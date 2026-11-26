Giá căn hộ tại nhiều dự án ở Hà Nội đang giảm hàng trăm triệu đến hàng tỷ đồng trong bối cảnh thanh khoản suy yếu và nguồn cung gia tăng. Theo chuyên gia, xu hướng điều chỉnh có thể còn kéo dài đến năm 2029, trước khi thị trường chạm đáy.

Giá căn hộ Hà Nội giảm ồ ạt

Cuối tháng 3/2026, Huyền Trang (32 tuổi, nhân viên văn phòng tại Hà Nội) quyết định chuyển nhượng căn hộ studio rộng 28m2 tại khu đô thị Smart City với giá 2,5 tỷ đồng, tương đương 91 triệu đồng/m2. Đây được xem là cú chốt lời "đỉnh cao" của Trang, bởi chỉ nửa năm sau, chính người mua lại liên hệ chị để chào bán căn studio đó với giá chỉ 1,9 tỷ đồng.

Giá căn hộ giảm 600 triệu đồng chỉ trong vòng nửa năm, đó không phải là chuyện cá biệt trên thị trường chung cư Hà Nội. Khảo sát của VietTimes cho thấy, đây là hiện tượng phổ biến, xuất hiện tại nhiều khu vực, phân khúc và dự án kéo dài suốt 1 năm qua, thậm chí mức giảm đã lên tới 1-2 tỷ đồng/căn hộ.

Chẳng hạn tại khu Tây, huyện Hoài Đức (cũ), vào quý IV/2025, một căn hộ 66m2 tại chung cư Golden An Khánh được rao bán với giá 70 triệu đồng/m2, tương đương 4,6 tỷ đồng, nhưng nay chỉ còn 45 triệu đồng/m2, tương đương 2,9 tỷ đồng. Căn hộ tại chung cư Gemek II từng được rao với giá 85 triệu đồng/m2 nay chỉ còn 50 triệu đồng/m2. Chung cư Thăng Long Victory cũng sụt từ giá 75-80 triệu đồng/m2 xuống còn 50-60 triệu đồng/m2. Chung cư The Wisteria từng chào tới gần 90 triệu đồng/m2 giờ còn 50-70 triệu đồng/m2.

Dự án mở bán mới cũng không ngoại lệ. 7 tháng trước, chung cư Imperia Sky Park từng chào giá 96-98 triệu đồng/m2, giờ xuống 80 triệu đồng/m2. Chung cư Metropoli5 từng "hét" giá 95-110 triệu đồng/m2 giờ còn 65 triệu đồng/m2. Chung cư Flame Vine từng chào 80 triệu đồng/m2 giờ cũng chỉ còn 55-65 triệu đồng/m2.

Ở khu vực trung tâm, quận Hoàng Mai (cũ), chung cư Gelexia Riverside từng có giá 70 triệu đồng/m2 giờ còn 62 triệu đồng/m2. Chung cư Phương Đông Green Park giảm từ 82 triệu đồng/m2 xuống 70 triệu đồng/m2, trong khi chung cư Rose Town rơi từ mốc 80 triệu đồng/m2 xuống 68 triệu đồng/m2.

Ở khu Nam, Linh Đàm trở thành vùng giảm giá đầy "khốc liệt". Ở thời điểm đỉnh cao, các căn hộ 2 phòng ngủ tại tổ hợp HH Linh Đàm (từ HH1 đến HH4) rao bán phổ biến trong khoảng 45-55 triệu đồng/m2. Nhưng giờ, căn hộ diện tích nhỏ từ 45-48m2 hiện được rao bán bình quân 30 triệu đồng/m2 (1,3-1,65 tỷ đồng/căn). Căn hộ 2 phòng ngủ diện tích 56-71m2 có giá rao bán bình quân 32 triệu đồng/m2 (1,5-2,5 tỷ đồng/căn). Trong khi đó, các căn 3 phòng ngủ, diện tích phổ biến 76-83m2 được chào bán bình quân 35 triệu đồng/m2 (2,2-3,4 tỷ đồng/căn).

Tại khu Đông, tình trạng giảm giá cũng diễn ra rất phổ biến, nhưng mức độ nhẹ hơn. Chẳng hạn Berriver Jardin giảm từ 94 triệu đồng/m2 xuống 87 triệu đồng/m2; Hanoi Homeland giảm từ 74 triệu đồng/m2 xuống còn 65 triệu đồng/m2.

