới?

- Dấu ấn lớn nhất trong 25 năm là Hội đã xây dựng được một cộng đồng doanh nhân gắn bó với nhau và có trách nhiệm với thành phố. Qua các nhiệm kỳ, nhiều thế hệ doanh nhân đã cùng đóng góp, chia sẻ kinh nghiệm, hỗ trợ nhau phát triển doanh nghiệp và tham gia các hoạt động xã hội.

Những dấu ấn ấy thể hiện trên ba phương diện: giúp doanh nghiệp nâng cao năng lực và mở rộng quan hệ hợp tác; đại diện cho tiếng nói của hội viên, kết nối với chính quyền; và đóng góp cho cộng đồng bằng những việc làm cụ thể.

Huân chương Lao động hạng Nhất là sự ghi nhận dành cho công sức của nhiều thế hệ lãnh đạo, hội viên và những người đã đồng hành với Hội. Với chúng tôi, phần thưởng này cũng đặt ra trách nhiệm tiếp tục đổi mới hoạt động, để Hội đem lại nhiều giá trị hơn cho hội viên và đóng góp thiết thực hơn cho Đà Nẵng.

Trong nhiệm kỳ này, chúng tôi muốn đưa các kết nối đi sâu hơn: sau mỗi cuộc gặp, cần xác định doanh nghiệp có thể hợp tác ở đâu, cần nâng chuẩn gì và ai sẽ theo sát. Giá trị của Hội phải được thể hiện qua cơ hội kinh doanh cụ thể và sự trưởng thành của hội viên.

Chúng tôi cũng chú trọng xây dựng văn hóa doanh nhân trẻ “bản lĩnh – tử tế – trách nhiệm”. Bản lĩnh là dám đổi mới và chịu trách nhiệm; tử tế thể hiện trong cách đối xử với người lao động, khách hàng, đối tác và cộng đồng; trách nhiệm là giữ cam kết, tuân thủ pháp luật và đóng góp cho sự phát triển chung.

Tôi mong các doanh nhân trẻ giữ được khát vọng, bản lĩnh và sự tử tế trong hành trình kinh doanh. Chúng ta cần chủ động học hỏi, đổi mới quản trị, ứng dụng công nghệ và mở rộng hợp tác; đồng thời giữ chữ tín và trách nhiệm với người lao động, đối tác và cộng đồng.

- Cảm ơn ông!