Mặt bằng lãi suất cao 1 năm qua đã ép giá căn hộ chung cư Hà Nội giảm hàng chục % so với đỉnh điểm. Ảnh: H.H.

"Giá nhiều dự án chung cư sẽ chỉ 40-50 triệu đồng/m2"

Điều đáng nói là dù giá đã giảm rất mạnh, thanh khoản trên thị trường thứ cấp (thị trường chuyển nhượng) vẫn diễn ra khá yếu và suy giảm dần đều.

Dữ liệu của Trung tâm Nghiên cứu Thị trường & Am hiểu Khách hàng One Mount Group cho thấy tổng giao dịch căn hộ đã giảm liên tục trong 3 quý năm 2026, từ 4.000 giao dịch trong quý I xuống 3.900 giao dịch trong quý II và 2.100 giao dịch trong quý III.

Tháng 10/2026, giao dịch đạt con số 750, đánh dấu tháng tăng đầu tiên sau 4 tháng liên tiếp giảm. Song, so với 9 tháng trước đó, lượng giao dịch trong tháng 10 vẫn thấp hơn tới 33% (bình quân 9 tháng đạt 1.100 giao dịch/tháng).

Báo cáo của batdongsan.com.vn ghi nhận sự chuyển biến đáng chú ý trong tâm lý người mua chung cư, với sự sụt giảm 9% về mức độ quan tâm tại Hà Nội, trong khi tăng với phân khúc thấp tầng và nhà riêng lẻ.

Trao đổi với VietTimes, ông Nguyễn Anh Quê, Chủ tịch Tập đoàn G6, nhìn nhận đà tăng lãi suất từ tháng 11/2025 tới nay là một trong những nguyên nhân chủ yếu khiến giao dịch và giá bán chung cư, nhất là trên thị trường thứ cấp, sụt giảm.

Tuy nhiên, bên cạnh đó, còn có ít nhất 4 nguyên nhân khác tạo nên bức tranh thị trường như hiện nay. Một là nền kinh tế đối diện nhiều khó khăn khiến thu nhập của người dân suy giảm, dẫn đến sức mua không còn mạnh mẽ như trước. Hai là nguồn cung nhà ở xã hội tăng mạnh, hút một phần lớn lực cầu sang phân khúc này. Ba là nguồn cung nhà ở thương mại cũng rất lớn, tạo ra tình trạng cung nhiều hơn cầu. Bốn là giai đoạn 2022-2025, giá chung cư đã tăng quá nóng, nên tất yếu sẽ có pha điều chỉnh giảm.

"Mỗi nguyên nhân có một mức tác động khác nhau, nhưng tôi cho rằng tình trạng cung vượt cầu trên thị trường nhà ở hiện nay là điều chủ chốt khiến giá chung cư giảm mạnh.

Ở các chu kỳ trước của thị trường, cung luôn thấp hơn cầu, nên giá chỉ cần giảm xuống là lập tức xuất hiện lực cầu bắt đáy. Nhưng giờ đây, giá giảm rất mạnh mà thanh khoản vẫn rất yếu thì chỉ có thể là cung đã vượt cầu, điều này kích thích tâm lý chờ đợi và gia tăng sự chọn lọc của người mua", ông Quê phân tích.

Ông Quê cho rằng tình trạng giảm giá chung cư Hà Nội sẽ không dừng lại trong năm 2027, thậm chí còn kéo dài tới ít nhất năm 2029.

"Thời điểm hiện nay mới là khởi đầu của giai đoạn bùng nổ nguồn cung, vì thế đỉnh của nguồn cung sẽ xuất hiện sau vài năm nữa, tôi dự báo là từ năm 2029 trở đi. Khi cung tạo đỉnh thì giá chung cư mới chạm tới đáy", ông Quê nói.

Chủ tịch Tập đoàn G6 cho rằng giá căn hộ tại nhiều dự án chung cư từ nay tới năm 2029 sẽ gần như quay lại với thời điểm năm 2022, ví dụ khu đô thị Smart City có thể lùi về mốc 45 triệu đồng/m2, Goldmark City xuống 40 triệu đồng/m2, The Zei xuống 50 triệu đồng/m2… Nhưng kể cả xuống tới các mốc này, người mua đầu tiên vẫn không lỗ, do vẫn cao hơn giá mở bán lần đầu.